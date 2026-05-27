Liên tiếp ca sốc nhiệt nặng  nguy kịch do làm việc ngoài trời giữa nắng gắt

Bác sĩ cảnh báo sốc nhiệt có thể gây tổn thương não, tim, gan, thận và tử vong nếu không được xử trí kịp thời.

Thúy Nga

Nắng nóng gay gắt kéo dài tại miền Bắc đang làm gia tăng số ca nhập viện do sốc nhiệt. Chỉ trong thời gian ngắn, Bệnh viện Bãi Cháy đã liên tiếp tiếp nhận và cấp cứu thành công hai trường hợp nguy kịch sau khi lao động ngoài trời trong điều kiện nhiệt độ cao.

Trường hợp đầu tiên là anh T.M.H. (45 tuổi, trú tại Phú Thọ), hiện làm công nhân tại Quảng Ninh. Người bệnh được đưa vào cấp cứu trong tình trạng suy giảm ý thức sau khoảng 30 phút làm việc ngoài trời nắng nóng.

Theo người nhà, bệnh nhân xuất hiện mệt lả, chóng mặt, gọi hỏi không đáp ứng, co giật cục bộ hai tay rồi nhanh chóng rơi vào trạng thái lơ mơ.

BS CKI Trần Công Cẩn, Khoa Hồi sức tích cực và chống độc khám cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Tại thời điểm nhập viện, bệnh nhân hôn mê, thân nhiệt tăng tới 41 độ C, co giật cục bộ hai tay. Các bác sĩ khẩn trương triển khai các biện pháp hồi sức tích cực gồm truyền dịch, chườm mát, kiểm soát cơn co giật và chuyển điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực và chống độc.

Kết quả xét nghiệm cho thấy người bệnh rối loạn toan kiềm nặng, lactat máu tăng cao, men gan tăng và rối loạn điện giải. Bệnh nhân được chẩn đoán sốc nhiệt kèm nhiễm khuẩn tiêu hóa.

Sau quá trình điều trị tích cực bằng kháng sinh, bù dịch, điện giải, hạ thân nhiệt và theo dõi sát, tình trạng bệnh nhân cải thiện rõ rệt.

Bệnh nhân ổn định sau một ngày hồi sức tích cực - Ảnh BVCC

​Trường hợp thứ hai là bà B.T.T. (61 tuổi, trú tại phường Việt Hưng, Quảng Ninh). Theo gia đình, bệnh nhân đi làm đồng từ khoảng 8h30 đến gần trưa trong điều kiện thời tiết oi bức kéo dài. Sau đó, người thân phát hiện bà trong tình trạng hôn mê và nhanh chóng đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Khi nhập viện, bệnh nhân sốt cao 40,5 độ C, mạch nhanh 139 lần/phút, huyết áp tụt còn 90/40 mmHg, dấu hiệu mất nước rõ rệt.

Các bác sĩ nhanh chóng triển khai hồi sức tích cực bằng các biện pháp làm mát cơ thể, truyền dịch, hỗ trợ hô hấp, kiểm soát rối loạn điện giải và theo dõi liên tục tại Khoa Hồi sức tích cực và chống độc.

Bệnh nhân được chẩn đoán sốc nhiệt, suy thận, tiêu cơ vân và thiếu máu cơ tim cục bộ. Sau điều trị tích cực, tình trạng sức khỏe dần ổn định.

Bác sĩ CKI Nguyễn Sỹ Mạnh, Khoa hồi sức tích cực và chống độc, Bệnh viện Bãi Cháy khám cho bệnh nhân B.T.T. - Ảnh BVCC

BSCKI Trần Công Cẩn, Khoa Hồi sức tích cực và chống độc, Bệnh viện Bãi Cháy khuyến cáo, người dân hạn chế làm việc ngoài trời trong khung giờ nắng gắt, đặc biệt từ 11h đến 15h. Người lao động cần uống đủ nước, bổ sung điện giải khi lao động nặng, mặc quần áo thoáng mát, đội mũ rộng vành và nghỉ ngơi hợp lý để tránh mất nước, kiệt sức do nhiệt.

