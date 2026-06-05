Trái bóng chính thức của World Cup 2026 có gì đặc biệt?

Trái bóng TRIONDA của World Cup 2026 là một "trợ lý công nghệ". Từ con chip siêu nhỏ hỗ trợ trọng tài đến thiết kế khí động học tối ưu.

Con chip siêu nhỏ thay đổi cách điều hành trận đấu

Một trong những điểm đáng chú ý nhất của TRIONDA nằm ở công nghệ được tích hợp bên trong. FIFA tiếp tục phát triển hệ thống Connected Ball Technology từng xuất hiện tại World Cup 2022 nhưng được nâng cấp đáng kể cho giải đấu năm 2026.

Bên trong trái bóng là cảm biến chuyển động IMU hoạt động ở tần số 500 Hz, có khả năng ghi nhận dữ liệu tới 500 lần mỗi giây. Con chip siêu nhỏ này liên tục thu thập thông tin về vị trí, tốc độ, độ xoáy, quỹ đạo bay cũng như thời điểm cầu thủ tiếp xúc với bóng.

Con chip siêu nhỏ thay đổi cách điều hành trận đấu.

Dữ liệu được truyền theo thời gian thực đến hệ thống VAR và công nghệ việt vị bán tự động. Nhờ đó, các trọng tài có thể xác định chính xác hơn những tình huống nhạy cảm như việt vị, bóng chạm tay hay các pha tranh chấp trong vòng cấm. FIFA kỳ vọng công nghệ mới sẽ giúp giảm đáng kể sai sót và rút ngắn thời gian đưa ra quyết định trong các trận đấu.

Khác với trái bóng Al Rihla tại World Cup 2022, cảm biến trên TRIONDA được bố trí lệch sang một bên thay vì đặt ở chính giữa. Theo giới chuyên môn, thay đổi này có thể giúp trái bóng cân bằng hơn trong quá trình di chuyển mà vẫn đảm bảo khả năng thu thập dữ liệu chính xác.

Một điểm thú vị khác là TRIONDA cần được sạc pin. Hệ thống cảm biến sử dụng công nghệ sạc không dây, mất khoảng 90 phút để sạc đầy và có thể hoạt động liên tục khoảng 6 giờ.

Thiết kế khí động học tối ưu cho những đường bóng tốc độ cao

Bên cạnh công nghệ điện tử, TRIONDA còn được FIFA và Adidas đầu tư mạnh vào khả năng vận hành trên sân cỏ.

Thiết kế mới sử dụng cấu trúc bốn tấm ghép lớn tạo thành hình tam giác ở trung tâm quả bóng. Cấu trúc này giúp bề mặt bóng đồng đều hơn, giảm lực cản không khí và tối ưu hóa tính ổn định trong những pha chuyền dài hoặc dứt điểm tốc độ cao.

Thiết kế khí động học tối ưu cho những đường bóng tốc độ cao

Việc cải thiện tính khí động học được đánh giá đặc biệt quan trọng trong bối cảnh World Cup 2026 diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico - nơi có nhiều sân vận động ở các điều kiện khí hậu và độ cao khác nhau. Trái bóng được thiết kế để duy trì quỹ đạo ổn định, hỗ trợ cầu thủ kiểm soát tốt hơn trong các tình huống thi đấu tốc độ cao.

Giới chuyên môn nhận định TRIONDA là sự kết hợp giữa hiệu suất thi đấu và công nghệ số, phản ánh xu hướng bóng đá hiện đại ngày càng phụ thuộc vào dữ liệu và các công cụ hỗ trợ trọng tài.

Màu sắc mang dấu ấn của ba quốc gia chủ nhà

TRIONDA không chỉ gây chú ý bởi công nghệ mà còn bởi ý nghĩa thiết kế.

Tên gọi "TRIONDA" được ghép từ "Tri" - đại diện cho ba quốc gia đồng đăng cai World Cup 2026 gồm Mỹ, Canada và Mexico - cùng với "Onda", từ tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là "làn sóng".

Trái bóng sử dụng ba gam màu chủ đạo là đỏ, xanh lá cây và xanh dương, tượng trưng cho ba nước chủ nhà. Trên thân bóng xuất hiện nhiều họa tiết mang tính biểu tượng như lá phong của Canada, đại bàng của Mexico và ngôi sao đại diện cho Mỹ.

Ngoài ra, các chi tiết màu vàng được đưa vào thiết kế nhằm gợi nhớ tới chiếc cúp vàng World Cup - biểu tượng danh giá nhất mà mọi đội tuyển hướng tới. Theo FIFA, TRIONDA không đơn thuần là một trái bóng thi đấu mà còn là biểu tượng cho kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử được tổ chức tại ba quốc gia.

Biểu tượng của World Cup công nghệ

Với cảm biến thời gian thực, khả năng kết nối dữ liệu cùng thiết kế hiện đại, TRIONDA được nhiều chuyên gia đánh giá là trái bóng công nghệ nhất từng xuất hiện tại các kỳ World Cup.

Nó không chỉ hỗ trợ các cầu thủ tạo nên những đường bóng chính xác hơn mà còn góp phần giúp công tác trọng tài minh bạch và công bằng hơn trong bối cảnh bóng đá ngày càng phụ thuộc vào công nghệ.