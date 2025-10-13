Dầu khí Đông Á trúng thầu Nhiệt điện Duyên Hải: Năng lực thực sự đến đâu?

Vượt qua 2 đối thủ, Công ty Dầu khí Đông Á trúng gói thầu hơn 3,8 tỷ đồng tại Nhiệt điện Duyên Hải với tỷ lệ tiết kiệm gần 12%. Năng lực của nhà thầu này ra sao khi liên tục "quen mặt" tại nhiều gói thầu năng lượng?

Mới đây, Công ty TNHH Dầu khí Đông Á đã được phê duyệt trúng gói thầu cung cấp vật tư trị giá hơn 3,8 tỷ đồng tại Công ty Nhiệt điện Duyên Hải. Kết quả này tiếp tục nối dài chuỗi hoạt động sôi nổi của Dầu khí Đông Á trong lĩnh vực cung cấp vật tư cho ngành năng lượng, đồng thời đặt ra những câu hỏi về năng lực thực sự và tính cạnh tranh trong các gói thầu mà doanh nghiệp này tham gia.

Thắng thầu nhờ giá thấp nhất, một đối thủ bị loại vì lỗi cơ bản

Theo thông tin từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 30/9/2025, Giám đốc Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đã ký Quyết định số 1539/QĐ-NĐDH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu 25MSHH-SXKD-2025: "Cung cấp dầu bôi trơn bánh răng hở máy nghiền phục vụ công tác vận hành, bảo dưỡng Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 và Duyên Hải 3 Mở rộng".

Quyết định số 1539/QĐ-NĐDH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu 25MSHH-SXKD-2025: "Cung cấp dầu bôi trơn bánh răng hở máy nghiền phục vụ công tác vận hành, bảo dưỡng Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 và Duyên Hải 3 Mở rộng". Nguồn: MSC

Gói thầu này thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 3-TCT) sản xuất kinh doanh điện năm 2025 của Công ty Nhiệt điện Duyên Hải , sử dụng nguồn vốn sản xuất kinh doanh năm 2025. Gói thầu được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, với giá gói thầu là 4.309.926.500 đồng.

Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Dầu khí Đông Á (MST: 0201020140) với giá trúng thầu 3.803.193.000 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 11,76%, tương đương hơn 506 triệu đồng.

Biên bản mở thầu ghi nhận có 4 nhà thầu tham dự, bao gồm: Công ty TNHH Dầu khí Đông Á (giá dự thầu 3.803.193.000 đồng), Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Xuân Lộc (giá dự thầu 4.111.560.000 đồng), Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Bảo Lâm (giá dự thầu 4.225.770.000 đồng) và Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Thanh Quang (giá dự thầu 4.305.717.000 đồng).

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT ngày 04/9/2025, lý do Công ty Dầu khí Đông Á trúng thầu là vì có giá dự thầu thấp nhất sau khi đáp ứng các yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật. Đáng chú ý, Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Thanh Quang đã bị loại ngay từ bước đầu vì một lỗi cơ bản là "Không thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu". Hai nhà thầu còn lại là Bảo Lâm và Xuân Lộc đều vượt qua các bước đánh giá nhưng do có giá chào cao hơn nên lần lượt xếp hạng 2 và 3.

Hoạt động đấu thầu năm 2025 có gì đáng chú ý?

Công ty TNHH Dầu khí Đông Á, do ông Nguyễn Mạnh Kiên làm Giám đốc, có quy mô là một doanh nghiệp nhỏ. Tuy nhiên, dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy một lịch sử hoạt động đấu thầu hết sức sôi nổi. Tính đến nay, công ty đã tham gia 155 gói thầu và được công bố trúng 49 gói.

Riêng trong năm 2025, Dầu khí Đông Á đã tham gia 12 gói thầu, trong đó trúng 4 gói, trượt 7 gói và 1 gói chưa có kết quả. Ngoài gói thầu tại Nhiệt điện Duyên Hải, 3 gói trúng còn lại bao gồm:

Gói thầu "2026-2027 Whole Plant Lubricating Oil Framework Procurement" tại Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1, trúng thầu với giá 7.909.136.840 đồng.

