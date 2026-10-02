Viêm bờ mi căn bệnh âm thầm giảm chất lượng cuộc sống tuổi trung niên

Không quá nguy hiểm ở giai đoạn đầu, viêm bờ mi kéo dài vẫn có thể ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt và chất lượng cuộc sống.

Mắt ngứa, cộm, khô kéo dài

Ngứa mắt kéo dài, sáng ngủ dậy mi mắt dính và có vảy ở chân lông mi, cảm giác cộm như có cát dù mắt vẫn chảy nước… là những than phiền thường gặp ở người trung niên và cao tuổi.

Nhiều người cho rằng đây chỉ là tình trạng kích ứng thông thường nên tự mua thuốc nhỏ mắt sử dụng. Tuy nhiên, theo Khoa Mắt – Bệnh viện 19-8, các biểu hiện trên có thể liên quan đến viêm bờ mi, một bệnh lý phổ biến, có xu hướng tái phát và kéo dài nếu không được chăm sóc, điều trị đúng cách.

Viêm bờ mi - Ảnh minh họa BVCC

Các bác sĩ Khoa Mắt – Bệnh viện 19-8 cho biết, viêm bờ mi là tình trạng viêm mạn tính ở bờ mi, nơi có các tuyến tiết dầu giúp bảo vệ bề mặt mắt. Khi các tuyến này hoạt động bất thường, người bệnh có thể xuất hiện nhiều triệu chứng khó chịu.

Phổ biến là ngứa, cộm, rát ở bờ mi và mắt; mắt nhanh mỏi, nhất là khi đọc sách, làm việc với máy tính hoặc lái xe. Một số trường hợp chảy nước mắt nhưng vẫn có cảm giác khô mắt. Mi mắt có thể đóng vảy, dính vào buổi sáng.

Những triệu chứng này thường không gây nguy hiểm ngay từ đầu nhưng có thể kéo dài dai dẳng, khiến người bệnh phải sống chung với cảm giác khó chịu trong sinh hoạt hằng ngày. Tình trạng này cũng có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ, hiệu quả học tập, công việc và giao tiếp.

Dễ tái phát nếu chỉ xử lý triệu chứng

Các bác sĩ Khoa Mắt – Bệnh viện 19-8 cảnh báo, một đặc điểm đáng lưu ý của viêm bờ mi là bệnh có thể tái đi tái lại. Nếu chỉ tập trung làm giảm triệu chứng mà không duy trì chăm sóc bờ mi đúng cách, tình trạng viêm có thể kéo dài nhiều tháng, thậm chí nhiều năm.

Viêm bờ mi kéo dài không được kiểm soát có thể làm tăng nguy cơ khô mắt mạn tính, viêm kết mạc tái phát, chắp, lẹo tái diễn và ảnh hưởng đến bề mặt giác mạc trong một số trường hợp.

Vì vậy, điều trị không chỉ nhằm giảm ngứa, đỏ hay cảm giác cộm mắt trong thời gian ngắn mà còn cần chú trọng vệ sinh bờ mi và duy trì chăm sóc phù hợp để hạn chế tái phát.

Cách nhận biết và chăm sóc viêm bờ mi - Ảnh BVCC

Chăm sóc bờ mi cần thực hiện đều đặn

Các bác sĩ Khoa Mắt – Bệnh viện 19-8 khuyên, người bị viêm bờ mi nên vệ sinh bờ mi hằng ngày bằng dung dịch hoặc sản phẩm vệ sinh bờ mi phù hợp.

Chườm ấm cũng là một biện pháp được khuyến cáo nhằm hỗ trợ làm thông các tuyến dầu ở bờ mi. Theo hướng dẫn trong nguồn thông tin của Khoa Mắt – Bệnh viện 19-8, có thể chườm ở nhiệt độ khoảng 42–45°C, trong 10–15 phút/lần, 1–2 lần mỗi ngày, bằng máy chườm hoặc miếng chườm chuyên dụng.

Sau khi chườm ấm, cần làm sạch bờ mi theo hướng dẫn của bác sĩ hoặc nhân viên y tế. Trường hợp có khô mắt hoặc kích ứng, nước mắt nhân tạo có thể được sử dụng để hỗ trợ bôi trơn bề mặt mắt.

Khi nào cần khám chuyên khoa mắt?

Theo các bác sĩ Khoa Mắt – Bệnh viện 19-8 cho biết, người bệnh nên đi khám khi mắt đỏ, đau hoặc sưng nhiều; bờ mi chảy dịch, có mủ; xuất hiện nhìn mờ hoặc tình trạng khó chịu kéo dài. Những trường hợp viêm bờ mi tái phát nhiều lần dù đã chăm sóc tại nhà cũng cần được bác sĩ đánh giá.

Bác sĩ sẽ xác định nguyên nhân, đánh giá mức độ bệnh và lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp.

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