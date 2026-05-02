Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

EU phản ứng việc Mỹ sẽ áp thuế 25% lên ô tô nhập khẩu

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ tăng thuế quan đối với ô tô và xe tải nhập khẩu từ Liên minh châu Âu (EU) lên 25% vào tuần tới.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, Tổng thống Trump ngày 1/5 nói rằng ông sẽ tăng thuế quan đối với ô tô và xe tải nhập khẩu từ EU lên 25% vào tuần tới, một động thái có thể gây chấn động nền kinh tế thế giới vào thời điểm mong manh.

Trong bài đăng trên mạng xã hội, ông Trump cho rằng EU "không tuân thủ thỏa thuận thương mại mà chúng ta đã hoàn toàn nhất trí", mặc dù ông không nêu rõ lý do.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

Hôm 1/5, khi được các phóng viên hỏi về việc tăng thuế nhập khẩu trong lúc rời Nhà Trắng đến Florida, ông Trump nói EU không tuân thủ khuôn khổ thương mại năm ngoái “như thường lệ”. Tổng thống Mỹ tin rằng việc nâng mức thuế quan lên 25% “buộc họ (EU) phải chuyển sản xuất tại các nhà máy sang Mỹ nhanh hơn nhiều".

Trước đó, vào tháng 7/2025, ông Trump và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã đạt được thỏa thuận thương mại. Thỏa thuận này quy định mức thuế trần 15% đối với hầu hết các mặt hàng, mặc dù Tòa án Tối cao Mỹ năm nay đã phán quyết chống lại thẩm quyền pháp lý mà ông Trump đã sử dụng để áp thuế đó.

Trong một tuyên bố, EU cho biết họ đang thực hiện “các cam kết của mình phù hợp với thông lệ lập pháp tiêu chuẩn” và "nếu Mỹ thực hiện các biện pháp không phù hợp với thỏa thuận đó, chúng tôi sẽ giữ các lựa chọn của mình để bảo vệ lợi ích của EU".

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. Ảnh: AP.

Bernd Lange, Chủ tịch ủy ban thương mại của Nghị viện châu Âu, đăng trên mạng xã hội rằng việc ông Trump tăng thuế đối với ô tô là "không thể chấp nhận được" và chính quyền Tổng thống Trump "liên tục phá vỡ các cam kết của mình", bao gồm cả thuế nhập khẩu đối với các sản phẩm thép và nhôm.

Jennifer Safavian, Giám đốc điều hành của Autos Drive America, tổ chức đại diện cho hoạt động kinh doanh tại Mỹ của các nhà sản xuất ô tô nước ngoài, cho biết việc tăng thuế quan “sẽ đe dọa những tiến bộ đã đạt được trong việc mở cửa thị trường EU và phát triển ngành công nghiệp ô tô của Mỹ”.

Trước đó, cả Mỹ và EU đều đã khẳng định cam kết duy trì khuôn khổ thương mại, được gọi là Hiệp định Turnberry.

#Mỹ sẽ áp thuế 25% lên ô tô nhập khẩu từ EU #Tổng thống Mỹ Donald Trump #Tổng thống Trump #Liên minh châu Âu #thuế nhập khẩu

Quân sự - Thế giới

Điều bất ngờ trong thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và EU

Nghị viện Châu Âu đã bỏ phiếu thông qua một thỏa thuận thương mại giữa Liên minh Châu Âu (EU) và Mỹ.

AP đưa tin, Nghị viện Châu Âu đã bỏ phiếu hôm 26/3 để thông qua một thỏa thuận thương mại giữa EU và Mỹ, nhưng kèm theo các điều khoản bổ sung nhằm bảo vệ lợi ích của Châu Âu trong trường hợp Mỹ không thực hiện đúng cam kết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen đã đàm phán về thỏa thuận này tại Turnberry, Scotland, vào tháng 7/2025. Thỏa thuận quy định mức thuế 15% đối với hầu hết các mặt hàng nhằm ngăn chặn việc hai bên áp thuế nhập khẩu cao hơn nhiều, điều có thể gây ra những cú sốc cho nền kinh tế toàn cầu.

Quân sự - Thế giới

Châu Âu chia rẽ vì cuộc xung đột ở Trung Đông?

Chính sách của EU đối với Israel và cách gây áp lực lên Thủ tướng Benjamin Netanyahu đang gây chia rẽ trong khối 27 quốc gia thành viên.

Các nhà ngoại giao hàng đầu châu Âu đã nhóm họp tại Luxembourg để xây dựng kế hoạch hành động đối phó với hàng loạt khủng hoảng, từ cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine cho đến bất ổn kinh tế khi chiến sự tại Iran đẩy giá năng lượng toàn cầu tăng cao.

Tuy nhiên, chính sách của Liên minh châu Âu (EU) đối với Israel và cách gây áp lực lên Thủ tướng Benjamin Netanyahu trong bối cảnh an ninh ngày càng xấu đi tại các vùng lãnh thổ Palestine ở Gaza, Bờ Tây bị chiếm đóng cũng như tại Lebanon lại đang gây chia rẽ trong khối 27 quốc gia thành viên.

Quân sự - Thế giới

Châu Âu tiếp tục siết chặt chính sách di trú

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết các biện pháp mới sẽ ngăn chặn việc lặp lại cuộc khủng hoảng di cư năm 2015 do nội chiến Syria gây ra.

Liên minh châu Âu (EU) đang mở rộng quyền hạn để theo dõi, truy quét và trục xuất người di cư tới các “trung tâm tiếp nhận” ở các nước thứ ba tại châu Phi và những nơi khác, âm thầm áp dụng các biện pháp từng được chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump sử dụng.

Quan điểm cứng rắn về di cư

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Điều gì xảy ra sau khi UAE rời OPEC?

Theo chuyên gia, việc UAE rời khỏi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) sẽ tiếp tục làm suy yếu ảnh hưởng của OPEC đối với nguồn cung và giá dầu toàn cầu.