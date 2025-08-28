Hà Nội

Xã hội

Xử phạt người phụ nữ đăng tải thông tin sai sự thật về CSGT ở Hà Nội

Chị T. đã đăng tải thông tin sai sự thật, ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh lực lượng Công an gây hoang mang dư luận, phức tạp về an ninh trật tự.

Gia Đạt

Ngày 28/8, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng một trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về CSGT.

5-1706.jpg
Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao làm việc với người vi phạm.

Trước đó, qua công tác rà soát trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện một tài khoản facebook đăng tải video quay cảnh làm việc của lực lượng Cảnh sát giao thông CATP Hà Nội kèm tiêu đề “Công an kiểm tra nồng độ cồn bằng máy giả”. Đây là thông tin sai sự thật, ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh lực lượng Công an gây hoang mang dư luận, phức tạp về an ninh trật tự.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ mời người đăng tải clip là K.T.T (SN 1996; trú tại Hà Nội). Tại cơ quan Công an, chị T thừa nhận ngày 26/7/2025 đã đăng video về lực lượng Công an có nội dung sai sự thật, thu hút lượng tương tác lớn, nhiều bình luận tiêu cực, gây dư luận xấu. Chị T nhận thấy việc làm của mình là vi phạm pháp luật và đã xóa bài viết trên.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã ra Quyết định xử phạt chị T về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc vu khống xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự nhân phẩm của cá nhân” quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/2/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử; sửa đổi bổ sung tại nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27/01/2022 của Chính phủ với mức phạt 7.5 triệu đồng.

Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân thận trọng, cảnh giác khi viết bài, chia sẻ, bình luận các thông tin không chính xác, thông tin chưa được kiểm chứng; tránh gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

