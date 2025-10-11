Xây dựng Nam Khang trúng gói thầu 4,4 tỷ đồng của SAWACO: Năng lực hay 'quen mặt'?

Vừa được chỉ định trúng gói thầu 4,4 tỷ đồng của SAWACO, hồ sơ của Công ty Nam Khang cho thấy một lịch sử trúng thầu dày đặc tại các đơn vị ngành nước TP.HCM.

Mới đây, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên (SAWACO) đã phê duyệt cho Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Xây dựng Nam Khang trúng gói thầu trị giá hơn 4,4 tỷ đồng qua hình thức chỉ định thầu rút gọn. Đáng chú ý, dữ liệu hoạt động đấu thầu cho thấy doanh nghiệp này là một nhà thầu quen thuộc, thường xuyên góp mặt và trúng nhiều gói thầu tại SAWACO cùng các đơn vị thành viên.

Trúng thầu từ quyết định chỉ định rút gọn

Ngày 22/09/2025, ông Đặng Đức Hiền, Phó Tổng Giám đốc SAWACO, đã ký Quyết định số 2102/QĐ-TCT-KHĐT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Cung cấp vật tư và thi công xây lắp" (mã TBMT IB2500414481-00). Gói thầu này thuộc dự án "Di dời, xử lý giao cắt và phát triển hoàn thiện mạng lưới cấp nước phối hợp cùng dự án Cải tạo hệ thống thoát nước đường Nguyễn Văn Khối, Lê Văn Thọ quận Gò Vấp".

Quyết định số 2102/QĐ-TCT-KHĐT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Cung cấp vật tư và thi công xây lắp". Nguồn: MSC

Theo đó, Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Xây dựng Nam Khang (MSDN: 0309954562) đã được lựa chọn trúng thầu với giá 4.405.500.863 đồng. Gói thầu có giá dự toán được duyệt là 4.737.199.000 đồng, như vậy tỷ lệ tiết kiệm đạt khoảng 7%. Hình thức lựa chọn nhà thầu là chỉ định thầu rút gọn, thời gian thực hiện hợp đồng là 100 ngày.

Trước đó, ngày 18/08/2025, dự án này đã được ông Trần Quang Minh, Tổng Giám đốc SAWACO, phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tại Quyết định số 1785/QĐ-TCT-KHĐT, trong đó kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho gói thi công xây lắp đã được xác định là chỉ định thầu rút gọn.

Chân dung nhà thầu quen thuộc của ngành nước TP HCM

Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Xây dựng Nam Khang (Công ty Nam Khang) được thành lập từ tháng 4/2010, có địa chỉ tại số 31 Lê Văn Chí, phường Linh Xuân, TP. Thủ Đức, TP.HCM cũ, do ông Nguyễn Đức Hiền làm giám đốc.

Theo dữ liệu của Báo Tri thức & Cuộc sống, tính đến cuối tháng 9/2025, Công ty Nam Khang đã tham gia 97 gói thầu, trong đó trúng 40 gói, trượt 53 gói. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả vai trò độc lập và liên danh) là hơn 95 tỷ đồng.

Tần suất "đấu thầu" dày đặc trong năm 2025

Chỉ tính riêng trong năm 2025, hoạt động đấu thầu của Công ty Nam Khang diễn ra hết sức sôi động. Doanh nghiệp này đã tham gia 24 gói thầu, trúng 10 gói, trượt 13 gói và 1 gói đang chờ kết quả.

Điểm chung của các gói thầu này là phần lớn đều do SAWACO và các đơn vị thành viên làm chủ đầu tư. Có thể kể đến một loạt gói thầu trúng trong tháng 9/2025 như: Gói thầu cung cấp vật tư và thi công xây dựng công trình của Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức (trúng ngày 25/09 và 19/09); gói thầu của Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè trúng ngày 24/09.

Sự xuất hiện dày đặc của Công ty Nam Khang tại các gói thầu do cùng một hệ thống chủ đầu tư mời thầu đang đặt ra nhiều câu hỏi.

"Hệ sinh thái" quen thuộc

Nhìn vào lịch sử đấu thầu, có thể thấy một mối liên hệ chặt chẽ giữa Công ty Nam Khang và "hệ sinh thái" của SAWACO. Doanh nghiệp này dường như là một "khách hàng" thường xuyên và may mắn tại đây.

Cụ thể, Công ty Nam Khang đã tham gia tới 16 gói thầu tại Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè và trúng 5 gói. Tại Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức, tỷ lệ trúng thầu của Nam Khang rất cao, lên tới 8/13 gói tham gia. Tại Xí nghiệp Cấp nước Sinh hoạt Nông thôn TP.HCM (đơn vị trực thuộc SAWACO), nhà thầu này tham gia 14 gói và trúng 4. Tương tự, tại Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành, Nam Khang cũng đã tham gia 10 gói và trúng 4.

Việc một nhà thầu liên tục trúng nhiều gói thầu tại một nhóm chủ đầu tư có liên quan đến nhau, đặc biệt là thông qua các hình thức ít cạnh tranh như chỉ định thầu, là một vấn đề cần được nhìn nhận đa chiều.

Cần đảm bảo tính cạnh tranh và minh bạch

Trao đổi với phóng viên về các quy định của pháp luật đấu thầu, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) cho biết: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã quy định rất chặt chẽ các trường hợp được áp dụng hình thức chỉ định thầu. Thông thường, đây là các gói thầu mang tính cấp bách, khắc phục sự cố, bí mật nhà nước hoặc các gói có tính chất đặc thù. Việc áp dụng hình thức này cần được xem xét kỹ lưỡng để đảm bảo không làm giảm tính cạnh tranh."

Dưới góc độ hiệu quả kinh tế, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định: "Mục tiêu cao nhất của công tác đấu thầu là cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Khi một nhà thầu quen thuộc liên tục trúng thầu tại một chủ đầu tư, đặc biệt là các gói thầu chỉ định, yếu tố cạnh tranh về giá có thể bị hạn chế. Điều này có thể dẫn đến tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước không cao, ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng nguồn vốn."

Thực tế cho thấy, tỷ lệ tiết kiệm tại gói thầu hơn 4,4 tỷ đồng mà Công ty Nam Khang vừa trúng là khoảng 7%. Mức tiết kiệm này, cùng với lịch sử trúng thầu dày của doanh nghiệp tại SAWACO, đặt ra câu hỏi về việc tối ưu hóa hiệu quả đầu tư. Do đó, hoạt động lựa chọn nhà thầu tại các đơn vị này cần được các cơ quan chức năng giám sát chặt chẽ nhằm đảm bảo một môi trường đấu thầu thực sự cạnh tranh, minh bạch và hiệu quả, tránh lãng phí nguồn vốn đầu tư.