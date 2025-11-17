Hà Nội

Xã hội

Hy hữu vụ sổ đỏ của 46 hộ dân ở Bắc Ninh bị mất

Nhiều hộ dân ở Bắc Ninh đã có quyết định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), nhưng chính quyền xác nhận bị mất trong quá trình lưu giữ, giao nhận tại UBND xã Bồng Lai cũ.

Mạnh Hưng

Ngày 17/11, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ông Lê Đức Kỳ - Bí thư Đảng ủy phường Bồng Lai (tỉnh Bắc Ninh) cho biết, phường đang chỉ đạo quyết liệt xử lý vụ việc 46 hộ dân ở tổ dân phố Vũ Dương (phường Bồng Lai) bị mất sổ đỏ

cats.jpg
Nhiều năm qua, một số người dân thôn Vũ Dương đã được cấp sổ đỏ, nhưng lại bị mất trong quá trình lưu giữ, giao nhận tại UBND xã Bồng Lai cũ.

Trước đó, UBND phường Bồng Lai đã có văn bản số 330/CV-UBND ngày 22/10/2025, gửi người dân bị mất sổ đỏ. Nội dung văn bản có trích thông tin kiểm tra việc giao, nhận sổ đỏ của một số hộ nói trên theo Quyết định 3763/QĐ-UBND của UBND thị xã Quế Võ (cũ) ban hành ngày 27/12/2024.

Qua xác minh, tổ kiểm tra bước đầu xác định sổ đỏ của các hộ công dân (khoảng 46 hộ gia đình, cá nhân) tại phố Vũ Dương (phường Bồng Lai) đã có và được ghi chép thông tin vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ địa chính. Tuy nhiên, hiện nay đã bị mất trong quá trình giao, nhận, lưu trữ tại UBND xã Bồng Lai (cũ) dẫn đến các hộ gia đình, cá nhân chưa nhận được sổ đỏ.

“Như vậy, tại văn bản trên của UBND thị xã Quế Võ (cũ) đã xác định sổ đỏ của một số hộ dân đã bị mất trong quá trình giao, nhận, lưu trữ tại UBND xã Bồng Lai (cũ), nên chứng nhận quyền sử dụng đất cũ không còn để trao cho hộ dân” - văn bản UBND phường Bồng Lai nêu.

cats-8754.jpg
Nhiều hộ dân ở Bắc Ninh đã có quyết định cấp sổ đỏ, nhưng chính quyền xác nhận bị mất trong quá trình lưu giữ, giao nhận tại UBND xã Bồng Lai cũ.

Chia sẻ với PV, bà Nguyễn Thị Mai (người dân) cho biết: “Năm 2024, do ảnh hưởng của bão Yagi khiến nhà cửa chúng tôi dột, hư hỏng nên phải sửa chữa, nhưng bắt buộc phải có giấy phép xây dựng. Lúc đấy, chúng tôi lên cơ quan có thẩm quyền để xin thủ tục thì mới biết gia đình đã được cấp sổ đỏ vào ngày 15/12/2000 theo Quyết định 368 của UBND huyện Quế Võ cũ. Nhưng hiện nay sổ đỏ đã bị mất. Mong các cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý sớm cho người dân chúng tôi ổn định cuộc sống".

Tương tự, ông Phan Duy Tân (người dân) nói: “Bây giờ, gia đình muốn làm thủ tục vay vốn bằng sổ đỏ để lấy tiền chăn nuôi, tăng gia sản xuất, cho con em đi học Đại học cũng không được. Khi chúng tôi hỏi về sổ thì lại nhận được câu trả lời là phải nộp hồ sơ mới làm lại từ đầu. Vậy ai làm mất sổ của chúng tôi? và nếu làm mất thì có phải chịu trách nhiệm gì không? Giấy tờ, thuế má chúng tôi đã nộp hết từ ngày xưa để làm sổ, bây giờ lại yêu cầu làm mới từ đầu thì có đúng không? Tại sao có dữ liệu cũ rồi mà lại đòi hỏi chúng tôi làm lại từ đầu? Trong khi Nhà nước kêu gọi chuyển đổi số, dữ liệu".

“Người dân chúng tôi mong các cấp có thẩm quyền tỉnh Bắc Ninh xem xét, làm rõ ai đã làm mất 46 sổ đỏ của người dân. Trường hợp sổ đỏ bị mất thật thì cấp có thẩm quyển xem xét, căn cứ vào thông tin đã được ghi vào sổ cấp chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ địa chính để cấp giấy mới cho người dân", ông Trần Đình Trường (người dân) kiến nghị.

