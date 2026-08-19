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Xã hội

Điểm thi lại tốt nghiệp tại Tuyên Quang: Điểm môn Toán không quá cao

Kết quả điểm thi lại tốt nghiệp của 326 thí sinh ở Trường THPT Chuyên Tuyên Quang với nhiều điểm số cao và thấp, phản ánh đa dạng thành tích của thí sinh.

Bình Nguyên

8h sáng nay, ngày 19/8 Bộ GD&ĐT công bố điểm thi lại tốt nghiệp của 326 thí sinh ở Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Với môn Toán, điểm trung bình của thí sinh là 6,24. Trong 326 thí sinh, 42 em được từ 8 điểm trở lên, trong khi đó, có 58 học sinh dưới trung bình.

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Với môn Văn, điểm trung bình của thí sinh là 7,18. Trong đó tỉ lệ giỏi, xuất sắc (đạt 8 điểm trở lên) có 76 em chiếm 23,5% và chỉ có 6 em dưới điểm trung bình, tỉ lệ 1,9%.

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Ở môn Vật lí, có 140 thí sinh dự thi với điểm trung bình 6,64 điểm, trung vị 6,75 điểm, có 31 em đạt điểm trên 8, chiếm là 22,1%; đạt dưới 5 có 22 em tỉ lệ 15,7%.

Môn Hóa học, có 113 thí sinh dự thi đạt điểm trung bình là 7,53, có 45 em đạt điểm trên 8 chiếm 39,8%; đạt dưới 5 có 4 em chiếm 3,5%.

Điểm Sinh điểm trung bình 5,87 và trung vị 5,80. Chỉ có 1 thí sinh đạt từ 8 điểm trở lên, chiếm 2,6%, 6 thí sinh dưới 5 điểm, tương đương 15,8%.

Môn Lịch sử điểm trung bình là 5,55; trung vị 5,75; có 1 em đạt điểm trên 8; trong khi điểm dưới 5 có 31 em chiếm tỉ lệ 27,7%.

Môn Địa lý có điểm trung bình là 6,77, trung vị 7,00. Có 9 thí sinh đạt từ 8 điểm trở lên, chiếm 25,0%; và 4 thí sinh dưới 5 điểm, chiếm 11,1%.

Môn Tiếng Anh có điểm trung bình là 5,46, trung vị 5,25. Có 65 thí sinh dưới 5 điểm, chiếm 33,0%, trong khi 13 thí sinh đạt từ 8 điểm trở lên, chiếm 6,6%.

Kết quả điểm thi các môn khác:

Ngay khi kết quả thi lại tốt nghiệp THPT của thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang được công bố, phụ huynh và thí sinh có thể tra cứu điểm thi và phổ điểm từng môn.

Kỳ thi lại được tổ chức theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT trong hai ngày 14 và 15/8, dành cho 326 thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Thí sinh dự thi hai môn bắt buộc là Ngữ văn, Toán và hai môn tự chọn. Trong ngày thi đầu tiên (14/8), có 324/324 thí sinh dự thi môn Ngữ văn và 326/326 thí sinh dự thi môn Toán. Ngày 15/8, các thí sinh hoàn thành bài thi hai môn tự chọn.

Theo kế hoạch, việc xét công nhận tốt nghiệp đối với các thí sinh hoàn thành chậm nhất ngày 20/8 và công nhận tốt nghiệp sau phúc khảo (nếu có) hoàn thành chậm nhất ngày 28/8.

Mời độc giả xem video Họp báo thông tin về phương án xử lý đối với thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026
#điểm thi #Tuyên Quang #thi lại tốt nghiệp #Bộ GD-ĐT #trường chuyên

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