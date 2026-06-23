Đấu thầu rộng rãi tại Đak Lua: Duy nhất một nhà thầu dự và trúng thầu sát giá

Gói thầu thi công đường giao thông tại xã Đak Lua được đấu thầu rộng rãi nhưng ghi nhận chỉ duy nhất Xây dựng Tuấn Gia dự và trúng thầu, tỷ lệ tiết kiệm 0,46%.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 05/6/2026, UBND xã Đak Lua, TP Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 385/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho gói thầu thi công xây dựng thuộc dự án Tuyến tổ 1 đi tổ 2, ấp 3 (từ Ông Sơn - Đồi độc lập). Quyết định do Phó Chủ tịch UBND xã Đak Lua ký duyệt, xác nhận đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Xây dựng Tuấn Gia.

Gói thầu công cộng này có giá toán được phê duyệt ở mức 3.407.086.000 đồng. Công ty TNHH Xây dựng Tuấn Gia đã trúng thầu với giá 3.391.560.435 đồng. Như vậy, số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước sau hoạt động đấu thầu là 15.525.565 đồng, đạt tỷ lệ xấp xỉ 0,46%. Đáng chú ý, biên bản mở thầu ngày 14/04/2026 ghi nhận hệ thống chỉ có duy nhất Công ty TNHH Xây dựng Tuấn Gia nộp hồ sơ tham dự.

Quyết định số 385/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho gói thầu thi công xây dựng thuộc dự án Tuyến tổ 1 đi tổ 2, ấp 3 (từ Ông Sơn - Đồi độc lập). (Nguồn MSC)

Khảo sát sâu hơn về lịch sử hoạt động của doanh nghiệp này, cơ sở dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy Công ty TNHH Xây dựng Tuấn Gia, có mã số thuế 3603312332, thành lập ngày 07/10/2015, sở hữu một biểu đồ trúng thầu tuyệt đối. Doanh nghiệp này đã tham gia và trúng 17/17 gói thầu. Tổng giá trị các gói thầu đạt khoảng 32.244.380.686 đồng.

Mối quan hệ thầu giữa Công ty TNHH Xây dựng Tuấn Gia và UBND xã Đak Lua thể hiện tính liên tục qua nhiều giai đoạn hành chính. Chỉ tính riêng trong ngày 13/12/2025, doanh nghiệp này đã được phê duyệt trúng liên tiếp 3 gói thầu xây lắp tại địa phương này với quy mô khác nhau.

Cụ thể, đơn vị này đã trúng các gói: Gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Tuyến tổ 2 ấp 3 (Từ ông Cường - đường thanh niên) theo hình thức chỉ định thầu rút gọn với giá 827.029.000 đồng; Gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Tuyến tổ 4 ấp 6 (đường ấp 10) dưới hình thức chỉ định thầu rút gọn với giá 1.990.635.000 đồng; Gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Tuyến tổ 2 ấp 3 (Từ ông Hòa - ông Thủy) với hình thức chỉ định thầu rút gọn 976.228.000 đồng.

Trở lại gói thầu thi công xây dựng thuộc dự án Tuyến tổ 1 đi tổ 2, ấp 3 (từ Ông Sơn - Đồi độc lập). Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu số 05/BCĐG-BTP-TCG do Công ty TNHH Kiểm định và Tư vấn Xây dựng Bách Thiên Phúc lập ngày 11/5/2026 thể hiện, quá trình đánh giá kỹ thuật đối với gói thầu mới nhất năm 2026 đã xuất hiện một số điểm nghẽn về năng lực cần làm rõ.

Hồ sơ dự thầu ban đầu của nhà thầu kê khai thiết bị xe tải có tải trọng lớn kèm theo giấy chứng nhận kiểm định hết hiệu lực từ ngày 05/4/2026, trước thời điểm đóng thầu ngày 14/4/2026. Đồng thời, một số nhân sự kỹ thuật chủ chốt được huy động thuê ngoài chưa đính kèm thỏa thuận hoặc hợp đồng lao động ràng buộc cụ thể.

