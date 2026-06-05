Bảng tử thần nào tại World Cup 2026 hứa hẹn tạo nên những cuộc đại chiến?

Thể thức mở rộng lên 48 đội tuyển khiến World Cup 2026 trở thành kỳ World Cup lớn nhất lịch sử. Với 12 bảng đấu, người hâm mộ không chỉ được chứng kiến nhiều trận cầu đỉnh cao hơn mà còn có cơ hội theo dõi những màn so tài giữa các thế lực bóng đá hàng đầu thế giới ngay từ giai đoạn vòng bảng.

Trong số các bảng đấu đã được xác định, bảng I được đánh giá là một trong những bảng đấu hấp dẫn nhất khi quy tụ đội tuyển Pháp cùng Na Uy. Đây được xem là cuộc đối đầu giữa hai trong số những chân sút xuất sắc nhất thế giới hiện nay là Kylian Mbappé và Erling Haaland.

Bảng I được đánh giá là một trong những bảng đấu hấp dẫn nhất khi quy tụ đội tuyển Pháp, Na Uy và Senegal.

Nếu duy trì phong độ đỉnh cao như tại cấp câu lạc bộ, cả hai ngôi sao này hoàn toàn có thể tạo nên màn thư hùng đáng nhớ tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Tuy nhiên, sức mạnh của Na Uy không chỉ nằm ở Haaland. Đội bóng Bắc Âu đã thể hiện sự tiến bộ đáng kể trong những năm gần đây và được xem là đối thủ đủ sức gây khó khăn cho bất kỳ ứng viên vô địch nào.

Bảng J cũng thu hút sự quan tâm lớn khi đương kim vô địch thế giới Argentina phải chạm trán Áo. Dưới sự dẫn dắt của HLV Ralf Rangnick, Áo đã cho thấy khả năng cạnh tranh đáng gờm tại các giải đấu lớn gần đây. Lối chơi giàu năng lượng cùng khả năng gây áp lực mạnh mẽ có thể tạo ra không ít thử thách cho đại diện Nam Mỹ.

Trong khi đó, bảng L hứa hẹn mang đến nhiều cảm xúc với cuộc tái ngộ giữa Anh và Croatia. Hai đội từng tạo nên trận bán kết đáng nhớ tại World Cup 2018, nơi Croatia giành chiến thắng để tiến vào chung kết. Dù nhiều năm đã trôi qua, cuộc đối đầu này vẫn chứa đựng nhiều duyên nợ và luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ.

Những cặp đấu duyên nợ và hứa hẹn nhiều biến số.

Bảng F với sự hiện diện của Hà Lan và Nhật Bản cũng được đánh giá rất đáng xem. Nhật Bản ngày càng khẳng định vị thế của một "ngựa ô" nguy hiểm ở các giải đấu lớn. Những kết quả ấn tượng trong các năm gần đây cho thấy đại diện châu Á hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ trước bất kỳ đối thủ nào, kể cả những đội bóng hàng đầu châu Âu.

Một cặp đấu khác được nhiều người chờ đợi là Đức gặp Curacao tại bảng E. Trên lý thuyết, đây là trận đấu có sự chênh lệch lớn về đẳng cấp. Tuy nhiên, sức hút đến từ việc Curacao là một trong những đội bóng lần đầu xuất hiện tại World Cup, đối đầu với đội tuyển từng 4 lần vô địch thế giới. Sự tương phản giữa một "gã khổng lồ" và một tân binh hứa hẹn tạo nên câu chuyện thú vị của giải đấu.

Với số lượng đội tham dự tăng lên 48 và tổng cộng 104 trận đấu, World Cup 2026 được kỳ vọng sẽ mang đến nhiều bất ngờ hơn các kỳ World Cup trước. Ngay từ vòng bảng, người hâm mộ đã có thể chứng kiến hàng loạt cuộc đọ sức chất lượng cao giữa những ứng viên vô địch, các đội bóng giàu truyền thống và những hiện tượng mới nổi của bóng đá thế giới.