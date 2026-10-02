Mất xương trán sau tai nạn, người phụ nữ được tái tạo 'mái che' não

Khuyết hổng xương trán không chỉ gây biến dạng khuôn mặt mà còn làm giảm khả năng bảo vệ não trước va chạm. Người bệnh được tạo hình sọ mặt.

Ghép lại “mái che” bảo vệ não

Khoa Phẫu thuật Sọ mặt, Bệnh viện TWQĐ 108 vừa tiếp nhận một phụ nữ sinh năm 1982, là công nhân, bị khuyết hổng lớn vùng trán sau tai nạn tại công trường. Theo thông tin từ bệnh viện, tai nạn xảy ra khi người bệnh đang đưa cơm trưa và bị máy xúc gây chấn thương, làm mất một phần xương trán.

Sau giai đoạn cấp cứu chấn thương sọ não, người bệnh dần ổn định. Tuy nhiên, vùng trán bị lõm sâu khiến khuôn mặt biến dạng rõ rệt. Người bệnh thường xuyên đau đầu, chóng mặt và lo lắng trước nguy cơ va chạm vùng đầu trong sinh hoạt hằng ngày.

Bác sĩ Đinh Quang Minh, khoa Phẫu thuật Sọ mặt, Bệnh viện TWQĐ 108 cho biết, khuyết hổng xương trán không chỉ liên quan đến vấn đề thẩm mỹ. Xương sọ có vai trò tạo thành cấu trúc bảo vệ não, vì vậy mất một phần xương sọ khiến vùng não bên dưới dễ bị tổn thương hơn khi có tác động từ bên ngoài.

Các bác sĩ Khoa Phẫu thuật Sọ mặt đã đánh giá tình trạng và xây dựng phương án phục hồi khi thể trạng người bệnh đủ điều kiện. Kíp phẫu thuật tiến hành ghép chất liệu nhân tạo chuyên dụng, được thiết kế theo cấu trúc giải phẫu vùng trán của người bệnh, nhằm khôi phục hình dáng hộp sọ và tăng cường khả năng bảo vệ não.

Sau phẫu thuật, người bệnh được theo dõi sát vùng ghép để phát hiện sớm các bất thường như sưng nề, tụ dịch, nhiễm khuẩn hoặc các vấn đề liên quan đến mảnh ghép. Công tác thay băng, chăm sóc vết mổ được thực hiện theo quy trình vô khuẩn, nhằm hạn chế nguy cơ nhiễm trùng và hỗ trợ quá trình liền thương.

Cần tránh va đập sau phẫu thuật

Theo các bác sĩ, với những trường hợp tạo hình vùng sọ, chăm sóc hậu phẫu có vai trò quan trọng bên cạnh kỹ thuật phẫu thuật. Người bệnh cần được hướng dẫn bảo vệ vùng phẫu thuật, tránh các hoạt động có nguy cơ va đập vào đầu trong giai đoạn đầu sau mổ.

Điều dưỡng Nguyễn Xuân Tú Anh, Khoa Phẫu thuật Sọ mặt - Bệnh viện TWQĐ 108 cho biết, khi xuất viện, người bệnh được dặn tránh hoạt động mạnh hoặc môi trường có nguy cơ chấn thương vùng đầu. Việc gội đầu, lau khô vùng vết mổ cũng cần thực hiện nhẹ nhàng, tránh tác động trực tiếp lên khu vực phẫu thuật.

Đặc biệt, người bệnh cần theo dõi các dấu hiệu bất thường tại vùng trán. Nếu xuất hiện sưng đỏ, nóng, đau hoặc sốt, cần thông báo ngay cho bác sĩ để được kiểm tra và xử trí kịp thời.

Sau phẫu thuật, hình dáng vùng trán của người bệnh được phục hồi. Từ tình trạng mặc cảm vì khuyết hổng sọ, người phụ nữ đã có thể trở về cuộc sống thường ngày.

Ca điều trị cũng cho thấy vai trò của phẫu thuật tạo hình sọ mặt trong phục hồi cấu trúc hộp sọ sau chấn thương. Bên cạnh phẫu thuật, quá trình theo dõi và chăm sóc sau mổ có ý nghĩa quan trọng nhằm phát hiện sớm biến chứng và bảo đảm kết quả điều trị.

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