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[INFOGRAPHIC] CÔNG AN HÀ NỘI KHUYẾN CÁO CƠ SỞ KINH DOANH DỊCH VỤ LƯU TRÚ

Xã hội

[INFOGRAPHIC] CÔNG AN HÀ NỘI KHUYẾN CÁO CƠ SỞ KINH DOANH DỊCH VỤ LƯU TRÚ

Công an Hà Nội khuyến cáo các cơ sở lưu trú chấp hành quy định về cư trú, quản lý khách, hồ sơ và phối hợp phòng ngừa vi phạm.

Thiên Anh
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#cơ sở lưu trú #Công an Hà Nội #thông báo lưu trú #quản lý cư trú #kinh doanh dịch vụ lưu trú #an ninh trật tự.

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