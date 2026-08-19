Gia Lai khởi công Dự án thành phần 2 Cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Sáng 19/8 tại nút giao với đường Trường Sơn Đông địa phận xã Đăk Pơ, UBND tỉnh Gia Lai chính thức khởi công Dự án thành phần 2 thuộc Cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Sự kiện nhằm chào mừng Kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2026).

Theo đó, dự án thành phần 2 đoạn Km22+000 - Km90+000 (thuộc dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku) được khởi công tại nút giao với đường Trường Sơn Đông, xã Đak Pơ, tỉnh Gia Lai.

Toàn bộ Dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku có tổng mức đầu tư khoảng 27.576 tỉ đồng, chiều dài 68,895km, đi qua các xã Bình Phú, Bình Khê, Ya Hội, Đak Pơ, Hra và phường An Bình, do Ban Quản lý dự án các công trình Giao thông và Dân dụng tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư. Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đã được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 219/2025/QH15 với tổng chiều dài 125km, đi qua 16 xã, phường của tỉnh Gia Lai.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng phát biểu tại lễ khởi công Dự án thành phần 2 thuộc Cao tốc Quy Nhơn - Pleiku. Ảnh: Hà Chính

Ông Nguyễn Tự Công Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai thông tin, sự kiện khởi công Dự án thành phần 2 vào sáng 19/8 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, hiện nay, Quốc lộ 19 là trục giao thông chính kết nối khu vực phía Tây và phía Đông của tỉnh Gia Lai.

“Nằm ở vị trí trung tâm, kết nối Dự án thành phần 1 và Dự án thành phần 3 nên tiến độ thực hiện của Dự án thành phần 2 mang tính quyết định trực tiếp đến thời điểm đưa toàn bộ tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku vào khai thác, vận hành, mở ra toàn tuyến để kết nối chiến lược giữa Tây Nguyên và Nam Trung Bộ”- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh tại lễ khởi công.

Bí thư Tỉnh uỷ Gia Lai Thái Đại Ngọc (phải) cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh dự lễ khởi công. Ảnh: Hà Chính.

Ngoài ra thời gian di chuyển từ Quy Nhơn đến Pleiku hiện mất từ 3,5 - 4 giờ. Việc xây dựng cao tốc Quy Nhơn - Pleiku sẽ rút ngắn thời gian di chuyển xuống chỉ còn 1,5 - 2 giờ, đồng thời giảm 40% - 50% chi phí và thời gian vận tải.

Quy mô xây dựng khi hoàn thành có thiết kế 4 làn xe, bề rộng nền đường và cầu 24,75m, tốc độ thiết kế 100 km/h, mặt đường bê tông nhựa. Tổng mức đầu tư toàn bộ dự án khoảng 43.734 tỷ đồng. Trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ 42.484 tỷ đồng, ngân sách địa phương 1.250 tỷ đồng, dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2025 - 2029.

Toàn bộ dự án được chia làm 3 dự án thành phần. Trong đó, Dự án thành phần 1 dài 22km, tổng mức đầu tư 6.989 tỷ đồng và Dự án thành phần 3 dài 35km, tổng mức đầu tư 9.169 tỷ đồng) đã khởi công ngày 19/12/2025.

Nghi thức bấm nút khởi công Dự án thành phần 2 Cao tốc Quy Nhơn- Pleiku chào mừng CMT8 thành công và Quốc khánh 2/9. Ảnh Hà Chính

Ngoài việc khởi công Dự án thành phần 2 Cao tốc Quy Nhơn- Pleiku, 4 dự án khác cũng được đồng thời khởi công chào mừng Kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Cụ thể, Dự án Phát triển tích hợp thích ứng được khởi công tại Km45+000 tuyến đường ven biển ĐT.639, đoạn Mỹ Thành - Lại Giang, thuộc xã An Lương. Dự án có tổng mức đầu tư 2.660 tỉ đồng, do Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư.

Tại phường Diên Hồng, dự án Đầu tư xây dựng đường Lê Thánh Tôn được khởi công tại khu vực nút giao Lê Thánh Tôn - Nguyễn Văn Linh. Tuyến đường dài khoảng 4,1km, tổng mức đầu tư khoảng 160 tỉ đồng, do Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư.

Dự án Khu công nghiệp Tây Giang được khởi công tại xã Bình Khê. Dự án có quy mô 300ha, tổng vốn đầu tư gần 1.798 tỉ đồng, do Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng công nghiệp Bình Hưng làm chủ đầu tư.

Dự án Nhà máy sản xuất viên nén chất đốt và pallet được khởi công tại thôn Canh Phước (xã Vân Canh). Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 461 tỉ đồng, do Công ty TNHH Tấn Hoàng Hưng làm chủ đầu tư.

Việc đồng loạt khởi công 5 dự án không những phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, mở ra không gian phát triển mới, hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, rút ngắn thời gian đi lại, mà còn mở ra quỹ đất, tạo điều kiện phát triển đô thị, công nghiệp, thương mại và dịch vụ, mà còn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, sức khỏe cộng đồng và sức hấp dẫn của môi trường đầu tư.