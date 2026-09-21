Bí mật 1.500 năm của những quả cầu bí ẩn ở Trung Mỹ

Nằm chủ yếu tại vùng đồng bằng sông Diquís ở miền Nam Costa Rica, những quả cầu đá này là di tích của các xã hội bản địa thời tiền Colombo, có niên đại khoảng năm 500–1500. Bốn khu khảo cổ tiêu biểu gồm Finca 6, Batambal, El Silencio và Grijalba-2 đã được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới từ năm 2014. Các quả cầu có đường kính từ khoảng 0,7 đến 2,57 m, nổi bật bởi hình dạng tròn gần như hoàn hảo và cách chúng từng được bố trí trong các khu định cư.

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Điều khiến chúng trở thành một trong những bí ẩn khảo cổ nổi tiếng nhất Trung Mỹ là chúng thực sự dùng để làm gì?

Một giả thuyết cho rằng những quả cầu là biểu tượng của quyền lực và địa vị. Những ngôi làng quan trọng thường sở hữu nhiều quả cầu hơn, đồng thời có những quả lớn và được hoàn thiện công phu hơn. Theo các nhà nghiên cứu Costa Rica, việc chế tác và vận chuyển chúng đòi hỏi kỹ thuật, nguồn lực và sự tổ chức xã hội đáng kể. Vì vậy, bản thân quả cầu có thể đã là một cách để thủ lĩnh thể hiện quyền lực và uy tín.

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Một giả thuyết khác hấp dẫn hơn liên quan đến bầu trời. Một số nhóm quả cầu được phát hiện từng xếp thành đường thẳng, đường cong hoặc hình tam giác. Các cách sắp đặt này có thể liên quan đến chuyển động của Mặt Trời hoặc các thiên thể, thậm chí gắn với lịch nông nghiệp và nghi lễ. Tuy nhiên, đây vẫn là giả thuyết chứ chưa phải kết luận chắc chắn, bởi nhiều quả cầu đã bị di chuyển khỏi vị trí nguyên thủy.

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Khoảng trống thông tin ấy lại tạo điều kiện cho những câu chuyện kỳ bí hơn xuất hiện. Có người từng cho rằng các quả cầu liên quan đến Atlantis, là dấu tích của một nền văn minh thất lạc, thiết bị định vị cổ đại hay thậm chí những “cánh cửa” xuyên thời gian. Một số giả thuyết còn gán chúng cho người ngoài hành tinh. Tuy nhiên, chính cơ quan quản lý di sản Costa Rica nhấn mạnh rằng những cách giải thích này không có cơ sở khoa học.

Điều thú vị là bí ẩn thật sự có lẽ còn hấp dẫn hơn những câu chuyện viễn tưởng. Các nhà khảo cổ đã tìm thấy bằng chứng về công cụ và kỹ thuật chế tác đá, đồng thời nghiên cứu những quả cầu vẫn còn nằm trong bối cảnh khảo cổ nguyên thủy. Vì vậy, câu hỏi ngày nay không còn đơn giản là “ai đã tạo ra chúng?”, mà là người Diquís muốn nói điều gì với hậu thế bằng những khối đá tròn khổng lồ ấy?