Tổ chuyên gia xét thầu sau đó đã phát hành văn bản yêu cầu làm rõ hồ sơ và nhà thầu đã bổ sung kịp thời các văn bản thay thế, giấy kiểm định mới có thời hạn đến tháng 11/2026 cùng hợp đồng của cán bộ Phạm Thái Hưng để được đánh giá "đạt yêu cầu".

Theo Luật sư Nguyễn Văn Lập thuộc Đoàn Luật sư thành phố HCM, pháp luật về đấu thầu hiện hành cho phép nhà thầu thực hiện quyền làm rõ các nội dung về tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm kỹ thuật. Tuy nhiên, đối với các doanh nghiệp cùng lúc thực hiện nhiều công trình trên cùng một địa bàn cấp xã, các cơ quan quản lý và chủ đầu tư cần tăng cường công tác hậu kiểm sát sao nhằm bảo đảm năng lực thiết bị và nhân sự thực tế ngoài hiện trường đúng như cam kết.

Theo chuyên gia phân tích dữ liệu đầu tư công Đào Giang, tình trạng gói thầu chào hàng cạnh tranh nhưng chỉ thu hút duy nhất một hồ sơ nhập hệ thống thường là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tỷ lệ tiết kiệm nguồn vốn công không đạt kỳ vọng. Việc thiếu vắng các yếu tố đối kháng thương mại trực tiếp có thể khiến giá trúng thầu bị đẩy sát với giá trần dự toán của gói thầu. Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 5557/BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn rất nghiêm khắc về việc nâng cao tính minh bạch, tăng tỷ lệ tiết kiệm tổng thể trong đầu tư công.

QUY ĐỊNH VỀ TỶ LỆ TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ TRONG ĐẤU THẦU Hiệu quả kinh tế là một trong những mục tiêu cốt lõi của hoạt động đấu thầu, được định nghĩa rõ tại Khoản 8 Điều 4 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15. Để đạt được mục tiêu này, việc xác định giá gói thầu và kiểm soát giá trúng thầu được quy định chặt chẽ từ khâu lập kế hoạch đến khi thực hiện hợp đồng. Theo quy định tại Điều 18 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, giá gói thầu phải được tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí, kể cả chi phí dự phòng, phí, lệ phí và thuế. Đặc biệt, chủ đầu tư có trách nhiệm cập nhật giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết để đảm bảo giá gói thầu sát với giá thị trường, tránh thất thoát ngân sách hoặc gây khó khăn cho nhà thầu. Căn cứ xác định giá gói thầu bao gồm dự toán được duyệt, kết quả lựa chọn nhà thầu của các gói thầu tương tự trong 12 tháng trước đó hoặc các báo giá thị trường (tối thiểu 01 báo giá, khuyến khích nhiều hơn). Về chỉ số đánh giá, Điểm b Khoản 2 Điều 17 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định "tỷ lệ tiết kiệm trung bình" là một trong những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá năng lực, nguồn lực và kết quả thực hiện công tác đấu thầu của chủ đầu tư trong kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu. Đối với hình thức chỉ định thầu, tính hiệu quả kinh tế được siết chặt hơn: Tại quy trình chỉ định thầu thông thường, chủ đầu tư phải quy định mức tỷ lệ tiết kiệm của giá đề nghị trúng thầu trong hồ sơ yêu cầu để làm cơ sở cho nhà thầu chuẩn bị hồ sơ đề xuất.

Tại quy trình chỉ định thầu rút gọn, chủ đầu tư và nhà thầu phải thương thảo về giá để bảo đảm giá đề nghị trúng thầu tiết kiệm, hiệu quả. Riêng với gói thầu xây lắp quy định tại Điểm e Khoản 2 Điều 78, quá trình thương thảo phải đảm bảo tiết kiệm tối thiểu 5% giá gói thầu. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, để duy trì hiệu quả kinh tế, Điểm a Khoản 5 Điều 70 Luật Đấu thầu nhấn mạnh việc sửa đổi hợp đồng về giá, khối lượng không được vượt giá gói thầu đã ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu hoặc dự toán gói thầu được phê duyệt. Việc tuân thủ nghiêm các quy định này không chỉ giúp tối ưu hóa nguồn vốn đầu tư công tại các địa phương mà còn là thước đo trách nhiệm giải trình của người có thẩm quyền trước pháp luật.

​