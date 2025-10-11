Công ty Nguyễn Vinh trúng gói thầu gần 4 tỷ: Vì sao hai đối thủ “rụng” từ vòng năng lực?

Công ty TNHH Xây dựng và Vận tải Nguyễn Vinh vừa trúng gói thầu gần 4 tỷ đồng do Ban QLDA huyện Cái Bè mời thầu. Đáng chú ý, cả hai đối thủ cạnh tranh đều bị loại vì không đạt năng lực.

Gần đây, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 3 (tên cũ là Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Cái Bè) đã công bố kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Thi công xây dựng" thuộc dự án Tuyến đường bờ tây Sông Cổ Cò. Công ty TNHH Xây dựng và Vận tải Nguyễn Vinh đã được phê duyệt trúng thầu. Điều đáng quan tâm là cả hai nhà thầu còn lại tham gia đều bị loại vì lý do không đạt năng lực và kinh nghiệm.

Hai đối thủ bị loại vì không làm rõ hồ sơ

Theo Quyết định số 381/QĐ-BQLDAKV3 do ông Nguyễn Hoàng Khuyên, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 3 (tên cũ là Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Cái Bè) ký ngày 30/09/2025, Công ty TNHH Xây dựng và Vận tải Nguyễn Vinh (MSDN: 1201471434) đã trúng gói thầu “Thi công xây dựng” (mã TBMT: IB2500287315-00).

Quyết định số 381/QĐ-BQLDAKV3 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Thi công xây dựng" thuộc dự án Tuyến đường bờ tây Sông Cổ Cò. Nguồn: MSC

Gói thầu này có giá dự toán là 3.999.221.322 đồng. Công ty TNHH Xây dựng và Vận tải Nguyễn Vinh trúng thầu với giá 3.831.106.000 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước khoảng 4,2%.

Biên bản mở thầu ngày 07/07/2025 ghi nhận sự tham gia của 3 nhà thầu, bao gồm:

Công ty TNHH Xây dựng và Vận tải Nguyễn Vinh (giá dự thầu sau giảm giá: 3.831.106.727 đồng). Công ty TNHH Xây dựng Thành Đô Tân Ninh (giá dự thầu sau giảm giá: 3.939.661.679 đồng). Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Thiên Phước (giá dự thầu sau giảm giá: 4.092.844.253 đồng).

Tuy nhiên, Báo cáo đánh giá E-HSDT ngày 03/09/2025 của đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Đầu tư và Tư vấn xây dựng Hạ Tầng Vĩnh Long cho thấy, chỉ có Công ty Nguyễn Vinh được đánh giá "Đạt" về năng lực và kinh nghiệm.

Cả hai nhà thầu còn lại là Công ty TNHH Xây dựng Thành Đô Tân Ninh và Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Thiên Phước đều bị đánh giá "Không đạt". Lý do được nêu rõ trong báo cáo là các nhà thầu này đã không trả lời công văn yêu cầu làm rõ E-HSDT của bên mời thầu liên quan đến các hợp đồng tương tự, nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công và báo cáo tài chính trong thời hạn quy định. Trong khi đó, Công ty Nguyễn Vinh cũng nhận được yêu cầu làm rõ về nhân sự chỉ huy trưởng và đã có công văn trả lời, được tổ chuyên gia đánh giá là "đạt yêu cầu".

Việc hai trong ba nhà thầu tham dự bị loại từ sớm vì không hoàn thiện hồ sơ năng lực theo yêu cầu đã khiến cuộc thầu giảm đi tính cạnh tranh. Dư luận đặt ra câu hỏi, liệu việc các nhà thầu không bổ sung, làm rõ hồ sơ năng lực kinh nghiệm có phải là một hiện tượng phổ biến, và điều này ảnh hưởng thế nào đến tính cạnh tranh và minh bạch của các gói thầu?

"Duyên" trúng thầu tại Ban QLDA huyện Cái Bè cũ

Công ty TNHH Xây dựng và Vận tải Nguyễn Vinh, do bà Nguyễn Thị Ngọc Thúy làm Giám đốc, có địa chỉ tại Xã Mỹ Đức Tây, Tỉnh Đồng Tháp. Theo dữ liệu, từ khi thành lập vào năm 2014, công ty đã tham gia 31 gói thầu, trong đó trúng 20 gói, với tổng giá trị hơn 163 tỷ đồng (tính cả vai trò liên danh và độc lập).

