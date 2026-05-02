EU phản ứng việc Mỹ sẽ áp thuế 25% lên ô tô nhập khẩu

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ tăng thuế quan đối với ô tô và xe tải nhập khẩu từ Liên minh châu Âu (EU) lên 25% vào tuần tới.

AP đưa tin, Tổng thống Trump ngày 1/5 nói rằng ông sẽ tăng thuế quan đối với ô tô và xe tải nhập khẩu từ EU lên 25% vào tuần tới, một động thái có thể gây chấn động nền kinh tế thế giới vào thời điểm mong manh.

Trong bài đăng trên mạng xã hội, ông Trump cho rằng EU "không tuân thủ thỏa thuận thương mại mà chúng ta đã hoàn toàn nhất trí", mặc dù ông không nêu rõ lý do.

Hôm 1/5, khi được các phóng viên hỏi về việc tăng thuế nhập khẩu trong lúc rời Nhà Trắng đến Florida, ông Trump nói EU không tuân thủ khuôn khổ thương mại năm ngoái “như thường lệ”. Tổng thống Mỹ tin rằng việc nâng mức thuế quan lên 25% “buộc họ (EU) phải chuyển sản xuất tại các nhà máy sang Mỹ nhanh hơn nhiều".

Trước đó, vào tháng 7/2025, ông Trump và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã đạt được thỏa thuận thương mại. Thỏa thuận này quy định mức thuế trần 15% đối với hầu hết các mặt hàng, mặc dù Tòa án Tối cao Mỹ năm nay đã phán quyết chống lại thẩm quyền pháp lý mà ông Trump đã sử dụng để áp thuế đó.

Trong một tuyên bố, EU cho biết họ đang thực hiện “các cam kết của mình phù hợp với thông lệ lập pháp tiêu chuẩn” và "nếu Mỹ thực hiện các biện pháp không phù hợp với thỏa thuận đó, chúng tôi sẽ giữ các lựa chọn của mình để bảo vệ lợi ích của EU".

Bernd Lange, Chủ tịch ủy ban thương mại của Nghị viện châu Âu, đăng trên mạng xã hội rằng việc ông Trump tăng thuế đối với ô tô là "không thể chấp nhận được" và chính quyền Tổng thống Trump "liên tục phá vỡ các cam kết của mình", bao gồm cả thuế nhập khẩu đối với các sản phẩm thép và nhôm.

Jennifer Safavian, Giám đốc điều hành của Autos Drive America, tổ chức đại diện cho hoạt động kinh doanh tại Mỹ của các nhà sản xuất ô tô nước ngoài, cho biết việc tăng thuế quan “sẽ đe dọa những tiến bộ đã đạt được trong việc mở cửa thị trường EU và phát triển ngành công nghiệp ô tô của Mỹ”.

Trước đó, cả Mỹ và EU đều đã khẳng định cam kết duy trì khuôn khổ thương mại, được gọi là Hiệp định Turnberry.

