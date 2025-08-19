Đăng thông tin sai sự thật về bảo hiểm y tế, người đàn ông bị phạt tiền

Người đàn ông ở TP Đà Nẵng đăng tải thông tin sai sự thật về bảo hiểm y tế bị cơ quan chức năng xử phạt 7,5 triệu đồng.

Ngày 19/8, thông tin từ Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa xử phạt vi phạm hành chính đối với ông V.N.T (SN 1991, trú phường An Hải, TP Đà Nẵng) với số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân”.

Trước đó, ông V.N.T đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải nội dung có liên quan đến mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình sau ngày 1/7/2025. Bài viết này kèm theo logo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam cùng thông tin sai sự thật và dòng chữ: “Mức đóng trước và sau 1.7. Ib T để cấp online toàn quốc nha”.

Ông V.N.T tại cơ quan Công an.

Qua xác minh, cơ quan Công an xác định thông tin trên hoàn toàn không đúng sự thật, được ông T sao chép từ mạng xã hội rồi đăng tải lên trang cá nhân mà không kiểm chứng.

Phòng An ninh chính trị nội bộ đã phối hợp Công an phường An Hải mời ông V.N.T làm việc. Tại cơ quan Công an, ông T thừa nhận toàn bộ hành vi, nhận thức rõ hậu quả từ việc chia sẻ thông tin sai lệch. Ông đã chủ động gỡ bỏ bài viết, đăng bài xin lỗi, đính chính và cam kết không tái phạm.