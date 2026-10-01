Acid uric cao chưa chắc mắc gút, nhưng 5 sai lầm khiến bệnh tiến triển

Tự uống thuốc, kiêng khem cực đoan hay giảm cân cấp tốc là những sai lầm thường gặp khi xử lý acid uric máu cao.

Acid uric máu cao chưa đồng nghĩa mắc gút. Ngược lại, người đã mắc bệnh không nên chỉ điều trị mỗi khi xuất hiện cơn đau. Nhiều sai lầm của người dân khiến bệnh tiến triển.

Không phải cứ acid uric cao là mắc gút

Acid uric máu cao là tình trạng khá thường gặp khi khám sức khỏe. Tuy nhiên, tăng acid uric máu không đồng nghĩa với bệnh gút.

ThS.BS Trần Thị Phương Nhung, chuyên gia Nội khoa, Bệnh viện Ung bướu Hưng Việt cho biết, gút xảy ra khi các tinh thể urat lắng đọng và gây viêm khớp. Bệnh thường biểu hiện bằng những cơn sưng, nóng, đỏ, đau dữ dội tại khớp, điển hình có thể khởi phát về đêm và sau những bữa ăn nhiều rượu bia, thịt đỏ.

Thực tế, nhiều người có acid uric máu cao nhưng không bao giờ xuất hiện cơn gút. Vì vậy, không nên tự chẩn đoán bệnh chỉ dựa trên một kết quả xét nghiệm.

Biến chứng của bệnh gút - Ảnh minh họa nguồn Internet

Tự uống thuốc sau một lần xét nghiệm

Một sai lầm khác là vừa nhận kết quả acid uric cao đã tự mua thuốc hạ acid uric để sử dụng. Không phải mọi trường hợp tăng acid uric không triệu chứng đều cần dùng thuốc ngay.

Bác sĩ cần đánh giá mức độ tăng acid uric, tiền sử đau khớp, sỏi thận, chức năng thận, các bệnh lý đi kèm và những thuốc người bệnh đang sử dụng trước khi quyết định hướng điều trị.

Mục tiêu không đơn thuần là đưa một chỉ số xét nghiệm về mức đẹp, mà là xác định đúng người cần điều trị và lựa chọn kế hoạch phù hợp.

Kiêng tuyệt đối thịt, cá, ăn chay để hạ acid uric

Chế độ ăn có ảnh hưởng đến acid uric nhưng không phải yếu tố duy nhất quyết định nồng độ acid uric trong máu. Di truyền, khả năng đào thải acid uric của thận, cân nặng, rượu bia và một số loại thuốc cũng có vai trò.

Do đó, người có acid uric cao không nhất thiết phải kiêng tuyệt đối thịt, cá hoặc chuyển sang chế độ ăn chay cực đoan. Việc hạn chế nội tạng, lượng lớn thịt đỏ, một số loại hải sản, bia rượu và nước ngọt chứa nhiều đường cần được kết hợp với kiểm soát khẩu phần ăn nói chung.

Một số thực phẩm có nguồn gốc thực vật cũng được nguồn khuyến cáo nên hạn chế như giá đỗ, đậu phụ, măng tây.

Sai lầm khiến gút đau tăng - Ảnh minh họa nguồn Internet

Nhịn đói, giảm cân quá nhanh

Thừa cân có thể làm tăng nguy cơ rối loạn chuyển hóa. Tuy nhiên, nhịn đói hoặc giảm cân quá nhanh lại có thể khiến acid uric tăng và kích hoạt cơn gút cấp.

Vì vậy, nếu cần giảm cân, người có acid uric cao nên thực hiện từng bước với chế độ ăn hợp lý và vận động phù hợp, thay vì áp dụng các phương pháp giảm cân cấp tốc.

Chỉ nhìn acid uric, bỏ qua bệnh đi kèm

Tăng acid uric có thể xuất hiện cùng thừa cân, tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, sỏi thận, suy thận và gan nhiễm mỡ.

Do đó, đánh giá người có acid uric cao không chỉ dừng ở việc hỏi có đau khớp hay không. Chức năng thận, nguy cơ tim mạch, thuốc đang sử dụng và tình trạng chuyển hóa cũng cần được xem xét.

Acid uric cao cần được hiểu đúng: không phải ai cũng phải dùng thuốc hạ acid uric, nhưng người đã mắc gút cũng không nên chỉ điều trị từng cơn đau.

Theo chuyên gia, khi đánh giá tình trạng này, cần làm rõ ba vấn đề: Người bệnh đã xuất hiện hậu quả nào của tăng acid uric máu hay chưa; Có chỉ định dùng thuốc hạ acid uric hay không; Nếu điều trị thì mục tiêu cần đạt cùng kế hoạch theo dõi cụ thể là gì.

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