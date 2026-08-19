Lai lịch bất ngờ nhóm “giả sư” làm tiền du khách ở Bến Thành

Nhóm đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc, chúng thuê nhà trọ ở phía Tây TP HCM rồi mặc trang phục tu sĩ Phật giáo đi bán hàng lấy giá cao ở các điểm du lịch.

Ngày 19/8, Công an phường Bến Thành, TP HCM vừa phát hiện 5 công dân mang Quốc tịch Trung Quốc mặc trang phục tu sĩ Phật giáo, đem theo nhiều vật phẩm tôn giáo, lưu niệm. Vụ việc được xác minh sau khi xuất hiện thông tin về nhóm người có hành vi mời gọi, bán hàng và nhận tiền từ khách du lịch nước ngoài, gây ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch văn minh của thành phố.

Đối tượng bị PV Tri thức và Cuộc sống phát hiện giả tu sĩ "làm tiền" du khách (áo vàng) và những đối tượng khác có liên quan

Trước đó, báo Tri thức và Cuộc sống phản ánh vụ việc xuất hiện một người đàn ông trung niên, mặc áo người tu hành xuất hiện trên các tuyến đường xung quanh chợ Bến Thành (nơi tập trung đông đúc khách quốc tế) có dấu hiệu mời gọi, bán hàng rong, nhận tiền của du khách tại các khu vực công cộng. Trước thông tin trên, Công an phường Bến Thành nhanh chóng phối hợp Công an phường Bình Phú tiến hành kiểm tra hành chính tại một khách sạn trên địa bàn phường Bình Phú vào tối 18/8.

Một trong số các đối tượng bị ghi hình đang dùng chiêu trò lấy tiền du khách.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 5 công dân mang quốc tịch Trung Quốc có liên quan đến vụ việc. Công an thu giữ nhiều trang phục tu sĩ cùng các vật phẩm được cất giữ trong hành lý như tràng hạt, vòng chuỗi, mặt dây chuyền có hình Phật... Những người này sau đó được mời về trụ sở Công an phường Bến Thành để làm việc, phục vụ công tác xác minh. Kết quả thử nhanh ma túy đối với những người này đều âm tính. Công an phường Bến Thành đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM tiếp tục xác minh hành vi, mục đích của nhóm người trên để xử lý theo quy định pháp luật.

Đối tượng quốc tịch Trung Quốc cùng tang vật bị thu giữ tại khách sạn.

Người dân, du khách không nên tiếp tay, mua bán hoặc đưa tiền khi chưa xác định rõ mục đích, đồng thời cần chủ động thông báo cho công an phường hoặc cảnh sát khu vực khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lợi dụng trang phục tôn giáo để chèo kéo, bán hàng rong hoặc thực hiện hành vi gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự. Công an TPHCM cho biết việc kịp thời phát hiện, xác minh những hành vi này nhằm góp phần bảo đảm môi trường du lịch an toàn, văn minh, thân thiện, đồng thời giữ gìn hình ảnh đẹp của TP HCM trong mắt người dân và du khách quốc tế.