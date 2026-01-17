Ông Trump dọa áp thuế quốc gia không ủng hộ Mỹ kiểm soát Greenland

AP đưa tin, trong một sự kiện về chăm sóc sức khỏe vùng nông thôn tại Nhà Trắng ngày 16/1, Tổng thống Trump kể lại việc ông từng đe dọa các đồng minh châu Âu bằng thuế quan đối với dược phẩm, nói thêm rằng: "Tôi cũng có thể làm điều đó với Greenland".

"Tôi có thể áp thuế đối với các quốc gia nếu họ không hợp tác trong vấn đề Greenland, bởi vì chúng ta cần Greenland cho an ninh quốc gia. Vì vậy, tôi có thể làm điều đó", Tổng thống Trump cảnh báo.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

Trước đó, ông chủ Nhà Trắng chưa từng đề cập đến việc sử dụng thuế quan để gây sức ép giải quyết vấn đề này.

Trong nhiều tháng qua, ông Trump luôn khẳng định rằng Mỹ nên kiểm soát Greenland, một vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch, vì điều này là cần thiết cho an ninh quốc gia Mỹ và "quan trọng đối với hệ thống Vòm Vàng mà chúng ta đang xây dựng". Ông Trump gần đây tuyên bố rằng sẽ không thể chấp nhận việc không kiểm soát Greenland.

Trước đó trong tuần này, Bộ trưởng Ngoại giao Đan Mạch và quan chức phụ trách đối ngoại của Greenland đã gặp Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio tại Washington (Mỹ). Cuộc gặp không giải quyết được những khác biệt sâu sắc nhưng đã đạt được thỏa thuận thành lập một nhóm làm việc.

Các nhà lãnh đạo châu Âu khẳng định chỉ có Đan Mạch và Greenland mới có quyền quyết định các vấn đề liên quan đến vùng lãnh thổ này. Đan Mạch tuần này cho biết họ đang tăng cường sự hiện diện quân sự tại Greenland với sự hợp tác của các đồng minh.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Tiềm năng của Greenland