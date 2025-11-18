Đăng tin xuyên tạc, 3 đối tượng lĩnh hơn 10 năm tù

Cơ quan Công an xác định 3 bị cáo đã sử dụng các tài khoản Facebook cá nhân để đăng tải, chia sẻ, bình luận thông tin có nội dung vi phạm pháp luật.

Ngày 18/11, TAND Khu vực 12 - Vĩnh Long mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 3 bị cáo, gồm: Thạch Nga (SN 1990; ngụ xã Phong Thạnh), Kim Som Rinh (SN 1979; ngụ xã Tiểu Cần) và Thạch Xuân Đồng (SN 1987; ngụ xã Hùng Hòa) về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Theo cáo trạng, trong tháng 1/2025, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Trà Vinh (nay là Công an tỉnh Vĩnh Long) tiếp nhận tin báo liên quan các tài khoản Facebook thường xuyên đăng tải, chia sẻ, bình luận nhiều clip, hình ảnh, bài viết có nội dung nói xấu, xuyên tạc thành quả xây dựng đất nước, vu cáo chính quyền địa phương, vi phạm dân chủ, nhân quyền.

Các bị cáo tại phiên toà.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, công an xác định được 3 bị cáo nêu trên đã sử dụng các tài khoản Facebook cá nhân để đăng tải, chia sẻ, bình luận thông tin có nội dung vi phạm pháp luật.

Dù đã được chính quyền địa phương nhiều lần giáo dục, cảnh báo, tuy nhiên với bản chất ngoan cố, thái độ cực đoan, các đối tượng vẫn không chịu từ bỏ. Ba bị cáo ngày càng hoạt động quyết liệt hơn, làm phức tạp tình hình an ninh, trật tự ở địa phương.

Trong quá trình điều tra, xét hỏi, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cãi và thừa nhận hành vi phạm tội.

Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt 3 bị cáo trên, mỗi bị cáo 3 năm 6 tháng tù giam về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

