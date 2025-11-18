Sở NN&MT Bắc Ninh kiểm tra vụ sổ đỏ của 46 hộ dân bị mất

Thông tin liên quan đến vụ việc 46 hộ dân ở tổ dân phố Vũ Dương (phường Bồng Lai, tỉnh Bắc Ninh) bị mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), sáng 18/11 trao đổi qua điện thoại với PV, ông Dương Thanh Tùng - Giám đốc Sở NN&MT tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị đã nắm bắt được thông tin này và giao cho bộ phận chuyên môn kiểm tra.

Đề cập đến thông tin cơ sở dữ liệu, hồ sơ sổ đỏ của người dân đều đã được lưu trữ, việc người dân có phải làm mới sổ đỏ từ đầu hay không, theo ông Tùng, Sở sẽ kiểm tra cụ thể mới có phương án.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh cũng nhấn mạnh đến trách nhiệm người đã làm mất sổ đỏ của 46 hộ dân. Ông Tùng nói: “Anh em sẽ kiểm tra cụ thể việc mất sổ đỏ, trách nhiệm của ai?”.

Nhiều hộ dân ở phố Vũ Dương (phường Bồng Lai, Bắc Ninh) đã có quyết định cấp sổ đỏ, nhưng chính quyền xác nhận bị mất trong quá trình lưu giữ, giao nhận tại UBND xã Bồng Lai cũ.

Trước đó, trong văn bản số 330/CV-UBND ngày 22/10/2025 của UBND phường Bồng Lai, gửi hộ dân bị mất sổ đỏ, có nêu thông tin kiểm tra việc giao, nhận sổ đỏ của một số hộ dân theo Quyết định 3763/QĐ-UBND ngày 27/12/2024 của UBND thị xã Quế Võ (cũ).

Theo đó qua xác minh, tổ kiểm tra bước đầu xác định sổ đỏ của 46 hộ gia đình, cá nhân tại phố Vũ Dương đã có và được ghi chép thông tin vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ địa chính. Tuy nhiên, hiện nay đã bị mất trong quá trình giao, nhận, lưu trữ tại UBND xã Bồng Lai (cũ) dẫn đến các hộ gia đình, cá nhân chưa nhận được sổ đỏ.

Vì sổ đỏ đã mất trong quá trình giao, nhận, lưu trữ tại UBND xã Bồng Lai (cũ), nên không còn để trao cho hộ dân.