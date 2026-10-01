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Sống Khỏe

Cụ ông 91 tuổi suy hô hấp cấp vì đợt cấp COPD nặng, người bệnh chớ chủ quan

Ho, khò khè, khó thở tăng nhanh, cụ ông 91 tuổi rơi vào suy hô hấp cấp, phải đặt nội khí quản và thở máy.

Thúy Nga

Suy hô hấp sau 2 ngày ho, khó thở

Khoa Nội Hô hấp, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long vừa điều trị cho cụ ông H.V.Y. (91 tuổi, ngụ Vĩnh Long) bị suy hô hấp cấp do đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) mức độ nặng.

Theo người nhà, khoảng 2 ngày trước khi nhập viện, cụ xuất hiện ho, mệt, khò khè, khó thở và khạc đờm đục. Gia đình cho cụ phun khí dung tại nhà nhưng tình trạng không cải thiện.

Đến ngày nhập viện, các triệu chứng ho và khó thở tăng dần, khò khè nhiều. Gia đình nhanh chóng đưa cụ đến bệnh viện cấp cứu.

Tại Khoa Cấp cứu, các bác sĩ thăm khám và chỉ định thực hiện các cận lâm sàng cần thiết. Kết quả xác định cụ bị suy hô hấp cấp do đợt cấp COPD mức độ nặng, COPD nhóm E, đồng thời mắc tăng huyết áp và đái tháo đường type 2.

Sau khi xác định tình trạng bệnh, cụ được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực để điều trị. Các bác sĩ sử dụng kháng sinh, kháng viêm, thuốc giãn phế quản, đồng thời kiểm soát huyết áp và đường huyết.

Tuy nhiên, tình trạng hô hấp không cải thiện, nguy cơ diễn tiến nặng. Bệnh nhân được đặt nội khí quản và thở máy, tiếp tục được chăm sóc, theo dõi tích cực tại khoa hồi sức. Thời điểm này, tiên lượng bệnh nhân vẫn rất dè dặt.

Ê-kíp điều trị phối hợp hồi sức và theo dõi sát diễn biến hô hấp, tuần hoàn cùng các bệnh lý đi kèm. Sau quá trình điều trị, tình trạng hô hấp của cụ từng bước cải thiện. Bệnh nhân được rút ống nội khí quản, sau đó chuyển về Khoa Nội Hô hấp để tiếp tục điều trị và phục hồi.

Sau 14 ngày điều trị, sức khỏe cụ cải thiện rõ rệt, tình trạng hô hấp ổn định, đã ngưng oxy và đủ điều kiện xuất viện. Gia đình được hướng dẫn chăm sóc, sử dụng thuốc và tái khám định kỳ theo lịch của bác sĩ chuyên khoa.

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Bác sĩ thăm khám cho người bệnh - Ảnh BVCC

Đợt cấp COPD có thể dẫn đến suy hô hấp

Theo các bác sĩ chuyên khoa Hô hấp Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long, COPD là bệnh lý hô hấp mạn tính có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, đặc biệt khi xuất hiện các đợt cấp.

Các yếu tố thường gặp liên quan đến COPD gồm hút thuốc lá, thuốc lào, ô nhiễm không khí và khói từ chất đốt sinh hoạt. Khi xuất hiện đợt cấp, người bệnh có thể tăng nhanh các triệu chứng ho, khạc đờm, khò khè và khó thở. Trường hợp nặng có thể dẫn đến suy hô hấp, đe dọa tính mạng.

Người lớn tuổi và người có bệnh lý đi kèm có nguy cơ diễn tiến nặng hơn. Vì vậy, khi người bệnh COPD xuất hiện tình trạng khó thở tăng nhanh, ho hoặc khạc đờm nhiều hơn, khò khè rõ, đặc biệt khi các biện pháp điều trị tại nhà không cải thiện, cần được đưa đến cơ sở y tế để đánh giá.

BS.CKII. Nguyễn Kim Tưởng, Phó Giám đốc Chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long cho biết, việc điều trị cho bệnh nhân 91 tuổi trong tình trạng đợt cấp COPD gây suy hô hấp cần sự phối hợp điều trị và hồi sức tích cực.

Ca bệnh cũng cho thấy ở người cao tuổi mắc COPD, các triệu chứng hô hấp tăng lên trong thời gian ngắn không nên xem nhẹ. Phát hiện sớm đợt cấp, điều trị phù hợp và kiểm soát COPD lâu dài là những yếu tố quan trọng nhằm hạn chế nguy cơ diễn tiến nặng.

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#COPD #Suy hô hấp #Điều trị tích cực #Người cao tuổi #Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính

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