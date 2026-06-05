Danh sách vật dụng FIFA cấm mang vào sân tại World Cup 2026

FIFA cập nhật danh sách vật dụng cấm, trong đó chai nước cá nhân bị cấm hoàn toàn, gây tranh cãi về an toàn và sức khỏe người hâm mộ.

Quy định mới được ban hành chỉ ít ngày trước khi giải đấu khởi tranh và đang gây nhiều tranh cãi trong bối cảnh thời tiết nắng nóng được dự báo sẽ ảnh hưởng lớn đến giải đấu.

Theo bộ quy tắc ứng xử mới của FIFA, người hâm mộ sẽ không được mang chai nước, lon, cốc hay bất kỳ loại vật chứa đồ uống nào vào sân. Điều này đánh dấu sự thay đổi đáng kể so với quy định được công bố hồi tháng trước, khi FIFA vẫn cho phép khán giả mang theo bình nhựa trong suốt, rỗng và có dung tích tối đa 1 lít.

Người phát ngôn của FIFA giải thích rằng quyết định này nhằm giảm nguy cơ chấn thương do các vật thể bị ném từ khán đài.

"FIFA cam kết bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của cầu thủ, trọng tài, người hâm mộ, tình nguyện viên và nhân viên. Việc cấm các loại chai nước được đưa ra nhằm ngăn ngừa nguy cơ gây thương tích cho người tham dự", đại diện FIFA cho biết.

FIFA cũng nhấn mạnh rằng nhiều sân vận động đăng cai vốn đã áp dụng lệnh cấm tương tự vì lý do an ninh và tổ chức này chỉ mở rộng quy định trên toàn bộ các sân đấu của World Cup 2026.

Quy định cấm mang chai nước vào sân tại World Cup 2026 của FIFA gây ra tranh cãi lớn.

Tuy nhiên, quyết định này khiến người hâm mộ buộc phải mua nước bên trong sân, làm dấy lên những lo ngại về chi phí cũng như khả năng tiếp cận nước uống trong điều kiện nhiệt độ cao.

Lệnh cấm bình nước được đưa ra trong bối cảnh nhiều nghiên cứu gần đây cảnh báo World Cup 2026 có thể là một trong những kỳ World Cup nóng nhất lịch sử. Theo báo cáo của tổ chức nghiên cứu khí hậu Climate Central, gần như mọi trận đấu tại giải năm nay đều có nguy cơ diễn ra trong điều kiện nhiệt độ vượt 28°C (82°F), ngưỡng được cho là có thể ảnh hưởng đến hiệu suất thi đấu và làm tăng nguy cơ sốc nhiệt.

Trước đó, nhiều chuyên gia y tế đã chỉ trích các biện pháp chống nóng của FIFA là chưa đủ và cho rằng việc cấm người hâm mộ mang bình nước cá nhân vào sân có thể làm gia tăng rủi ro sức khỏe, đặc biệt đối với trẻ em, người cao tuổi và những người có bệnh nền.

Kèn vuvuzela cũng nằm trong số các vật dụng bị cấm tại World Cup 2026.

Bên cạnh chai nước cá nhân, FIFA cũng công bố danh sách dài các vật dụng không được phép mang vào sân trong suốt giải đấu.

Các vật dụng bị cấm bao gồm: Mọi loại vũ khí; Chất nổ và thiết bị kích nổ; Các vật có thể được sử dụng làm hung khí hoặc vật ném như ô dù, mũ bảo hộ; Dụng cụ lao động các loại; Áo giáp, áo chống đạn và các thiết bị bảo hộ; Mũ bảo hiểm, mặt nạ hoặc vật dụng che giấu danh tính; Pháo sáng, pháo hoa, bom khói; Chất độc hại, phóng xạ hoặc ăn mòn; Bình xịt, sơn, chất dễ cháy; Bình giữ nhiệt, bình chân không, bình xịt khí dung; Chai, lon, cốc và mọi loại vật chứa đồ uống, bao gồm cả bình nước tái sử dụng; Dụng cụ thể thao như bóng, phi tiêu, đĩa ném Frisbee; Bóng bay và các vật bơm hơi; Xe đạp, xe scooter, ván trượt, giày trượt; Ghế xếp, ghế gấp và băng ghế di động; Ba lô, túi xách lớn hoặc túi không trong suốt; Động vật (ngoại trừ động vật hỗ trợ); Đồ ăn từ bên ngoài; Chất kích thích, ma túy; Biểu ngữ, cờ hoặc tài liệu mang nội dung chính trị, xúc phạm hoặc phân biệt đối xử; Cờ và biểu ngữ quá khổ (lớn hơn 2m x 1,5m); Gậy cờ và các vật tương tự; Thiết bị quảng cáo hoặc thương mại; Thiết bị phát sóng vô tuyến; Kèn vuvuzela, còi hơi, loa cầm tay và các thiết bị tạo tiếng ồn lớn; Bút laser; Thiết bị truyền hình và máy quay chuyên nghiệp; Chân máy ảnh, gậy selfie và monopod; Máy bay không người lái (drone); Ống nhòm cỡ lớn.

Ngoài ra, FIFA cho biết lực lượng an ninh tại sân có quyền từ chối bất kỳ vật dụng nào bị đánh giá là có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn hoặc gây mất trật tự.