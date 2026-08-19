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Xã hội

Tàu cá đang neo đậu bất ngờ bị sóng lớn đánh chìm ở Huế

Đang neo đậu tại khu vực bãi ngang thôn Hiền An, xã Vinh Lộc (TP.Huế), tàu cá của ngư dân địa phương không may bị sóng dữ đánh chìm.

Hạo Nhiên

Ngày 19/8, thông tin từ Đồn Biên phòng Vinh Hiền (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TTP.Huế) cho biết, đơn vị đang phối hợp với các lực lượng chức năng và ngư dân tổ chức cứu hộ tàu cá gặp nạn tại khu vực cửa biển Tư Hiền.

Trước đó, vào khoảng 17h30 ngày 18/8, tàu cá TTH 91171-TS dài 19,5m của ông Phan Thêm (SN 1977, trú thôn Hiền An, xã Vinh Lộc, TP.Huế) neo đậu tại khu vực bãi ngang thôn Hiền An, cách bờ kè cửa Tư Hiền khoảng 100m.

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Lực lượng chức năng đang trục vớt tàu cá bị sóng đánh chìm. Ảnh: Võ Tiến

Do ảnh hưởng của gió to, sóng lớn, tàu cá bị trôi neo, va đập vào bờ kè chắn sóng rồi chìm hẳn.

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Vinh Hiền đã phối hợp với các lực lượng chức năng, huy động tàu cá của ngư dân tổ chức cứu hộ, đưa ông Phan Thêm vào bờ an toàn.

Trong ngày 19/8, Đồn Biên phòng Vinh Hiền tiếp tục huy động 10 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự xã Vinh Lộc và ngư dân địa phương tổ chức trục vớt tàu cá, máy móc, thiết bị cùng ngư lưới cụ trên tàu.

Vụ chìm tàu không gây thiệt hại về người, nhưng tổng thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 3 tỷ đồng.

Xem thêm video Bộ đội Biên phòng ứng cứu ngư dân bị thương nặng trên biển. Thực hiện: ANH QUÂN
#Tàu cá #ngư dân #TP Huế #sóng lớn #đánh chìm #thiệt hại

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