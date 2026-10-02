Chậm kinh 3 ngày, đau hạ vị, người bệnh sốc mất máu vì chửa ngoài tử cung vỡ

Chậm kinh 3 ngày, đau hạ vị liên tục, cô gái 22 tuổi nhập viện trong tình trạng huyết áp 70/40 mmHg, sốc mất máu do chửa ngoài tử cung vỡ.

Từ đau hạ vị đến sốc mất máu

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội vừa tiếp nhận bệnh nhân T.N., 22 tuổi, được chuyển đến từ một bệnh viện tư nhân trong tình trạng nguy kịch do nghi ngờ chửa ngoài tử cung vỡ.

Theo thông tin từ bệnh viện, người bệnh có tiền sử kinh nguyệt không đều, chậm kinh 3 ngày. Sau đó, bệnh nhân xuất hiện đau vùng hạ vị liên tục nên đi khám. Qua thăm khám, người bệnh được phát hiện chửa ngoài tử cung và nhanh chóng được chuyển đến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội để cấp cứu.

Ngay khi tiếp nhận, bệnh nhân tỉnh nhưng tiếp xúc chậm, huyết áp chỉ 70/40 mmHg, có phản ứng thành bụng. Các dấu hiệu lâm sàng cho thấy người bệnh có chảy máu trong ổ bụng, sốc mất máu, theo dõi chửa ngoài tử cung vỡ.

Trước tình trạng nguy kịch, ThS.BSCKII Lê Thị Hiếu, Trưởng khoa Khám bệnh, cùng kíp trực lập tức tiến hành hồi sức cấp cứu. Bệnh nhân được chuyển thẳng lên phòng mổ, đồng thời tiếp tục hồi sức tích cực.

Phẫu thuật và hồi sức tích cực để cứu sản phụ chửa ngoài tử cung vỡ

Phẫu thuật và hồi sức được triển khai đồng thời

Với bệnh nhân huyết áp 70/40 mmHg và có dấu hiệu chảy máu trong ổ bụng, việc kiểm soát nguồn chảy máu và hồi phục tuần hoàn cần được tiến hành khẩn trương.

Ê-kíp do BSCKII Lưu Thị Anh, Phó Trưởng khoa Khám bệnh, cùng các bác sĩ nhanh chóng tiến hành phẫu thuật cấp cứu.

Song song với phẫu thuật, ê-kíp Gây mê hồi sức do BSCKII Lương Thị Ngọc Vân, Phó Trưởng khoa Gây mê hồi sức, chỉ đạo tập trung hồi sức tích cực. Các bác sĩ kiểm soát đường thở, tuần hoàn, theo dõi sát các chỉ số sinh tồn và khẩn trương bù lượng máu đã mất.

Trong quá trình cấp cứu, bệnh nhân được truyền tổng cộng khoảng 3.000 ml máu nhằm bù đắp tình trạng mất máu nghiêm trọng.

Ca mổ diễn ra trong bối cảnh người bệnh đang sốc mất máu, đòi hỏi sự phối hợp liên tục giữa phẫu thuật viên và ê-kíp gây mê hồi sức. Trong khi bác sĩ sản khoa tập trung xử trí tổn thương và kiểm soát nguồn chảy máu, bác sĩ gây mê hồi sức đồng thời duy trì tuần hoàn, bảo đảm oxy hóa và sử dụng các chế phẩm máu phù hợp với tình trạng thực tế.

Ê-kíp phẫu thuật nhanh chóng xử trí tổn thương, kiểm soát nguồn chảy máu. Sau phẫu thuật, bệnh nhân được chuyển về Khoa Gây mê hồi sức để tiếp tục theo dõi và điều trị hậu phẫu.

Tại đây, người bệnh được theo dõi sát tình trạng tuần hoàn, hô hấp, lượng máu đã mất và đáp ứng sau hồi sức.

Các bác sĩ bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết, chửa ngoài tử cung vỡ là một cấp cứu sản khoa có thể gây xuất huyết trong ổ bụng và sốc mất máu.

Trường hợp trên cho thấy khi xuất hiện đau hạ vị trong bối cảnh chậm kinh, việc thăm khám sớm có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt khi triệu chứng diễn tiến nhanh hoặc xuất hiện dấu hiệu bất thường.

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