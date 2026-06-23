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Bạn đọc - Phản biện

Đức Thịnh Phát trúng gói thầu xây dựng nhà đa năng Trường TH Thác Mơ

Gói thầu xây nhà đa năng Trường TH Thác Mơ giá hơn 3,8 tỷ đồng vừa công bố kết quả với tỷ lệ tiết kiệm chưa đến 1% khi chỉ có Đức Thịnh Phát dự thầu.

Đông Anh

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Văn phòng HĐND và UBND phường Phước Long, TP Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 47/QĐ-VP ngày 08/6/2026 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho gói thầu xây dựng thuộc dự án Xây dựng nhà đa năng Trường TH Thác Mơ. Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Đức Thịnh Phát. Gói thầu sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ với loại hợp đồng trọn gói trong thời gian thực hiện công trình là 120 ngày.

Dữ liệu từ hồ sơ thầu cho thấy giá gói thầu được phê duyệt là 3.840.415.568 đồng. Giá trúng thầu của Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Đức Thịnh Phát là 3.802.391.496 đồng. Như vậy, số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước sau đấu thầu là 38.024.072 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 0,99%.

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Quyết định số 47/QĐ-VP phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho gói thầu xây dựng thuộc dự án Xây dựng nhà đa năng Trường TH Thác Mơ. (Nguồn MSC)

Gói thầu được thông báo mời thầu rộng rãi công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia nhưng đến thời điểm đóng thầu ngày 01/06/2026, hệ thống chỉ ghi nhận duy nhất một hồ sơ dự thầu được nộp từ Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Đức Thịnh Phát.

Tìm hiểu sâu về lịch sử đấu thầu của Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Đức Thịnh Phát (mã số thuế 3801069739), có năng lực trúng thầu đáng nể tại địa phương. Doanh nghiệp thành lập từ năm 2014, trụ sở tại xã Phú Nghĩa, TP Đồng Nai. Tính đến quý II năm 2026, nhà thầu đã tham gia khoảng 52 gói thầu công trên địa bàn, trong đó trúng 47 gói và trượt 5 gói. Tổng giá trị trúng thầu lũy kế đạt khoảng 264.443.956.368 đồng.

Mối quan hệ giữa doanh nghiệp và các bên mời thầu công tại địa phương cho thấy tính chất tập trung cao. Tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bù Gia Mập (cũ), doanh nghiệp tham gia 13 gói thầu và trúng thầu toàn bộ 13 gói. Tại Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đốp, nhà thầu tham gia 5 gói thầu và cũng trúng thầu tuyệt đối 5 gói. Xu hướng này tiếp tục lặp lại ở quy mô cấp xã khi doanh nghiệp trúng 5/5 gói thầu tại UBND xã Bù Gia Mập và 4/4 gói thầu tại UBND xã Phú Văn.

Dưới góc nhìn chuyên gia, hiện tượng đấu thầu rộng rãi nhưng chỉ có một nhà thầu tham gia cần được phân tích thấu đáo về khía cạnh kinh tế và quản trị công. Theo luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) việc đấu thầu công khai trực tuyến nhằm mục đích tối đa hóa tính cạnh tranh để chọn ra nhà thầu có chi phí tối ưu nhất cho ngân sách. Khi gói thầu xây lắp trường học chỉ có một đơn vị nộp hồ sơ, mục tiêu cạnh tranh khó có thể đạt được hiệu quả cao như kỳ vọng.

Đồng quan điểm, chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ cho rằng chủ đầu tư cần rà soát lại quy trình lập hồ sơ mời thầu để bảo đảm các tiêu chuẩn kỹ thuật không tạo rào cản kỹ thuật đối với doanh nghiệp khác. Điều này phù hợp với tinh thần Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao tính minh bạch, công bằng và khắc phục triệt để tình trạng đấu thầu ít nhà thầu tham gia tại các địa phương. Biên độ tiết kiệm thấp đặt ra yêu cầu cho cơ quan quản lý trong việc giám sát chặt chẽ chất lượng công trình tương xứng với vốn đầu tư.

QUY ĐỊNH VỀ BẢO ĐẢM CẠNH TRANH TRONG ĐẤU THẦU

Điều 6 Luật Đấu thầuĐiều 4 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định về tính độc lập giữa các bên để tránh tình trạng "vừa đá bóng, vừa thổi còi". Cụ thể, nhà thầu dự thầu phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với: Chủ đầu tư, bên mời thầu; Nhà thầu tư vấn lập, thẩm định hồ sơ mời thầu; Nhà thầu tư vấn đánh giá hồ sơ dự thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.

Định nghĩa "độc lập về tài chính" được cụ thể hóa là: Không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực tiếp quản lý đối với đơn vị sự nghiệp; Không có cổ phần hoặc vốn góp của nhau trên 30%; Không cùng có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của một tổ chức khác. Quy định này nhằm đảm bảo mọi nhà thầu khi tham gia vào thị trường đều có cơ hội ngang nhau, không có sự ưu ái ngầm giữa đơn vị quản lý và đơn vị thực thi.

