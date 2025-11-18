Hà Nội

Xã hội

Đăng tin xuyên tạc, 3 đối tượng lĩnh hơn 10 năm tù

Cơ quan Công an xác định 3 bị cáo đã sử dụng các tài khoản Facebook cá nhân để đăng tải, chia sẻ, bình luận thông tin có nội dung vi phạm pháp luật.

Hạo Nhiên

Ngày 18/11, TAND Khu vực 12 - Vĩnh Long mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 3 bị cáo, gồm: Thạch Nga (SN 1990; ngụ xã Phong Thạnh), Kim Som Rinh (SN 1979; ngụ xã Tiểu Cần) và Thạch Xuân Đồng (SN 1987; ngụ xã Hùng Hòa) về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Theo cáo trạng, trong tháng 1/2025, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Trà Vinh (nay là Công an tỉnh Vĩnh Long) tiếp nhận tin báo liên quan các tài khoản Facebook thường xuyên đăng tải, chia sẻ, bình luận nhiều clip, hình ảnh, bài viết có nội dung nói xấu, xuyên tạc thành quả xây dựng đất nước, vu cáo chính quyền địa phương, vi phạm dân chủ, nhân quyền.

collage-3-bi-cao-17634500895031478189376.jpg
Các bị cáo tại phiên toà.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, công an xác định được 3 bị cáo nêu trên đã sử dụng các tài khoản Facebook cá nhân để đăng tải, chia sẻ, bình luận thông tin có nội dung vi phạm pháp luật.

Dù đã được chính quyền địa phương nhiều lần giáo dục, cảnh báo, tuy nhiên với bản chất ngoan cố, thái độ cực đoan, các đối tượng vẫn không chịu từ bỏ. Ba bị cáo ngày càng hoạt động quyết liệt hơn, làm phức tạp tình hình an ninh, trật tự ở địa phương.

Trong quá trình điều tra, xét hỏi, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cãi và thừa nhận hành vi phạm tội.

Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt 3 bị cáo trên, mỗi bị cáo 3 năm 6 tháng tù giam về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

>>> Xem thêm video 3 người đăng thông tin sai sự thật ở TP Huế:

(Nguồn: Báo Nhân dân)
Xã hội

Đăng thông tin sai sự thật về bảo hiểm y tế, người đàn ông bị phạt tiền

Người đàn ông ở TP Đà Nẵng đăng tải thông tin sai sự thật về bảo hiểm y tế bị cơ quan chức năng xử phạt 7,5 triệu đồng.

Ngày 19/8, thông tin từ Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa xử phạt vi phạm hành chính đối với ông V.N.T (SN 1991, trú phường An Hải, TP Đà Nẵng) với số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân”.

Trước đó, ông V.N.T đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải nội dung có liên quan đến mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình sau ngày 1/7/2025. Bài viết này kèm theo logo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam cùng thông tin sai sự thật và dòng chữ: “Mức đóng trước và sau 1.7. Ib T để cấp online toàn quốc nha”.

Xã hội

Xử phạt người phụ nữ đăng tải thông tin sai sự thật về CSGT ở Hà Nội

Chị T. đã đăng tải thông tin sai sự thật, ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh lực lượng Công an gây hoang mang dư luận, phức tạp về an ninh trật tự.

Ngày 28/8, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng một trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về CSGT.

5-1706.jpg
Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao làm việc với người vi phạm.
Xã hội

Xử phạt người đàn ông đăng tải thông tin xấu độc, sai sự thật trên mạng

H.Đ.V khai nhận, do hiểu biết còn hạn chế nên khi xem một số tin tức thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận, đã chia sẻ lại trên tài khoản Facebook của mình.

Ngày 18/8, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, qua công tác nắm tình hình Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Công an tỉnh phát hiện, đấu tranh, làm rõ 1 trường hợp H.Đ.V (trú tại xã Hưng Vũ, tỉnh Lạng Sơn) thường xuyên chia sẻ bài viết từ các Trang Facebook của các tổ chức phản động, đối tượng cơ hội chính trị liên quan đến các vấn đề chính trị, đời sống xã hội mà dư luận quan tâm; đáng chú ý còn có các bài viết xuyên tạc, hạ thấp danh dự, uy tín của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

capture-2961.png
H.Đ.V tại cơ quan Công an.
