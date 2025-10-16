Hà Nội

Xã hội

Vây bắt thành công đối tượng trốn nã sau gần 1,5 năm lẩn trốn ở Đà Nẵng

Sau gần 1,5 năm lẩn trốn về tội “Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc” Phan Thị Mỹ Hạnh đã bị lực lượng chức năng Đà Nẵng bắt giữ.

Thanh Hà

Ngày 16/10, thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an xã Bà Nà bắt giữ đối tượng truy nã Phan Thị Mỹ Hạnh (SN 1986, trú phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng).

ghi-de-14214917.jpg
Phan Thị Mỹ Hạnh tại cơ quan Công an.

Theo kết quả điều tra, tháng 5/2024, Hạnh cùng Nguyễn Thị Thanh Yên và Phạm Phú Hưng tổ chức ghi số đề, thắng thua bằng tiền.

Cơ quan CSĐT Công an quận Cẩm Lệ (cũ) đã khởi tố 3 đối tượng về tội “Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc”. Trong quá trình điều tra, Hạnh bỏ trốn khỏi địa phương nên bị Công an quận Cẩm Lệ ra quyết định truy nã.

Sau thời gian kiên trì theo dõi, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến sáng 15/10, Phòng Cảnh sát Hình sự phát hiện Hạnh đang lẩn trốn tại xã Bà Nà và tổ chức vây bắt thành công đối tượng.

>>> Mời độc giả xem thêm video Trà Vinh: Bắt chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt tài sản:

(Nguồn: THĐT)
#Đà Nẵng #vây bắt #trốn nã #lẩn trốn #đánh bạc #số đề