Năm 2026, với việc sắp xếp lại đơn vị hành chính, các chủ đầu tư tại 34 tỉnh/thành phố và các xã phải thực hiện rà soát nghiêm ngặt danh sách cổ đông của các nhà thầu. Nếu phát hiện nhà thầu có mối quan hệ sở hữu chéo với đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu đó sẽ bị loại ngay lập tức. Đây là lá chắn pháp lý quan trọng để ngăn chặn các "sân sau" của những người có thẩm quyền trong việc thâu tóm các gói thầu địa phương, bảo vệ quyền lợi của các doanh nghiệp làm ăn chân chính.

#Quy trình đấu thầu công khai #Tham gia cạnh tranh hạn chế #Vai trò của các doanh nghiệp địa phương #Chính sách minh bạch và chống tiêu cực #Quản lý và giám sát đầu tư công

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Bạn đọc - Phản biện

Gói thầu điện chiếu sáng công cộng xã Thuận An về tay Long Phát Đắk Nông

Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Thuận An vừa lựa chọn Công ty Long Phát Đắk Nông thực hiện gói thầu điện chiếu sáng hơn 1,7 tỷ đồng với tiết kiệm xấp xỉ 0,35%.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 29/5/2026, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Thuận An đã ký Quyết định số 09/QĐ-DA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng công trình thuộc công trình Sửa chữa, nâng cấp, đầu tư bổ sung hệ thống điện chiếu sáng công cộng và kiến thiết thị chính trên địa bàn xã Thuận An. Đơn vị được chỉ định thầu là Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Long Phát Đắk Nông. Giá trúng thầu theo hình thức chỉ định thầu rút gọn là 1.760.412.000 đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng trọn gói 90 ngày.

Trước đó, tại kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt tại Quyết định số 08/QĐ-DA ngày 25/5/2026. Gói thầu này có giá là 1.766.604.000 đồng. Qua đối chiếu số liệu giữa giá gói thầu và giá trúng thầu, số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước sau khâu thương thảo chỉ đạt 6.192.000 đồng, tương ứng với tỷ lệ xấp xỉ 0,35%.

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Bạn đọc - Phản biện

Công ty Tân Phong trúng liên tiếp hai gói chỉ định thầu tại xã Đức Lập

Cùng ngày 03/06/2026, Công ty Tân Phong được Phòng Kinh tế xã Đức Lập chỉ định liên tiếp hai gói thầu xây lắp hạ tầng với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách đạt 0%.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, hoạt động đầu tư công hạ tầng tại các địa phương trong giai đoạn năm 2025 và năm 2026 đang được siết chặt nhằm nâng cao tối đa hiệu quả sử dụng nguồn vốn ngân sách chi thường xuyên. Cơ chế kiểm soát tài chính nghiêm ngặt đòi hỏi các đơn vị gọi thầu phải tối ưu hóa từng đồng vốn công chi ra.

Tuy nhiên, số liệu công khai trên hệ thống Mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, việc triển khai quy trình chỉ định thầu rút gọn tại một số cơ sở vẫn ghi nhận những kết quả có tỷ lệ tiết kiệm tài chính ở mức 0 đồng. Điển hình là trường hợp hai gói thầu xây lắp giao thông và hạ tầng đô thị vừa được phê duyệt trong cùng một ngày tại địa bàn xã Đức Lập, tỉnh Lâm Đồng.

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Gói thầu đường Đồng Tâm - Hưng Thịnh hơn 3,4 tỷ đồng về tay Công ty Thái Sơn

Tuy thông báo đấu thầu rộng rãi qua mạng, gói thầu hơn 3,4 tỷ đồng tại xã Lộc Thành chỉ có duy nhất Công ty Thái Sơn tham dự, tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 1,22%.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, UBND xã Lộc Thành, TP Đồng Nai vừa thông qua quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu thi công xây dựng thuộc dự án nâng cấp, mở rộng đường nhựa ấp Đồng Tâm - Hưng Thịnh kết nối Quốc lộ 13. Đây là dự án hạ tầng giao thông cấp cơ sở quan trọng, sử dụng hoàn toàn nguồn vốn ngân sách nhà nước, nhằm mục tiêu nâng cao năng lực lưu thông và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn xã Lộc Thành.

Tiến trình triển khai dự án được thực hiện qua các bước pháp lý chặt chẽ. Cụ thể, dự án đầu tư được phê duyệt theo Quyết định số 840/QĐ-UBND ngày 06/05/2026 của UBND xã Lộc Thành. Sau đó, kế hoạch lựa chọn nhà thầu được ban hành tại Quyết định số 860/QĐ-UBND ngày 11/05/2026. Nội dung hồ sơ mời thầu điện tử được thiết lập và phê duyệt dựa trên Quyết định số 890/QĐ-UBND ngày 20/05/2026 do chủ tịch UBND xã Lộc Thành ký duyệt. Giai đoạn kết thúc lựa chọn nhà thầu được đánh dấu bằng Quyết định số 981/QĐ-UBND ngày 05/06/2026 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng, tương ứng với mã thông báo mời thầu là IB2600225110 - 00.

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