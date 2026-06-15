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Xã hội

Đã có 17 tỉnh, thành công bố điểm thi và điểm chuẩn lớp 10

Nhiều địa phương đã công bố điểm thi và điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2026, đa dạng phương thức tuyển sinh.

Bình Nguyên

Tính đến ngày 15/6, đã có 17 trong số 34 tỉnh, thành công bố điểm thi vào lớp 10 năm nay. Nghệ An là địa phương công bố sớm nhất, vào ngày 4/6. Sau đó, các tỉnh, thành gồm Ninh Bình, Hà Tĩnh, Lai Châu, Hưng Yên, Điện Biên, Quảng Trị, Đồng Tháp, Đồng Nai và Khánh Hòa... cũng lần lượt công bố kết quả thi; một số địa phương đồng thời công bố điểm chuẩn dự kiến.

Theo kế hoạch tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026-2027, Hà Nội dự kiến công bố điểm thi và điểm chuẩn từ ngày 19 đến 22/6. Đây là mốc phụ huynh, thí sinh cần ghi nhớ để tra cứu kết quả, nộp phúc khảo và xác nhận nhập học đúng thời hạn.

Hiện TPHCM cũng đang chuẩn bị công bố điểm chuẩn lớp 10 THPT 2026. Theo Sở GD&ĐT TPHCM, công đoạn so dò, ráp phách được thực hiện từ ngày 15/6. Việc công bố điểm thi lớp 10 năm 2026 sẽ vào cuối tuần này hoặc vào tuần tới.

Trước đó Sở GD&ĐT TPHCM dự kiến công bố điểm thi lớp 10 sau kỳ thi tốt nghiệp THPT, có thể vào khoảng 15, 16/6. Tuy nhiên với thông báo mới nhất, thí sinh sẽ chờ thêm mấy ngày nữa.

Năm 2026, bên cạnh đa số địa phương tổ chức thi tuyển, một số tỉnh áp dụng phương thức xét tuyển vào lớp 10 THPT công lập gồm Vĩnh Long, Đắk Lắk, Cà Mau và Lâm Đồng. Tuy nhiên, các địa phương này vẫn tổ chức thi tuyển đối với các trường THPT chuyên hoặc một số trường có yêu cầu tuyển sinh riêng.

Theo phương án tuyển sinh năm 2026, đa số tỉnh, thành tổ chức thi 3 môn gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (chủ yếu là Tiếng Anh).

Riêng Tuyên Quang lựa chọn Khoa học Tự nhiên là môn thi thứ ba thay cho môn Ngoại ngữ.

Năm nay, đa số địa phương đẩy lịch thi lớp 10 sớm hai tuần so với các năm, vào cuối tháng 5, để tránh lịch thi tốt nghiệp THPT (11-12/6).

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Thí sinh Hà Nội tham dự kỳ thi lớp 10 THPT 2026. Ảnh Bình Nguyên

Dưới đây là lịch công bố điểm thi, điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2026 của các tỉnh, thành:

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(Nguồn: VTV1)

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