Khi phát hiện người có biểu hiện nghi ngờ sốc nhiệt, cần nhanh chóng đưa vào nơi thoáng mát, cởi bớt quần áo, làm mát cơ thể bằng khăn ướt hoặc quạt, đồng thời đưa tới cơ sở y tế gần nhất để cấp cứu kịp thời.

Dấu hiệu cảnh báo sốc nhiệt cần cấp cứu ngay

- Thân nhiệt tăng cao trên 40 độ C

- Đau đầu, chóng mặt, mệt lả

- Buồn nôn, nôn

- Da nóng đỏ, khô hoặc mất tiết mồ hôi

- Co giật, lơ mơ, rối loạn ý thức

- Thở nhanh, tim đập nhanh, tụt huyết áp

Người có các biểu hiện trên sau khi làm việc hoặc hoạt động dưới trời nắng nóng cần được đưa tới cơ sở y tế càng sớm càng tốt.

Sống Khỏe

Nắng nóng cực độ: Giải nhiệt sai dễ gây sốc nhiệt, đột quỵ

Tắm nước lạnh, uống nước đá hay ngồi điều hòa ngay sau đi nắng có thể khiến cơ thể sốc nhiệt, tăng nguy cơ đột quỵ.

Trao đổi với PV Tri thức & Cuộc sống, BS Đinh Minh Trí, Hội Tim mạch Việt Nam cho biết, sức khỏe bị tổn hại do nắng nóng gay gắt là điều tự nhiên. Thêm vào đó, nhiều thói quen “giải nhiệt” của chúng ta lại gây bào mòn sức khỏe, thậm chí đột quỵ, ảnh hưởng đến tính mạng.

Tắm nước lạnh ngay sau đi nắng: Nguy cơ với tim mạch, não và hệ hô hấp

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Nguy cơ sốc nhiệt, đột quỵ gia tăng khi nắng nóng cực đoan

Chuyên gia cảnh báo thay đổi nhiệt độ đột ngột, mất nước kéo dài và lao động dưới nắng gắt có thể gây đột quỵ bất ngờ.

Miền Bắc và nhiều tỉnh Bắc Trung Bộ đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt kéo dài với nền nhiệt ngoài trời có nơi vượt ngưỡng 39–40°C. Thời tiết cực đoan không chỉ gây kiệt sức, mất nước mà còn làm gia tăng nguy cơ sốc nhiệt, tăng huyết áp và đột quỵ, đặc biệt ở người cao tuổi, người có bệnh lý nền và nhóm lao động ngoài trời.

Theo ghi nhận tại nhiều cơ sở y tế, số trường hợp nhập viện liên quan đến rối loạn tuần hoàn, tai biến mạch máu não và say nóng đang có xu hướng tăng trong những ngày nhiệt độ lên cao kéo dài.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Cứu sống bé trai suy đa cơ quan do sốc nhiệt khi đá bóng dưới trởi nắng

Nam thiếu niên 15 tuổi nhập viện trong tình trạng sốc nhiệt nặng, hủy cơ, suy gan thận sau khi đá bóng nhiều giờ dưới nắng nóng.

Theo thông tin từ bệnh viện, lúc 11h15 ngày 3/5/2026, khoa Cấp cứu tiếp nhận bệnh nhi Tr.X.V. (15 tuổi, ngụ phường Tân Phú, TP HCM) trong tình trạng nguy kịch.

Khoảng 9h sáng cùng ngày, trong lúc chơi bóng dưới trời nắng nóng cùng các bạn, bệnh nhi đột ngột mệt lả, ngất xỉu và vã nhiều mồ hôi. Giáo viên và bạn bè nhanh chóng đưa em đến trạm y tế gần đó sơ cứu rồi chuyển đến bệnh viện.

Xem chi tiết

