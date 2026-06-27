Đặng Thị Mỹ Phước đăng quang Hoa hậu Nhân ái tại Miss Brand Business 2026

Tại đêm chung kết Hoa hậu Thương hiệu Việt Nam 2026 – Miss Brand Business 2026, Đặng Thị Mỹ Phước (SBD 241, Nghệ An) là một trong 8 thí sinh bước vào phần thi ứng xử. Cô nhận câu hỏi về cách cân bằng giữa gia đình, sự nghiệp và lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng nếu trở thành Hoa hậu Thương hiệu Việt Nam 2026.

Đặng Thị Mỹ Phước chia sẻ: "Tôi sẽ dành trọn sự yêu thương cho gia đình, đó là nơi bình yên nhất, là điểm tựa để tôi trở về sau mỗi hành trình. Từ nền tảng ấy, tôi sẽ tiếp tục phát triển sự nghiệp, đồng thời dùng danh hiệu và tiếng nói của mình để lan tỏa những điều tích cực, đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng và xã hội".

Đặng Thị Mỹ Phước trong các phần thi.

Chung cuộc, Đặng Thị Mỹ Phước nhận vương miện Hoa hậu Nhân ái – Hoa hậu Thương hiệu Việt Nam 2026 và giải phụ Người đẹp Áo dài.

Trưởng Ban tổ chức – Hoa hậu Đại sứ Toàn cầu Hạnh Nguyên, Trưởng Ban giám khảo – ca nhạc sĩ Ngọc Sơn, Phó Trưởng Ban giám khảo – NSND Vương Duy Biên cùng Hoa hậu Nhân ái – Hoa hậu Thương hiệu Việt Nam 2024 Nguyễn Thị Thủy trao giải cho Đặng Thị Mỹ Phước.

Đặng Thị Mỹ Phước nhận giải Người đẹp Áo dài.

Sau đăng quang, người đẹp xứ Nghệ cho biết hành trình đồng hành cùng các thí sinh tại cuộc thi đã giúp cô trưởng thành hơn, đồng thời nuôi dưỡng tinh thần sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng.

Đêm chung kết còn mang đến nhiều phần trình diễn ấn tượng của Top 20 thí sinh. Các thí sinh thướt tha trong bộ sưu tập áo dài của NTK Tony Phạm khi hô tên. Tiếp nối phần thi công sở, các thí sinh trình diễn trang phục của NTK Thân Hoàng Bích Thủy (Miss Thủy). Khép lại phần thi dạ hội, các thí sinh tỏa sáng trong tuyệt tác của NTK Tommy Nguyễn.

Hội đồng giám khảo chung kết gồm Trưởng Ban giám khảo – ca nhạc sĩ Ngọc Sơn; Phó Trưởng Ban giám khảo – NSND, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vương Duy Biên; cùng các hoa hậu doanh nhân: Hoa hậu Doanh nhân Châu Á 2025 Ban Thị Thu, Hoa hậu Doanh nhân Hương sắc Việt Nam 2025 Đoàn Thị Minh Toán, Hoa hậu Nhân ái – Hoa hậu Thương hiệu Việt Nam 2024 Nguyễn Thị Thủy, Hoa hậu Trí tuệ – Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2026 Đỗ Thị Nhị và Á hậu 1 – Hoa hậu Thương hiệu Việt Nam 2024 Nguyễn Tú Anh.

Top 8 Hoa hậu Thương hiệu Việt Nam 2026 gồm: Hoa hậu Thương hiệu Việt Nam 2026 Bùi Thị Thùy Dương (SBD 225, Đồng Tháp); Hoa hậu Nhân ái Đặng Thị Mỹ Phước (SBD 241, Nghệ An); Hoa hậu Trí tuệ Trần Thị Ngọc Bích (SBD 668, TP Hà Nội); Á hậu 1 Nguyễn Thị Bích Huệ (SBD 268, Thanh Hóa); Á hậu 2 Lê Yến Hoa (SBD 192, Ninh Bình) và Huỳnh Thị Kim Chung (SBD 099, Gia Lai); Á hậu 3 Nguyễn Phương Quỳnh Uyên (SBD 995, Đắk Lắk) và Nguyễn Thị Thanh Trinh (SBD 366, TP Huế). Ban tổ chức cũng trao các giải phụ như Người đẹp Áo dài, Người đẹp Công sở và Người đẹp Dạ hội.

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