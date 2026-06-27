Nam phượt thủ Hà Nội đạp xe gần 1.300 km khám phá miền Tây

16 ngày đạp xe gần 1.300 km xuyên miền Tây, anh Nguyễn Vũ Sơn cho biết mỗi cung đường đều mang đến những trải nghiệm và cảm xúc khó quên.

Trong 16 ngày, anh Nguyễn Vũ Sơn (sinh năm 1976, Hà Nội) cùng các thành viên trong đoàn đã hoàn thành hành trình đạp xe gần 1.300 km ở miền Tây. Không chỉ là chuyến đi thử thách sức bền, hành trình còn mang đến cho anh những trải nghiệm khó quên về cảnh sắc, con người và văn hóa vùng sông nước.

Chia sẻ với PV Tri thức và Cuộc sống, anh Sơn cho biết, ý tưởng thực hiện chuyến đạp xe xuất phát từ niềm đam mê khám phá Việt Nam bằng xe đạp và kết hợp đạp xe tập thể dục nâng cao sức khỏe. Theo anh, xe đạp là phương tiện giúp người đi cảm nhận rõ nhất nhịp sống, cảnh quan và văn hóa của mỗi vùng đất.

"Lên ô tô hay máy bay thì nhanh, nhưng đạp xe mới cảm nhận được từng cung đường, từng cơn gió, từng câu chuyện của người dân địa phương. Đó là điều khiến tôi luôn chọn xe đạp cho những hành trình dài", anh nói.

Để bắt đầu chuyến đi, cả đoàn đưa xe đạp từ Hà Nội lên máy bay vào TP HCM trước khi chính thức khởi hành. Từ đây, các thành viên lần lượt đạp xe qua Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau, Cần Thơ, Vĩnh Long, rồi quay trở lại TP HCM, hoàn thành một vòng cung khép kín trước khi lên tàu hỏa trở về Hà Nội.

Nhìn lại chặng đường vừa qua, anh cho biết mỗi địa phương đều để lại dấu ấn riêng.

"Làng nổi Tân Lập cho tôi cảm giác rất yên bình. Đến Châu Đốc, chinh phục núi Sam với những đoạn dốc lớn vừa mệt vừa đã. Đứng trên đỉnh núi, tôi thấy mọi nỗ lực đều xứng đáng", anh chia sẻ.

Một trong những điểm dừng chân đáng nhớ nhất của đoàn là Phú Quốc (An Giang). Theo anh Sơn, sau nhiều ngày liên tục đạp xe, cả đoàn dành thời gian khám phá các bãi biển nổi tiếng, tham quan hải đăng An Thới, làng chài Hàm Ninh và ngắm hoàng hôn trên đảo.

"Được ngâm mình trong làn nước biển mát sau nhiều ngày đạp xe là cảm giác rất tuyệt. Mỗi buổi chiều ngắm hoàng hôn ở Phú Quốc đều khiến mình thấy mọi mệt mỏi tan biến", anh kể.

Hành trình dài hàng nghìn kilomet không phải lúc nào cũng thuận lợi. Anh Sơn cho biết, có những ngày cả đoàn phải đạp hơn 150km dưới thời tiết nắng nóng, nhiều đoạn đường vắng, thậm chí hai chiếc xe liên tiếp bị thủng săm.

"Dĩ nhiên cũng có lúc mệt, nhưng anh em luôn động viên nhau. Có những sự cố lại vô tình trở thành kỷ niệm đẹp vì nhờ vậy chúng tôi được ngồi nghỉ, ăn trái cây và trò chuyện với người dân địa phương", anh cười.

Không chỉ ấn tượng với thiên nhiên, anh Sơn còn dành nhiều tình cảm cho con người miền Tây. Trong suốt chuyến đi, đoàn thường xuyên giao lưu với các câu lạc bộ xe đạp địa phương, thưởng thức đặc sản và khám phá những nét văn hóa đặc trưng của từng vùng.

"Điều khiến tôi nhớ nhất không chỉ là cảnh đẹp mà còn là sự chân chất, hiếu khách của người miền Tây. Đi đến đâu cũng được mọi người nhiệt tình giúp đỡ, hỏi han", anh chia sẻ.

Khép lại chuyến đi, anh Sơn cho biết, điều lớn nhất nhận được không phải là con số gần 1.300 km hay việc hoàn thành mục tiêu đã đề ra, mà là những trải nghiệm và tình yêu dành cho quê hương.

"Càng đi nhiều, tôi càng thấy đất nước mình đẹp và còn rất nhiều nơi đáng để khám phá. Chuyến đi này giúp tôi thêm yêu từng miền đất của Việt Nam và chắc chắn sẽ tiếp tục lên đường trong những hành trình mới", anh bày tỏ.