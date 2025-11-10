Hà Nội

Xã hội

Đi bộ bờ hồ Tam Bạc, cô gái bị giật Iphone 14 Promax

Khi đang đi bộ trên bờ hồ Tam Bạc, một cô gái ở Hải Phòng bị nam thanh niên giật điện thoại Iphone 14 Promax trị giá khoảng 20 triệu đồng.

Hải Ninh

Ngày 10/11, Công an TP Hải Phòng thông tin vừa bắt Nguyễn Đức Đại (SN 1992, trú tại 199 Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng) nghi phạm cướp giật chiếc iPhone 14 Promax của cô gái đi bộ bên hồ Tam Bạc.

7666.jpg
Đối tượng Nguyễn Đức Đại

Thông tin ban đầu, lúc 8h15 sáng 8/11, Công an phường Hồng Bàng tiếp nhận đơn trình báo của chị P.T.B.N (26 tuổi, trú tại phường Lê Chân, Hải Phòng) về việc trước đó một ngày khi đang đi bộ trên bờ hồ Tam Bạc bị một người giật 1 điện thoại Iphone 14 Promax trị giá khoảng 20 triệu đồng.

Nhận chỉ đạo của Đại tá Bùi Trung Thành, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CATP Hải Phòng, Phòng Cảnh sát Hình sự và Công an phường Hồng Bàng đã tập trung khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc.

Đến 15h ngày 9/11, cơ quan điều tra đã làm rõ và bắt giữ đối tượng Nguyễn Đức Đại khi đang lẩn trốn tại ngõ Hàng Gà, phường Lê Chân, Hải Phòng.

Sau khi gây án, Đại đã lẩn trốn ở nhiều nơi trên địa bàn thành phố Hải Phòng, gây khó khăn cho hoạt động điều tra, truy bắt.

Hơn 30 tiếng điều tra, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an phường Hồng Bàng đã bắt giữ được đối tượng Nguyễn Đức Đại, thu hồi tang vật.

Công an phường Hồng Bàng phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý đối tượng Nguyễn Đức Đại về hành vi cướp giật tài sản theo quy định.

