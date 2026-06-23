Đức Thịnh Phát trúng gói thầu xây dựng nhà đa năng Trường TH Thác Mơ

Gói thầu xây nhà đa năng Trường TH Thác Mơ giá hơn 3,8 tỷ đồng vừa công bố kết quả với tỷ lệ tiết kiệm chưa đến 1% khi chỉ có Đức Thịnh Phát dự thầu.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Văn phòng HĐND và UBND phường Phước Long, TP Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 47/QĐ-VP ngày 08/6/2026 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho gói thầu xây dựng thuộc dự án Xây dựng nhà đa năng Trường TH Thác Mơ. Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Đức Thịnh Phát. Gói thầu sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ với loại hợp đồng trọn gói trong thời gian thực hiện công trình là 120 ngày.

Dữ liệu từ hồ sơ thầu cho thấy giá gói thầu được phê duyệt là 3.840.415.568 đồng. Giá trúng thầu của Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Đức Thịnh Phát là 3.802.391.496 đồng. Như vậy, số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước sau đấu thầu là 38.024.072 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 0,99%.

Quyết định số 47/QĐ-VP phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho gói thầu xây dựng thuộc dự án Xây dựng nhà đa năng Trường TH Thác Mơ. (Nguồn MSC)

Gói thầu được thông báo mời thầu rộng rãi công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia nhưng đến thời điểm đóng thầu ngày 01/06/2026, hệ thống chỉ ghi nhận duy nhất một hồ sơ dự thầu được nộp từ Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Đức Thịnh Phát.

Tìm hiểu sâu về lịch sử đấu thầu của Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Đức Thịnh Phát (mã số thuế 3801069739), có năng lực trúng thầu đáng nể tại địa phương. Doanh nghiệp thành lập từ năm 2014, trụ sở tại xã Phú Nghĩa, TP Đồng Nai. Tính đến quý II năm 2026, nhà thầu đã tham gia khoảng 52 gói thầu công trên địa bàn, trong đó trúng 47 gói và trượt 5 gói. Tổng giá trị trúng thầu lũy kế đạt khoảng 264.443.956.368 đồng.

Mối quan hệ giữa doanh nghiệp và các bên mời thầu công tại địa phương cho thấy tính chất tập trung cao. Tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bù Gia Mập (cũ), doanh nghiệp tham gia 13 gói thầu và trúng thầu toàn bộ 13 gói. Tại Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đốp, nhà thầu tham gia 5 gói thầu và cũng trúng thầu tuyệt đối 5 gói. Xu hướng này tiếp tục lặp lại ở quy mô cấp xã khi doanh nghiệp trúng 5/5 gói thầu tại UBND xã Bù Gia Mập và 4/4 gói thầu tại UBND xã Phú Văn.

Dưới góc nhìn chuyên gia, hiện tượng đấu thầu rộng rãi nhưng chỉ có một nhà thầu tham gia cần được phân tích thấu đáo về khía cạnh kinh tế và quản trị công. Theo luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) việc đấu thầu công khai trực tuyến nhằm mục đích tối đa hóa tính cạnh tranh để chọn ra nhà thầu có chi phí tối ưu nhất cho ngân sách. Khi gói thầu xây lắp trường học chỉ có một đơn vị nộp hồ sơ, mục tiêu cạnh tranh khó có thể đạt được hiệu quả cao như kỳ vọng.

Đồng quan điểm, chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ cho rằng chủ đầu tư cần rà soát lại quy trình lập hồ sơ mời thầu để bảo đảm các tiêu chuẩn kỹ thuật không tạo rào cản kỹ thuật đối với doanh nghiệp khác. Điều này phù hợp với tinh thần Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao tính minh bạch, công bằng và khắc phục triệt để tình trạng đấu thầu ít nhà thầu tham gia tại các địa phương. Biên độ tiết kiệm thấp đặt ra yêu cầu cho cơ quan quản lý trong việc giám sát chặt chẽ chất lượng công trình tương xứng với vốn đầu tư.

QUY ĐỊNH VỀ BẢO ĐẢM CẠNH TRANH TRONG ĐẤU THẦU Điều 6 Luật Đấu thầu và Điều 4 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định về tính độc lập giữa các bên để tránh tình trạng "vừa đá bóng, vừa thổi còi". Cụ thể, nhà thầu dự thầu phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với: Chủ đầu tư, bên mời thầu; Nhà thầu tư vấn lập, thẩm định hồ sơ mời thầu; Nhà thầu tư vấn đánh giá hồ sơ dự thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu. Định nghĩa "độc lập về tài chính" được cụ thể hóa là: Không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực tiếp quản lý đối với đơn vị sự nghiệp; Không có cổ phần hoặc vốn góp của nhau trên 30%; Không cùng có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của một tổ chức khác. Quy định này nhằm đảm bảo mọi nhà thầu khi tham gia vào thị trường đều có cơ hội ngang nhau, không có sự ưu ái ngầm giữa đơn vị quản lý và đơn vị thực thi. Năm 2026, với việc sắp xếp lại đơn vị hành chính, các chủ đầu tư tại 34 tỉnh/thành phố và các xã phải thực hiện rà soát nghiêm ngặt danh sách cổ đông của các nhà thầu. Nếu phát hiện nhà thầu có mối quan hệ sở hữu chéo với đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu đó sẽ bị loại ngay lập tức. Đây là lá chắn pháp lý quan trọng để ngăn chặn các "sân sau" của những người có thẩm quyền trong việc thâu tóm các gói thầu địa phương, bảo vệ quyền lợi của các doanh nghiệp làm ăn chân chính.

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