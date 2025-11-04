Hà Nội

Xã hội

Đề nghị mức án với 141 bị cáo vụ đánh bạc hàng nghìn tỷ tại King Club

Chiều 4/11, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục xét xử 141 bị cáo trong vụ án tổ chức đánh bạc tại King Club, tầng 1 khách sạn Pullman.

Theo H. Nguyên/ Nhân Dân

Kết thúc phần xét hỏi, Hội đồng xét xử chuyển sang phần tranh luận. Trước khi tranh luận, đại diện Viện Kiểm sát phát biểu quan điểm giải quyết vụ án.

Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt các bị cáo nhóm tội "Tổ chức đánh bạc" mức án từ 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 5 năm tù giam.

Các bị cáo này gồm: Phan Trường Giang (Giám đốc Chi nhánh Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Kiều-King Club thuộc Công ty Việt Hải Đăng); Nguyễn Đình Lâm (Phó Tổng giám đốc Công ty Việt Hải Đăng) và Cho Choon Keun, Shim Hawn Hee, Choi Jin Bok (đều quốc tịch Hàn Quốc, cùng là Quản lý Chi nhánh Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Kiều-King Club thuộc Công ty Việt Hải Đăng).

Đối với 136 bị cáo phạm tội "Đánh bạc", đại diện Viện Kiểm sát đề nghị mức án 4 năm đến 4 năm 6 tháng đối với bị cáo Hồ Đại Dũng (cựu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ); đề nghị mức án 3 năm 6 tháng đến 4 năm đối với bị cáo Ngô Ngọc Đức (cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình cũ).

Có 29 bị cáo bị đề nghị phạt 50-100 triệu đồng. Trong đó, bị cáo Vũ Ngọc Hà (ca sĩ Vũ Hà) bị đề nghị phạt 100 triệu đồng thay cho hình phạt tù.

Những bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 5 năm, 6 tháng tù giam.

Theo Viện Kiểm sát, trong vụ án này, nhiều người tham gia đánh bạc với số tiền từ hàng triệu USD. Điều này không chỉ thể hiện mức độ vi phạm nghiêm trọng mà còn cho thấy hành vi đánh bạc trở thành một thói quen và diễn ra trong một thời gian dài.

Do đó, Viện Kiểm sát cho rằng cần thiết phải áp dụng hình phạt nghiêm khắc, cách ly khỏi xã hội một thời gian nhất định để cải tạo giáo dục và phòng ngừa chung.

Cũng theo Viện Kiểm sát, bị cáo Hồ Đại Dũng đã mở thẻ mới tên Mr Micheal từ ngày 6/6/2020. Từ ngày 4/2/2024 đến ngày 22/6/2024, bị cáo Hồ Đại Dũng đánh bạc 95 lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette, Baccarat với tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc là hơn 7 triệu USD.

Lần chơi nhiều nhất lên tới hơn 331.000 USD (tương đương 7,9 tỷ đồng), thua gần 759.270 USD (tương đương khoảng 18 tỷ đồng).

Ngay từ ngày đầu diễn ra phiên tòa, ông Dũng đã có đơn xin xét xử vắng mặt với lý do sức khỏe yếu.

Tháng 6/2022, bị cáo Ngô Ngọc Đức mở thẻ với tên “Mr Lucky one”. Từ tháng 2 đến tháng 6/2024, bị cáo đánh bạc 74 lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette, Baccarat với tổng số tiền hơn 4,2 triệu USD.

Lần chơi nhiều nhất là hơn 229.000 USD, lần chơi ít nhất là 700 USD, thua hơn 284.000 USD.

nhandan.vn


