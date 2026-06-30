Đấu thầu rộng rãi tại xã Thuận Hạnh: Chỉ duy nhất một liên danh nộp hồ sơ

Gói thầu nâng cấp đường giao thông hơn 5 tỷ tại xã Thuận Hạnh vừa được giao cho Liên danh Công ty nhà Đắk Nông – Đại Kim Tuấn với tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 0,73%.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Phòng Kinh tế xã Thuận Hạnh, tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đối với một dự án hạ tầng giao thông quy mô hơn 5 tỷ đồng trên địa bàn xã. Đáng chú ý, dù công trình được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng nhằm tối ưu hóa tính cạnh tranh công khai, gói thầu này chỉ thu hút duy nhất một nhà thầu tham gia nộp hồ sơ và trúng thầu với biên độ giảm giá cho ngân sách địa phương ở mức khiêm tốn.

Biên độ tiết kiệm công trình giao thông đạt xấp xỉ 0,73%

Cụ thể, tại Quyết định số 90/QĐ-KT ngày 19/6/2026 do Trưởng phòng Phòng Kinh tế xã Thuận Hạnh ký phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 1: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng đường giao thông từ trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Thuận Hạnh đến nhà Ông Triệu Văn Dương ngã 3 dốc võng. Gói thầu có mã số thông báo mời thầu là IB2600256521, được tổ chức theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Giá gói thầu được xác định tại Kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo Quyết định số 70/QĐ-KT ngày 27/5/2026 là 5.238.042.000 đồng. Kết quả phê duyệt sau cùng xác định đơn vị trúng thầu là Liên danh Công ty nhà Đăk Nông – Đại Kim Tuấn với giá trúng thầu cụ thể là 5.199.599.000 đồng. Đối chiếu giữa hai hạn mức, số tiền tiết kiệm tuyệt đối cho ngân sách nhà nước đạt 38.443.000 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm tương đối đạt xấp xỉ 0,73%. Hình thức hợp đồng áp dụng là trọn gói với thời gian thực hiện kéo dài trong 400 ngày.

Tại biên bản mở thầu ngày 12/06/2026, hệ thống chỉ ghi nhận duy nhất một hồ sơ của Liên danh Công ty nhà Đăk Nông – Đại Kim Tuấn tham gia dự thầu.

Quyết định số 90/QĐ-KT. (Nguồn MSC)

Năng lực và lịch sử trúng thầu của các thành viên liên danh

Hồ sơ đánh giá hồ sơ dự thầu cho thấy đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu là Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng An Nguyên Đắk Nông (Mã số doanh nghiệp: 6400455098, có địa chỉ tại thôn 13, xã Kiến Đức, tỉnh Lâm Đồng). Công tác thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu được giao cho Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thành Nhân Đắk Nông đảm nhiệm.

Về phía liên danh trúng thầu, các thành viên tham gia đều sở hữu lịch sử đấu thầu với tần suất trúng thầu ổn định tại địa phương. Thành viên đứng đầu liên danh là Công ty Cổ phần Xây dựng Nhà Đắk Nông (Mã số thuế: 6400379087, địa chỉ trụ sở tại tổ dân phố 4, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng). Thành lập từ tháng 11/2017, doanh nghiệp này đã tham gia tổng cộng 58 gói trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trong đó ghi nhận trúng 53 gói, trượt 4 gói và 1 gói chưa công bố kết quả. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng đạt xấp xỉ 89.124.318.452 đồng, riêng vai trò liên danh đóng góp khoảng 65.322.042.000 đồng.

Thành viên liên danh phụ là Công ty TNHH Một thành viên Đại Kim Tuấn Đắk Nông (Mã số thuế: 6400350955, trụ sở tại tổ dân phố 4, phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng). Doanh nghiệp này hoạt động từ tháng 4/2016, từng tham gia 27 gói thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trong đó trúng tới 26 gói, trượt duy nhất 1 gói. Tổng giá trị trúng thầu đạt xấp xỉ 61.946.875.057 đồng, trong đó giá trị với tư cách liên danh là khoảng 28.062.576.000 đồng.

