Nam thanh niên bị chân chống xe máy đâm sâu vào cẳng chân

Sau va chạm giao thông, anh Huỳnh Văn Minh (Quảng Ngãi) bị chân chống xe máy đâm sâu vào cẳng chân phải và được người dân kịp thời đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Ngày 2/10, thông tin từ Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và can thiệp cho một trường hợp bị tai nạn giao thông, chân chống xe gắn máy đâm sâu vào cẳng chân phải.

Trước đó, khoảng 10h43 ngày 30/9, anh Huỳnh Văn Minh (31 tuổi, trú xã Bình Chương, tỉnh Quảng Ngãi) được đưa vào Khoa Cấp cứu Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng trong tình trạng có dị vật kim loại đâm xuyên cẳng chân phải.

Bác sĩ đang thăm khám cho bệnh nhân.

Cụ thể, khi tham gia giao thông, xe của anh Minh xảy ra va chạm với một xe máy khác, khiến chân chống xe máy đâm sâu và mắc lại trong cẳng chân phải của anh. Người dân tại hiện trường không tự ý rút dị vật mà cắt rời chân chống khỏi xe, giữ nguyên phần đang găm trong chân và nhanh chóng đưa nạn nhân đến Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng.

Tại Khoa Cấp cứu, người bệnh tỉnh, tiếp xúc tốt, các dấu hiệu sinh tồn ổn định, vùng cẳng chân phải có vết thương hở với dị vật kim loại đâm sâu vào phần mềm. Kết quả X-Quang không ghi nhận tổn thương xương cẳng chân phải.

Chiếc chân chống xe gắn máy đâm sâu vào cẳng chân phải nam thanh niên.

Ngay sau đó, Khoa Cấp cứu phối hợp Khoa Ngoại chấn thương đánh giá tổn thương và nhanh chóng thống nhất chỉ định phẫu thuật. Người bệnh được chuẩn bị và chuyển phòng mổ để ê-kíp khoa Ngoại chấn thương, khoa Gây mê hồi sức xử trí cấp cứu.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ thám sát đường đi của chân chống, kiểm soát các cấu trúc quan trọng, lấy dị vật, cắt lọc mô tổn thương và làm sạch vết thương nhằm hạn chế nguy cơ nhiễm trùng.

Hiện, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, vết thương tiến triển tốt và đã có thể đi lại.