Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Khai trừ Đảng Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị TP Huế

Do vi phạm trong công tác phòng, chống tham nhũng, ông Hà Xuân Hậu - Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị TP Huế bị khai trừ khỏi Đảng.

Hạo Nhiên

Ngày 19/8, thông tin từ Ban Thường vụ Thành ủy Huế cho biết, đơn vị vừa ra quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Hà Xuân Hậu, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ban Quản lý dự án (QLDA) Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị TP Huế.

Theo đó, ông Hà Xuân Hậu trong thời gian giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển đô thị thành phố đã thiếu trách nhiệm, vi phạm nghiêm trọng các quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Ngoài ra, ông Hà Xuân Hậu cũng bị xác định vi phạm trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Những vi phạm của ông Hà Xuân Hậu được Ban Thường vụ Thành ủy Huế xác định gây hậu quả rất nghiêm trọng.

1786789731591-7714997117903824778-g4097258665009019207-40c11645faedf020684aed738d9de1b9-1297.jpg
Cơ quan Công an độc lệnh bắt tạm giam đối với ông Hà Xuân Hậu.

Trước đó, ngày 15/8, ông Hà Xuân Hậu bị Công an TP Huế bắt tạm giam, khám xét nơi ở và nơi làm việc để điều tra về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" theo quy định tại khoản 3, Điều 360 Bộ luật Hình sự.

Theo thông tin ban đầu, tháng 10/2017, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt dự án rác Hương Bình, giao Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh (nay là Ban QLDA Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị TP Huế) do ông Hà Xuân Hậu làm Giám đốc. Dự án có tổng mức đầu tư 85,79 tỷ đồng.

Quá trình thực hiện, dự án bộc lộ nhiều bất cập. Công suất thiết kế 150 tấn rác/ngày đêm nhưng lượng rác thực tế có thể đưa về chỉ khoảng 40 tấn/ngày đêm. Sau đó, dự án được đề xuất chuyển thành điểm tập kết rác cho Nhà máy xử lý rác Phú Sơn nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành.

Cơ quan Công an xác định, Ban QLDA không đánh giá đầy đủ năng lực nhà thầu, khiến dự án chậm tiến độ, phải gia hạn nhiều lần và kéo dài hơn 7 năm. Một số hạng mục đã nghiệm thu, thanh toán nhưng chưa đưa vào sử dụng, bị xuống cấp, gây lãng phí.

Việc quản lý hợp đồng, xử lý vi phạm nhà thầu thiếu kiên quyết, không sớm chấm dứt hợp đồng và thu hồi tiền tạm ứng, dẫn đến thiệt hại ngân sách Nhà nước hơn 2,14 tỷ đồng.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Xem thêm video Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Hà Xuân Hậu (Nguồn: VTV8)
#Tham nhũng #khai trừ Đảng #TP Huế #ông Hà Xuân Hậu #Giám đốc #dự án

Bài liên quan

Xã hội

Bắt khẩn cấp đối tượng chém 2 cán bộ công an ở Quảng Trị

Đối tượng Trần Hoàng Diệu ngang nhiên chặn đường xúc phạm, đánh vào mặt rồi dùng rựa đuổi chém cán bộ Công an xã Vĩnh Hoàng, tỉnh Quảng Trị.

Ngày 30/7, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đang giữ người trong trường hợp khẩn cấp với đối tượng Trần Hoàng Diệu (SN 1981, trú tại thôn Vĩnh Trung, xã Vĩnh Hoàng) sau khi dùng hung khí gây thương tích cho 2 cán bộ công an xã.

Trước đó, vào khoảng 18h ngày 29/7, sau khi đã uống rượu, Trần Hoàng Diệu đi trên đường gặp đồng chí Thượng úy Nguyễn Quang Sang (Cảnh sát khu vực Công an xã Vĩnh Hoàng) đang trên đường đi thực hiện nhiệm vụ.

Xem chi tiết

Xã hội

Khai trừ Đảng Phó Chánh tòa Dân sự TAND TP Huế do nhận hối lộ

Do liên quan đến hành vi nhận hối lộ, bà Thái Thị Hồng Vân – Phó Chánh tòa Dân sự TAND TP Huế đã bị khai trừ ra khỏi Đảng.

Ngày 5/3, thông tin từ Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế cho biết, đơn vị vừa tiến hành họp xem xét, thi hành kỷ luật đối với bà Thái Thị Hồng Vân - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TAND TP. Huế, Phó Bí thư Chi bộ Tòa Dân sự - Tòa Hành chính, Phó Chánh tòa Tòa Dân sự TAND TP. Huế.

Theo đó, trong thời gian giữ các chức vụ nêu trên, bà Thái Thị Hồng Vân đã vi phạm nghiêm trọng các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Bà Vân cũng vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Khởi tố Phú Lê và vợ Lã Thúy Kiều

Khởi tố Phú Lê và vợ Lã Thúy Kiều

Lê Văn Phú (Phú Lê) cùng vợ Lã Thúy Kiều và 2 người khác bị khởi tố các tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; phát hành trái phép hoá đơn.

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Khởi tố Phú Lê và vợ Lã Thúy Kiều

Khởi tố Phú Lê và vợ Lã Thúy Kiều

Lê Văn Phú (Phú Lê) cùng vợ Lã Thúy Kiều và 2 người khác bị khởi tố các tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; phát hành trái phép hoá đơn.

Rạng danh truyền thống hiếu học họ Phan và thân hữu: Lễ tuyên dương báo công dâng Bác tại Ba Đình lịch sử

Rạng danh truyền thống hiếu học họ Phan và thân hữu: Lễ tuyên dương báo công dâng Bác tại Ba Đình lịch sử

Trong không khí tưng bừng phấn khởi hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Hội đồng Họ Phan Việt Nam, CLB Doanh nhân họ Phan miền Bắc và Thân hữu, Hội đồng họ Phan tỉnh Nghệ An cùng Hội đồng họ Phan tỉnh Phú Thọ đã phối hợp tổ chức trọng thể Lễ tuyên dương, báo công dâng Bác năm 2026.