Gói thầu số 07: Cung cấp dầu mỡ bôi trơn năm 2025 tại Công ty Nhiệt điện Mông Dương, trúng thầu với vai trò liên danh phụ cùng Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Bảo Lâm, giá trị 5.191.040.800 đồng.

Gói thầu 84DH-SXKD-2024 tại Công ty Nhiệt điện Duyên Hải, trúng thầu với giá 1.058.850.100 đồng.

Những mối quan hệ "quen mặt"

Phân tích sâu hơn cho thấy một bức tranh thú vị về các mối quan hệ của Dầu khí Đông Á. Doanh nghiệp này dường như là nhà thầu "quen mặt" tại một số chủ đầu tư lớn trong ngành năng lượng. Điển hình là tại Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1, Dầu khí Đông Á có tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối 100%, thắng cả 4 gói thầu đã tham gia. Tại Công ty Nhiệt điện Duyên Hải, Dầu khí Đông Á cũng là một nhà thầu "thân thiết" khi đã tham gia tới 28 gói thầu và trúng 7 gói.

Bên cạnh đó, các đối thủ của Dầu khí Đông Á trong nhiều gói thầu cũng là những cái tên lặp lại. Đáng chú ý nhất là Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Bảo Lâm. Hai doanh nghiệp này đã đối đầu trong 39 gói thầu, trong đó Dầu khí Đông Á thắng 9 lần, còn Bảo Lâm thắng 13 lần. Thế nhưng, họ lại "bắt tay" nhau trong liên danh trúng gói thầu hơn 5 tỷ đồng tại Nhiệt điện Mông Dương trong năm 2025. Mối quan hệ này đặt ra câu hỏi về tính cạnh tranh thực chất khi các đối thủ lớn có thể linh hoạt chuyển từ đối đầu sang hợp tác.

Góc nhìn chuyên gia

Trao đổi với phóng viên, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) cho biết: "Điều 6 của Luật Đấu thầu 22/2023/QH15 quy định rất rõ về các yêu cầu đảm bảo cạnh tranh trong đấu thầu. Việc các nhà thầu vừa cạnh tranh, vừa liên danh với nhau không phải là hành vi bị cấm, miễn là họ độc lập về pháp lý và tài chính trong từng gói thầu cụ thể. Tuy nhiên, khi một nhóm các nhà thầu quen thuộc liên tục xuất hiện cùng nhau tại các gói thầu của một số chủ đầu tư nhất định, điều này có thể tạo ra những nghi ngại về tính minh bạch. Cơ quan quản lý và chủ đầu tư cần tăng cường giám sát để đảm bảo không có sự dàn xếp hay thỏa thuận ngầm nào làm ảnh hưởng đến cạnh tranh".

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ phân tích: "Luật Đấu thầu 2023 và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP, Thông tư 79/2025/TT-BTC đã nhấn mạnh vai trò của việc công khai, minh bạch toàn bộ quá trình, từ kế hoạch lựa chọn nhà thầu đến báo cáo đánh giá và kết quả. Việc công khai chi tiết Báo cáo đánh giá E-HSDT là một bước tiến quan trọng, giúp xã hội và các nhà thầu khác giám sát được lý do trúng/trượt thầu. Đối với gói thầu 25MSHH-SXKD-2025, việc một nhà thầu bị loại vì không có bảo đảm dự thầu cho thấy sự nghiêm túc trong quá trình xét thầu. Tuy nhiên, để thị trường thực sự cạnh tranh, cần có sự tham gia của nhiều nhà thầu mới, đa dạng hơn, thay vì chỉ là một 'hệ sinh thái' khép kín".

Rõ ràng, chiến thắng của Dầu khí Đông Á tại gói thầu của Nhiệt điện Duyên Hải là hợp lệ dựa trên các quy định về giá. Tuy nhiên, nhìn vào bức tranh tổng thể, các mối quan hệ chằng chịt và sự lặp lại của các bên tham gia trong nhiều gói thầu năng lượng là một vấn đề cần được quan tâm, theo dõi để đảm bảo môi trường đấu thầu thực sự cạnh tranh, công bằng, minh bạch và mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất.

