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Xã hội

Hà Nội hạn chế taxi, xe hợp đồng dưới 8 chỗ trên phố Khâm Thiên

Việc tổ chức giao thông trên phố Khâm Thiên, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) nhằm đảm bảo an toàn giao thông, giảm thiểu ùn tắc giao thông.

Bảo Ngân

Ngày 19/8, thông tin từ Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, Sở đã ban hành văn bản số 1268/TB-SXD về việc Tổ chức giao thông trên phố Khâm Thiên, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội nhằm) đảm bảo an toàn giao thông, giảm thiểu ùn tắc giao thông.

Cụ thể, nội dung phương án tổ chức giao thông phố Khâm Thiên như sau:

Tổ chức giao thông “Cấm các phương tiện xe taxi, xe hợp đồng dưới 8 chỗ không kể người lái” hoạt động trong các khung giờ cao điểm sáng từ 6h - 9h (trừ ngày Lễ, thứ 7, Chủ nhật) theo chiều và đoạn từ Nguyễn Lương Bằng - Ô Chợ Dừa đến Lê Duẩn.

Tổ chức giao thông “Cấm các phương tiện xe taxi, xe hợp đồng dưới 8 chỗ không kể người lái” hoạt động trong các khung giờ cao điểm chiều từ 16h đến 19h30 (trừ ngày Lễ, thứ 7, Chủ nhật) theo chiều và đoạn từ Lê Duẩn đến Nguyễn Lương Bằng - Ô Chợ Dừa.

Thời gian thực hiện sẽ bắt đầu từ ngày 21/8/2026.

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Ảnh minh họa.

Để phương án tổ chức giao thông đạt hiệu quả, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông triển khai thực hiện rà soát, lắp đặt hệ thống biển báo, vạch sơn, các biển báo hướng dẫn từ xa tại các đường giao với phố Khâm Thiên cho phù hợp theo phương án tổ chức giao thông Khâm Thiên, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám hoàn thành xong trước ngày 20/8.

Sở Xây dựng Hà Nội cũng đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) bố trí lực lượng hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện tham gia giao thông, đặc biệt tại các điểm quay đầu trên tuyến đường nhằm đảm bảo an toàn giao thông, khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông. Tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên tuyến đường, nút giao.

Theo dõi, đánh giá tình hình giao thông đi lại trên tuyến và khu vực để kịp thời phát hiện các bất cập, đề xuất điều chỉnh phương án điều chỉnh tổ chức giao thông cho phù hợp…

>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Xe khách đi sai làn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Nguồn: Cục CSGT.

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