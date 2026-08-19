Nhóm “giả sư” làm tiền du khách ở Bến Thành: Công an vào cuộc

Từ dấu vết đối tượng mặc quần áo nhà tu "chèo kéo" du khách, phóng viên đã phát hiện "cả ổ" nhóm giả sư. Lực lượng Công an cũng nhanh chóng có mặt.

Chiều 18/8, từ dấu vết của một người đàn ông mặc y áo của người tu hành cũng có những hành vi tiếp cận du khách tại các tuyến đường xung quanh chợ Bến Thành để đeo sợi chỉ đỏ, đeo vòng có đính hạt rồi… “làm tiền”. Ngay sau đó người đàn ông này đi bộ ra bến xe buýt trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (phường Xuân Hoà), rồi lên xe số 14 theo tuyến về bến xe Miền Tây.

Một đối tượng mặc y áo người tu hành tiếp cận du khách xung quanh chợ Bến Thành vào chiều 18/8. Đối tượng này chính là "dấu vết" để cơ quan chức năng tóm gọn "ổ" giả sư...

Khi xe buýt dừng lại gần công viên Phú Lâm, người mặc áo như người tu hành xuống xe tiếp tục đi bộ về hướng đường An Dương Vương (phường Bình Phú – quận 6 cũ) và đi thẳng vào khách sạn L.Đ.P. Xác định đây là nơi trú ngụ của nhóm đối tượng hành nghề “giả sư”, thông tin được báo về Công an phường Bến Thành.

Tại căn phòng trong khách sạn L.Đ.P (phường Bình Phú), cơ quan chức năng phát hiẹn đối tượng L. đây chính là đối tượng "làm tiền" du khách mà Báo Tri thức và Cuộc sống phản ánh.

Những hình ảnh được PV ghi lại thời điểm L. trong bộ áo nhà tu để "làm tiền" du khách.

Lực lượng Công an phường Bến Thành nhanh chóng có mặt và phối hợp với chủ khách sạn tiến hành kiểm tra hành chính các những người nghi vấn đang ở đây. Tiến hành kiểm tra căn phòng trên lầu 1, cơ quan chức năng đã phát hiện người đàn ông “giả sư” chính là người mà Báo Tri thức và Cuộc sống đã phản ánh. Qua khai thác nhanh, ông ta tên L. (người nước ngoài) và cho biết tại khách sạn này còn có 6 người khác đồng hương với ông ta và cũng làm công việc tương tự.

Đối tượng L. tại thời điểm Công an kiểm tra...

Cùng tang vật y sử dụng để "làm tiền" du khách xung quanh chợ Bến Thành.

Kiểm tra nhanh, lực lượng Công an phát hiện 2 chiếc vali chứa hàng nghìn vòng đeo tay có đính hạt, sợi chỉ đỏ đeo tay, 2 bộ y áo người tu, chiếc giỏ và chiếc bát. Đây là những vật dụng đối tượng sử dụng để “hành nghề” làm tiền du khách.

Đối tượng L. (bìa trái) cùng nhóm đối tượng thuê khách sạn để "làm ăn" ở các điểm du lịch tại TP HCM.

Kiểm tra nhanh lý lịch, cơ quan chức năng xác định đối tượng L. này nhiều năm trước cũng đã qua Việt Nam, đến TP HCM có hành vi vi phạm và bị xử lý hành chính.

Sau khi thực hiện xong thủ tục kiểm tra, khám xét, cơ quan chức năng đã đưa L. cùng toàn bộ những đối tượng liên quan về trụ sở Công an phường Bến Thành để phối hợp với các đơn vị liên quan lập hồ sơ xử lý

Video Công an tạm giữ đối tượng L. giả sư và những đối tượng liên quan cùng tang vật.