Đáng chú ý, hai doanh nghiệp này đã từng hợp tác liên danh cùng nhau trong 2 gói thầu trước đây và đạt tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối 100%. Bên cạnh đó, đơn vị tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án là Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng H&T cũng từng xuất hiện trong lịch sử đấu thầu của Công ty Đại Kim Tuấn với vai trò vừa là đối thủ vừa là đối tác liên danh tại một số gói thầu khác.

Yêu cầu tối ưu hóa vốn ngân sách và trách nhiệm giải trình

Tình trạng gói thầu quy mô hơn 5 tỷ đồng tổ chức đấu thầu rộng rãi công khai trên mạng nhưng chỉ thu hút duy nhất một nhà thầu tham gia nộp hồ sơ đang khiến dư luận quan tâm về hiệu quả kinh tế của dòng vốn đầu tư công tại cấp xã. Theo chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ, việc chỉ có duy nhất một nhà thầu tham gia dự thầu sẽ trực tiếp làm giảm áp lực cạnh tranh thương mại, dẫn đến biên độ giảm giá cho ngân sách nhà nước không đạt mức tối ưu như tinh thần cạnh tranh minh bạch của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15.

Để nâng cao hiệu quả quản lý ngân sách năm 2026, các cơ quan trung ương đã ban hành nhiều chỉ đạo quyết liệt. Theo Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM), các đơn vị mời thầu và chủ đầu tư cần tuân thủ nghiêm túc các quy định đổi mới tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC nhằm loại bỏ các rào cản kỹ thuật không cần thiết trong hồ sơ mời thầu, tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều nhà thầu cùng tham gia cạnh tranh bình đẳng.

NHÀ THẦU LIÊN DANH VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ RÀNG BUỘC Nhà thầu liên danh là hình thức hợp tác giữa các tổ chức hoặc cá nhân để cùng tham dự thầu, đứng tên dự thầu và thực hiện hợp đồng. Theo Khoản 26 Điều 4 Luật Đấu thầu, văn bản thỏa thuận liên danh là tài liệu bắt buộc, trong đó phải quy định rõ trách nhiệm của thành viên đứng đầu liên danh và trách nhiệm chung, trách nhiệm riêng của từng thành viên đối với toàn bộ phạm vi gói thầu. Tư cách hợp lệ của nhà thầu liên danh được quy định tại Điều 5, yêu cầu tất cả các thành viên phải đáp ứng các điều kiện về đăng ký kinh doanh, hạch toán độc lập và không trong quá trình giải thể. Về bảo đảm dự thầu, Khoản 7 Điều 14 Luật Đấu thầu cho phép các thành viên thực hiện bảo đảm riêng hoặc thỏa thuận để một thành viên chịu trách nhiệm thực hiện cho cả liên danh. Tuy nhiên, nếu một thành viên vi phạm quy định dẫn đến không được hoàn trả bảo đảm dự thầu (như rút hồ sơ sau thời điểm đóng thầu hoặc gian lận), thì bảo đảm dự thầu của tất cả các thành viên trong liên danh đều sẽ bị tịch thu. Khi ký kết hợp đồng, Khoản 3 Điều 67 Luật Đấu thầu và Khoản 3 Điều 26 Nghị định 214/2025/NĐ-CP nhấn mạnh: Tất cả các thành viên trong liên danh phải trực tiếp ký và đóng dấu vào văn bản hợp đồng. Việc phân chia công việc trong liên danh phải căn cứ vào bảng giá dự thầu hoặc các hạng mục công việc cụ thể, không được phân chia các phần việc không thuộc phạm vi gói thầu. Năm 2026, tại các dự án cấp tỉnh và xã, cơ chế liên danh giúp các doanh nghiệp địa phương hợp tác với các tập đoàn lớn để nâng cao năng lực thực hiện, nhưng đòi hỏi sự giám sát chặt chẽ về tính độc lập pháp lý theo Điều 6 Luật Đấu thầu.

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