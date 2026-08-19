[INFOGRAPHIC] CÔNG AN HÀ NỘI KHUYẾN CÁO CƠ SỞ KINH DOANH DỊCH VỤ LƯU TRÚ

Công an Hà Nội khuyến cáo các cơ sở lưu trú chấp hành quy định về cư trú, quản lý khách, hồ sơ và phối hợp phòng ngừa vi phạm.
Thị trường Mỹ đang ghi nhận ngày càng nhiều đợt triệu hồi đến từ hệ thống camera. Hiện tượng lỗi xảy ra trên ôtô cũng rất đa dạng và chưa có cách khắc phục.
Đang vận chuyển 12.000 viên ma tuý từ khu vực biên giới vào nội địa, 2 thiếu niên ở Quảng Trị đã bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.
Đang neo đậu tại khu vực bãi ngang thôn Hiền An, xã Vinh Lộc (TP.Huế), tàu cá của ngư dân địa phương không may bị sóng dữ đánh chìm.
Công an tỉnh Phú Thọ phát thông báo về việc liên quan đến cô gái quốc tịch Hoa Kỳ trong vụ giao cấu trái ý muốn, xảy ra tại xã Thanh Thuỷ.
Trong lúc hành nghề trên biển, ngư dân Nguyễn Văn Hải (Quảng Trị) không may bị tai nạn lao động, khiến khiến các ngón tay phải bị đứt lìa và dập nát.
Các đối tượng đóng vai bác sĩ, chuyên gia; trợ lý của bác sĩ… kiểm tra, tư vấn, dọa nạt khách bằng cách đánh giá tình trạng của khách hàng bị nghiêm trọng.
Nhóm đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc, chúng thuê nhà trọ ở phía Tây TP HCM rồi mặc trang phục tu sĩ Phật giáo đi bán hàng lấy giá cao ở các điểm du lịch.
Đến khoảng 14h20 ngày 19/8, lực lượng chức năng đã phát hiện và đưa 3 thi thể nạn nhân ra khỏi hiện trường vụ cháy xưởng gỗ ở Chương Mỹ (Hà Nội).
Do vi phạm trong công tác phòng, chống tham nhũng, ông Hà Xuân Hậu - Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị TP Huế bị khai trừ khỏi Đảng.
Việc tổ chức giao thông trên phố Khâm Thiên, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) nhằm đảm bảo an toàn giao thông, giảm thiểu ùn tắc giao thông.
Sáng 19/8 tại nút giao với đường Trường Sơn Đông địa phận xã Đăk Pơ, UBND tỉnh Gia Lai chính thức khởi công Dự án thành phần 2 thuộc Cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.
Đề xuất rút gọn kì thi tuyển sinh lớp 10 về hai môn Toán và Ngữ văn đang nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận.
Từ dấu vết đối tượng mặc quần áo nhà tu "chèo kéo" du khách, phóng viên đã phát hiện "cả ổ" nhóm giả sư. Lực lượng Công an cũng nhanh chóng có mặt.
Theo quy định hiện hành, những trường hợp dưới đây được phép cấp sổ đỏ lần đầu, người dân cần biết để đảm bảo quyền lợi.
Dự báo thời tiết ngày 19/8/2026, miền Bắc và Bắc Trung Bộ bước vào đợt cao điểm mưa lớn diện rộng.
Sau hơn 5 tháng tạm dừng để sửa chữa, nâng cấp, sáng 19/8, Cảng hàng không quốc tế Liên Khương chính thức hoạt động trở lại, đón chuyến bay đầu tiên từ TP HCM.
Kết quả điểm thi lại tốt nghiệp của 326 thí sinh ở Trường THPT Chuyên Tuyên Quang với nhiều điểm số cao và thấp, phản ánh đa dạng thành tích của thí sinh.
Vợ chồng Lê Văn Phú và Lã Thúy Kiều bị cáo buộc không hạch toán hơn 107 tỷ đồng tiền bán hàng vào sổ sách, lập hàng trăm hóa đơn khống hợp thức hàng tồn kho.
Từng chấp hành 8 năm tù về hai tội danh, Phú Lê sau đó trở thành nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội và nhiều lần vướng các vụ việc gây chú ý.
Lê Văn Phú (Phú Lê) cùng vợ Lã Thúy Kiều và 2 người khác bị khởi tố các tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; phát hành trái phép hoá đơn.
Sau nhiều lần livestream xuyên tạc về trại giam, Nguyễn Văn Thùy bị bắt tạm giam về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ, gây ảnh hưởng xấu.