Một trong những dấu hiệu đặc trưng của nhà thầu này là tỷ lệ tiết kiệm trung bình khá thấp, khi giá trúng thầu trung bình bằng tới 97,4% so với giá dự toán, tương đương mức tiết kiệm 2,6%.

Đặc biệt, trong hoạt động đấu thầu của mình, Công ty Nguyễn Vinh dường như có một "duyên" đặc biệt với Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Cái Bè (nay là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 3). Thống kê cho thấy, nhà thầu này đã tham gia 9 gói thầu do bên mời thầu này tổ chức và trúng tới 7 gói, đạt tỷ lệ thắng thầu lên đến gần 78%. Tổng giá trị 7 gói thầu trúng tại đây là hơn 146 tỷ đồng, chiếm xấp xỉ 90% tổng giá trị trúng thầu trong lịch sử của doanh nghiệp.

Chỉ riêng trong năm 2025, Công ty Nguyễn Vinh tham gia 4 gói thầu thì có 1 gói do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 3, tỉnh Đồng Tháp mời thầu, và đó cũng chính là gói thầu công ty đã trúng.

Ngoài ra, nhà thầu này cũng có tỷ lệ trúng thầu cao tại một số bên mời thầu khác như Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Đông Hà (trúng 7/8 gói tham gia). Tần suất trúng thầu dày đặc tại một số chủ đầu tư, bên mời thầu nhất định đang đặt ra những câu hỏi về môi trường cạnh tranh trong các cuộc thầu này.

Góc nhìn từ chuyên gia và quy định pháp luật

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành như Nghị định 214/2025/NĐ-CP, Thông tư 79/2025/TT-BTC được ban hành với mục tiêu cốt lõi là tạo ra một môi trường cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong hoạt động mua sắm công.

Chia sẻ về vấn đề này, Luật sư Võ Quang Vinh, Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long, cho biết: “Việc nhà thầu bị loại vì không đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm, đặc biệt là không phản hồi yêu cầu làm rõ hồ sơ, là một trong những lý do chính đáng theo quy định của pháp luật đấu thầu. Điều này thể hiện trách nhiệm của nhà thầu trong việc chuẩn bị một bộ hồ sơ dự thầu đầy đủ, nghiêm túc. Tuy nhiên, nếu tình trạng này diễn ra thường xuyên trong các gói thầu có sự tham gia của một nhà thầu "quen mặt" thì các cơ quan quản lý cần xem xét kỹ lưỡng hơn để đảm bảo không có sự thông đồng hay các hành vi làm hạn chế cạnh tranh khác theo Điều 16 của Luật Đấu thầu.”.

Dưới góc độ chuyên gia, ông Nguyễn Quốc Vũ, một chuyên gia về đấu thầu, nhận định: “Hiệu quả kinh tế là một trong những mục tiêu hàng đầu của đấu thầu. Tỷ lệ tiết kiệm là một chỉ số quan trọng để đo lường mục tiêu này. Một tỷ lệ tiết kiệm trung bình chỉ 2,6% là thấp, cho thấy giá trúng thầu thường sát với giá dự toán. Mặc dù không vi phạm trực tiếp quy định, nhưng khi một nhà thầu liên tục trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm thấp ở một chủ đầu tư cụ thể, điều này gợi mở sự cần thiết phải xem xét lại quá trình lập dự toán, cũng như tính cạnh tranh thực chất của các gói thầu đó để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn của Nhà nước.”

Việc Công ty Nguyễn Vinh liên tiếp trúng các gói thầu với tỷ lệ tiết kiệm thấp, đặc biệt là tại Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Cái Bè ( nay là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 3, tỉnh Đồng Tháp), đang đặt ra câu hỏi cần được làm rõ. Liệu năng lực thực sự của Công ty Nguyễn Vinh có vượt trội so với các đối thủ, hay còn có những yếu tố nào khác đang ảnh hưởng đến kết quả lựa chọn nhà thầu tại đây? Tính cạnh tranh, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong các gói thầu này đã thực sự được đảm bảo một cách tối đa hay chưa?