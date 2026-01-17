Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thế giới

Ông Trump dọa áp thuế quốc gia không ủng hộ Mỹ kiểm soát Greenland

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo ông có thể áp thuế các quốc gia không ủng hộ việc Mỹ kiểm soát đảo Greenland.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, trong một sự kiện về chăm sóc sức khỏe vùng nông thôn tại Nhà Trắng ngày 16/1, Tổng thống Trump kể lại việc ông từng đe dọa các đồng minh châu Âu bằng thuế quan đối với dược phẩm, nói thêm rằng: "Tôi cũng có thể làm điều đó với Greenland".

"Tôi có thể áp thuế đối với các quốc gia nếu họ không hợp tác trong vấn đề Greenland, bởi vì chúng ta cần Greenland cho an ninh quốc gia. Vì vậy, tôi có thể làm điều đó", Tổng thống Trump cảnh báo.

ap26016568106152.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

Trước đó, ông chủ Nhà Trắng chưa từng đề cập đến việc sử dụng thuế quan để gây sức ép giải quyết vấn đề này.

Trong nhiều tháng qua, ông Trump luôn khẳng định rằng Mỹ nên kiểm soát Greenland, một vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch, vì điều này là cần thiết cho an ninh quốc gia Mỹ và "quan trọng đối với hệ thống Vòm Vàng mà chúng ta đang xây dựng". Ông Trump gần đây tuyên bố rằng sẽ không thể chấp nhận việc không kiểm soát Greenland.

Trước đó trong tuần này, Bộ trưởng Ngoại giao Đan Mạch và quan chức phụ trách đối ngoại của Greenland đã gặp Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio tại Washington (Mỹ). Cuộc gặp không giải quyết được những khác biệt sâu sắc nhưng đã đạt được thỏa thuận thành lập một nhóm làm việc.

Các nhà lãnh đạo châu Âu khẳng định chỉ có Đan Mạch và Greenland mới có quyền quyết định các vấn đề liên quan đến vùng lãnh thổ này. Đan Mạch tuần này cho biết họ đang tăng cường sự hiện diện quân sự tại Greenland với sự hợp tác của các đồng minh.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Tiềm năng của Greenland

Nguồn video: VTV
#Vấn đề chủ quyền Greenland #Tăng cường quân sự Greenland #Chính sách đối ngoại Mỹ #Quan hệ châu Âu và Greenland #Mỹ kiểm soát đảo Greenland #Tổng thống Trump

Bài liên quan

Thế giới

Đan Mạch phản đối dự luật sáp nhập Greenland của nghị sĩ Mỹ

Đại sứ Đan Mạch tại Mỹ, Jesper Moller Sorensen, cho biết ông đã nói rõ ràng với nghị sĩ Mỹ Randy Fine rằng Greenland là một phần của Đan Mạch.

RT đưa tin ngày 13/1, Đại sứ Đan Mạch tại Mỹ, Jesper Moller Sorensen, cho biết ông đã nói rõ ràng với nghị sĩ Mỹ Randy Fine rằng Greenland là một phần của Đan Mạch, sau khi nghị sĩ Randy đệ trình dự luật kêu gọi sáp nhập hòn đảo này.

Trước đó, ngày 12/1, nghị sĩ Randy Fine đã trình dự luật sáp nhập Greenland. Dự luật này nhằm mục đích cho phép Tổng thống Mỹ thực hiện bất kỳ bước nào cần thiết để sáp nhập hoặc giành được Greenland, và yêu cầu báo cáo lên Quốc hội nêu rõ các biện pháp cần thiết để Greenland cuối cùng được gia nhập trở thành một bang của Mỹ.

Xem chi tiết

Thế giới

Khám phá bất ngờ về vùng đất Greenland

Vùng đất Greenland chứa đựng nhiều điều bất ngờ có thể bạn chưa biết.

greenland1.png
Theo trang Travelhx, tên gọi Greenland trong tiếng địa phương có nghĩa là "Vùng đất của con người". Ảnh: Rusticpathways.
greenland2.png
Về mặt địa lý, Greenland thuộc Bắc Mỹ, nhưng về mặt chính trị, vùng đất tự trị này thuộc Châu Âu (Đan Mạch). Ảnh: Wikipedia.
Xem chi tiết

Thế giới

Bộ trưởng Israel kêu gọi sáp nhập Gaza nếu Hamas không đầu hàng

Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich kêu gọi Chính phủ nước này sáp nhập Gaza nếu lực lượng Hamas từ chối giải giáp.

Theo Al Jazeera, trong cuộc họp báo ngày 28/8, Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich kêu gọi Israel sáp nhập Dải Gaza nếu lực lượng Hamas từ chối giải giáp.

"Nếu lực lượng Hamas không đồng ý đầu hàng, giải giáp và thả các con tin Israel, Israel sẽ sáp nhập một phần Gaza mỗi tuần trong vòng một tháng", Bộ trưởng Smotrich nói.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới