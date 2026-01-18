Ông Trump áp thuế 8 nước thành viên NATO vì vấn đề Greenland

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ áp thuế đối với 8 quốc gia thành viên NATO ở Châu Âu vì phản đối kế hoạch mua lại Greenland của ông.

RT đưa tin, Tổng thống Trump ngày 17/1 tuyên bố sẽ áp thuế đối với 8 quốc gia thành viên NATO ở Châu Âu vì phản đối kế hoạch mua lại Greenland của ông. Biện pháp này sẽ được duy trì cho đến khi hoàn tất việc mua lại "toàn bộ và triệt để" vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

Trong những tuần gần đây, ông Trump nhiều lần tuyên bố rằng Washington cần "sáp nhập" Greenland vì lợi ích “an ninh quốc gia” và để đối phó với mối đe dọa được cho là từ Trung Quốc và Nga. Tổng thống Mỹ thể hiện quyết tâm ngày càng cao trong việc giành lấy lãnh thổ này bằng mọi giá, thậm chí không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực.

Hôm 17/1, Tổng thống Trump tuyên bố áp thuế đối với 8 thành viên NATO ở Châu Âu, trong đó có cả Đan Mạch. Mức thuế 10% sẽ có hiệu lực từ ngày 1/2 và sẽ được tăng lên 25% vào tháng 6/2026, duy trì cho đến khi việc "mua lại hoàn toàn" Greenland được thực hiện.

"Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Pháp, Đức, Vương quốc Anh, Hà Lan và Phần Lan đã đến Greenland, với mục đích không rõ ràng”, ông Trump viết trên nền tảng Truth Social. Tất cả các quốc gia được liệt kê sẽ phải chịu thuế quan, và mức thuế này sẽ “phải trả ngay lập tức” cho đến khi đạt được thỏa thuận.

Đáp trả, Thủ tướng Anh Keir Starmer công khai chỉ trích kế hoạch của Tổng thống Trump về việc áp thuế đối với Vương quốc Anh và các thành viên NATO ở Châu Âu khác trong nỗ lực "mua trọn vẹn và toàn bộ" Greenland.

Ông Starmer tái khẳng định lập trường của Anh rằng Greenland là một phần của Vương quốc Đan Mạch và tương lai của hòn đảo này hoàn toàn là vấn đề của người dân Greenland và Chính phủ Đan Mạch.

Mặc dù các quốc gia thành viên NATO ở Châu Âu nói trên phần lớn đã tránh xung đột công khai với Mỹ về ý định của ông Trump, nhưng họ đã cử một số lượng nhỏ binh sĩ đến Greenland để thể hiện sự ủng hộ đối với Đan Mạch.

Cả chính quyền Đan Mạch và Greenland đều bác bỏ viễn cảnh nhượng lại hòn đảo này cho Mỹ, khẳng định rằng tương lai của hòn đảo nằm trong tay người dân nơi đây. Người dân đã bỏ phiếu vào năm 2008 để duy trì quy chế tự trị trong Vương quốc Đan Mạch.

