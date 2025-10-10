Gói thầu 6,9 tỷ tại Lấp Vò: Nhà thầu duy nhất "về đích" đối thủ bị loại vì lỗi kỹ thuật

Tại gói thầu xây lắp gần 7 tỷ đồng do Ban QLDA ĐTXD khu vực 2 (Đồng Tháp) làm chủ đầu tư, một nhà thầu bị loại vì lỗi kỹ thuật, tạo điều kiện cho Công ty Trường Phát Đồng Tháp trúng thầu sát giá.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 2 (tỉnh Đồng Tháp) vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu xây lắp số 01: Khu dân cư đường Đ13; Hạng mục: Đầu tư hạ tầng. Theo đó, Công ty TNHH MTV TV - Đầu tư Xây dựng Trường Phát Đồng Tháp đã trúng thầu với giá hơn 6,8 tỷ đồng. Điều đáng chú ý là đối thủ cạnh tranh duy nhất đã bị loại vì một lỗi liên quan đến bảo lãnh dự thầu, dấy lên những câu hỏi về tính cạnh tranh của gói thầu.

Hành trình "một mình một ngựa" về đích

Theo tài liệu phóng viên có được, Gói thầu xây lắp số 01 (Mã TBMT: IB2500236621) thuộc dự án Khu dân cư đường 13, sử dụng nguồn vốn ngân sách Tỉnh hỗ trợ và ngân sách Huyện. Gói thầu này có giá dự toán được duyệt là 6.900.803.000 đồng, do Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Lấp Vò (nay là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 2) làm chủ đầu tư.

Tại thời điểm đóng thầu ngày 11/06/2025, có hai nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT) là Công ty TNHH MTV TV - Đầu tư Xây dựng Trường Phát Đồng Tháp (gọi tắt là Trường Phát Đồng Tháp) và Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Tây.

Theo biên bản mở thầu, Trường Phát Đồng Tháp có giá dự thầu sau giảm giá là 10.894.092.484 đồng. Trong khi đó, Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Tây có giá dự thầu sau giảm giá là 10.222.899.980 đồng, thấp hơn đáng kể.

Tuy nhiên, kết quả cuối cùng lại không thuộc về nhà thầu có giá chào thấp hơn. Báo cáo đánh giá E-HSDT của tổ chuyên gia chỉ ra rằng, E-HSDT của Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Tây không đáp ứng yêu cầu về tính hợp lệ. Cụ thể, báo cáo nêu: "Nội dung Thư Bảo lãnh dự thầu không đáp ứng yêu cầu tại Khoản 1, Mục 1 (Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT)... cụ thể: Không đáp ứng đủ các cam kết theo quy định tại Mẫu số 04A, Mẫu số 04B Chương IV của E-HSMT."

Việc đối thủ duy nhất bị loại vì lý do kỹ thuật đã mở đường cho Trường Phát Đồng Tháp trở thành nhà thầu duy nhất đáp ứng yêu cầu và được xem xét, xếp hạng.

Ngày 29/09/2025, ông Nguyễn Văn An, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 2, đã ký Quyết định số 763/QĐ-BQLDAKV2 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Trường Phát Đồng Tháp với giá trúng thầu là 6.831.794.000 đồng, thấp hơn giá gói thầu chỉ 69.009.000 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước chỉ 0,99%.

Quyết định số 763/QĐ-BQLDAKV2 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu xây lắp số 01: Khu dân cư đường Đ13; Hạng mục: Đầu tư hạ tầng. Nguồn: MSC

Năng lực nhà thầu trúng thầu ra sao?

Công ty TNHH MTV TV - Đầu tư Xây dựng Trường Phát Đồng Tháp (có mã số thuế 1401921514), địa chỉ tại tỉnh Đồng Tháp. Doanh nghiệp này không phải là một cái tên xa lạ trong lĩnh vực đấu thầu tại địa phương.

Thống kê sơ bộ trong năm 2025 cho thấy, Trường Phát Đồng Tháp đã tham gia 22 gói thầu và trúng 11 gói. Tỷ lệ trúng thầu 50% là một con số khá ấn tượng. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là hầu hết các gói thầu mà doanh nghiệp này trúng đều có quy mô vừa và nhỏ, và phần lớn tập trung tại các chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Việc một nhà thầu bị loại vì lỗi trong thư bảo lãnh dự thầu, một trong những tài liệu cơ bản nhất khi tham gia đấu thầu, và nhà thầu còn lại trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm 0,99% đã đặt ra nhiều câu hỏi. Liệu quá trình đánh giá hồ sơ đã thực sự công bằng, minh bạch? Năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu trúng thầu có thực sự vượt trội?

Góc nhìn chuyên gia

Trao đổi với phóng viên, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết: "Theo quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, việc đánh giá HSDT phải tuân thủ theo hồ sơ mời thầu và các tiêu chuẩn đã được phê duyệt, đảm bảo tính công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Việc nhà thầu bị loại vì các lỗi liên quan đến tính hợp lệ của hồ sơ là có xảy ra, tuy nhiên, bên mời thầu cần xem xét kỹ lưỡng bản chất của sai sót để đảm bảo không bỏ lỡ những nhà thầu có năng lực tốt thực sự".

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định: "Tỷ lệ tiết kiệm dưới 1% trong một gói thầu xây lắp có tính cạnh tranh là một chỉ số đáng suy ngẫm. Mục tiêu của đấu thầu không chỉ là chọn được nhà thầu, mà còn là đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn nhà nước. Khi chỉ còn một nhà thầu đáp ứng yêu cầu, yếu tố cạnh tranh về giá gần như không còn, điều này có thể ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế của dự án".

Các quy định tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC cũng đã hướng dẫn rất chi tiết về quy trình đấu thầu qua mạng nhằm tăng cường tính minh bạch. Tuy nhiên, câu chuyện tại gói thầu gần 7 tỷ đồng ở Lấp Vò cho thấy, vẫn còn đó những khoảng trống cần được giám sát chặt chẽ hơn để hoạt động đấu thầu thực sự cạnh tranh, công bằng và hiệu quả.