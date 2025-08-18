Hà Nội

Xã hội

Xử phạt người đàn ông đăng tải thông tin xấu độc, sai sự thật trên mạng

H.Đ.V khai nhận, do hiểu biết còn hạn chế nên khi xem một số tin tức thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận, đã chia sẻ lại trên tài khoản Facebook của mình.

Gia Đạt

Ngày 18/8, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, qua công tác nắm tình hình Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Công an tỉnh phát hiện, đấu tranh, làm rõ 1 trường hợp H.Đ.V (trú tại xã Hưng Vũ, tỉnh Lạng Sơn) thường xuyên chia sẻ bài viết từ các Trang Facebook của các tổ chức phản động, đối tượng cơ hội chính trị liên quan đến các vấn đề chính trị, đời sống xã hội mà dư luận quan tâm; đáng chú ý còn có các bài viết xuyên tạc, hạ thấp danh dự, uy tín của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

capture-2961.png
H.Đ.V tại cơ quan Công an.

Tại cơ quan Công an, H.Đ.V khai nhận, do hiểu biết còn hạn chế nên khi xem một số tin tức liên quan đến các vấn đề chính trị, đời sống xã hội thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận, đã chia sẻ lại trên tài khoản Facebook cá nhân của mình; H.Đ.V không chủ động tìm kiếm thông tin hay các Trang tin nào, mà chủ yếu là đọc các tin tức do Facebook gợi ý hiển thị.

Căn cứ hành vi vi phạm, ngày 15/8, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Công an tỉnh Lạng Sơn đã lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính H.Đ.V về hành vi “cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự nhân phẩm cá nhân” trên mạng xã hội với số tiền 7.500.000đ; đồng thời H.Đ.V tự nguyện vô hiệu hóa, xóa vĩnh viễn tài khoản Facebook và cam kết không tái phạm.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Công an tỉnh Lạng Sơn khuyến cáo người dân cần nêu cao tình thần cảnh giác, trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội; không đăng tải, chia sẻ thông tin xấu dộc, sai sự thật trên mạng xã hội; chung tay ngăn chặn tin giả, tin sai sự thật gây hoang mang dự luận, ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương.

Nguồn: ĐTHĐT.
