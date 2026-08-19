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[GALLERY] Chi tiết Skoda Slavia 2026 - sedan giá rẻ "xịn sò" hơn cả xe sang

Số hóa - Xe

[GALLERY] Chi tiết Skoda Slavia 2026 - sedan giá rẻ "xịn sò" hơn cả xe sang

Mẫu sedan Skoda Slavia 2026 nâng cấp không thay đổi đột phá về thiết kế nhưng lại có nhiều trang bị và tiện nghi mà các mẫu xe sang cũng phải "phát thèm".

Hải Nam
Hãng xe Skoda vừa chính thức ra mắt phiên bản nâng cấp của mẫu sedan hạng B Slavia. Với đợt nâng cấp giữa vòng đời, Skoda Slavia 2026 mới không thay đổi đột phá về thiết kế nhưng lại có nhiều trang bị và tiện nghi mà các mẫu xe cao cấp hơn cũng chưa chắc có được.
Hãng xe Skoda vừa chính thức ra mắt phiên bản nâng cấp của mẫu sedan hạng B Slavia. Với đợt nâng cấp giữa vòng đời, Skoda Slavia 2026 mới không thay đổi đột phá về thiết kế nhưng lại có nhiều trang bị và tiện nghi mà các mẫu xe cao cấp hơn cũng chưa chắc có được.
Phần đầu xe là cụm đèn pha LED dạng projector màu khói nằm hai bên được cập nhật nhẹ về thiết kế với dải đèn LED ban ngày dạng chấm. Mặc dù phần lớn mặt trước giống hệt với mẫu xe tiền nhiệm, nhưng cản trước được thiết kế mới và trông sang trọng hơn. Dải crôm mỏng chạy ngang chiều rộng cản trước làm tăng thêm vẻ sang trọng cho Slavia và hài hòa với dải đèn LED DRL liền mạch.
Phần đầu xe là cụm đèn pha LED dạng projector màu khói nằm hai bên được cập nhật nhẹ về thiết kế với dải đèn LED ban ngày dạng chấm. Mặc dù phần lớn mặt trước giống hệt với mẫu xe tiền nhiệm, nhưng cản trước được thiết kế mới và trông sang trọng hơn. Dải crôm mỏng chạy ngang chiều rộng cản trước làm tăng thêm vẻ sang trọng cho Slavia và hài hòa với dải đèn LED DRL liền mạch.
Slavia 2026 giờ đây được trang bị đèn sương mù LED, một nâng cấp so với hệ thống đèn halogen trên mẫu xe trước đó. Hình dáng tổng thể của Slavia gần như giống hệt với mẫu xe tiền nhiệm. Điểm khác biệt chính là thiết kế mới của bộ mâm hợp kim hai tông màu 16 inch. So với mẫu xe tiền nhiệm, bộ mâm 5 chấu này trông sang trọng hơn.
Slavia 2026 giờ đây được trang bị đèn sương mù LED, một nâng cấp so với hệ thống đèn halogen trên mẫu xe trước đó. Hình dáng tổng thể của Slavia gần như giống hệt với mẫu xe tiền nhiệm. Điểm khác biệt chính là thiết kế mới của bộ mâm hợp kim hai tông màu 16 inch. So với mẫu xe tiền nhiệm, bộ mâm 5 chấu này trông sang trọng hơn.
Logo 'Skoda' trên chắn bùn trước vẫn giữ nguyên. Trong khi đó, phiên bản Monte Carlo có thêm dòng chữ 'Monte Carlo', gợi nhớ đến di sản đua xe rally của Skoda. Kiểu dáng sedan đặc trưng của Slavia vẫn được giữ nguyên. Những nét đặc trưng như các đường gân sắc sảo chạy dọc thân xe và phần đuôi xe vuốt cong tạo nên vẻ ngoài thể thao.
Logo 'Skoda' trên chắn bùn trước vẫn giữ nguyên. Trong khi đó, phiên bản Monte Carlo có thêm dòng chữ 'Monte Carlo', gợi nhớ đến di sản đua xe rally của Skoda. Kiểu dáng sedan đặc trưng của Slavia vẫn được giữ nguyên. Những nét đặc trưng như các đường gân sắc sảo chạy dọc thân xe và phần đuôi xe vuốt cong tạo nên vẻ ngoài thể thao.
Bên trong, Slavia phiên bản nâng cấp vẫn giữ nguyên bố cục bảng điều khiển nhiều lớp và chủ đề nội thất hai tông màu be-đen. Không gian cabin cũng không thay đổi. Tuy nhiên, một điểm khác biệt đáng chú ý là màn hình hiển thị thông tin người lái kỹ thuật số lớn hơn.
Bên trong, Slavia phiên bản nâng cấp vẫn giữ nguyên bố cục bảng điều khiển nhiều lớp và chủ đề nội thất hai tông màu be-đen. Không gian cabin cũng không thay đổi. Tuy nhiên, một điểm khác biệt đáng chú ý là màn hình hiển thị thông tin người lái kỹ thuật số lớn hơn.
Nhìn chung, khoang nội thất mang lại cảm giác thoáng đãng nhờ nội thất màu be nhạt và không gian bên trong rộng rãi. Ghế sau cũng có phần tựa lưng tốt; tuy nhiên, không đủ rộng để 3 người lớn ngồi thoải mái. Điểm nổi bật ở đây là chức năng massage tựa lưng ghế sau. Tuy nhiên, Slavia không được trang bị rèm che nắng cửa sổ, nhưng có thể mua thêm dưới dạng phụ kiện tại đại lý.
Nhìn chung, khoang nội thất mang lại cảm giác thoáng đãng nhờ nội thất màu be nhạt và không gian bên trong rộng rãi. Ghế sau cũng có phần tựa lưng tốt; tuy nhiên, không đủ rộng để 3 người lớn ngồi thoải mái. Điểm nổi bật ở đây là chức năng massage tựa lưng ghế sau. Tuy nhiên, Slavia không được trang bị rèm che nắng cửa sổ, nhưng có thể mua thêm dưới dạng phụ kiện tại đại lý.
Slavia 2026 được bổ sung một vài tính năng bao gồm màn hình hiển thị thông tin người lái hoàn toàn kỹ thuật số 10,25 inch mới và giao diện người dùng được cập nhật với tích hợp trợ lý AI cho hệ thống thông tin giải trí màn hình cảm ứng 10,25 inch. Điều này cũng bao gồm Android Auto và Apple CarPlay không dây. Slavia cũng được trang bị ghế trước chỉnh 6 hướng và có chức năng thông gió.
Slavia 2026 được bổ sung một vài tính năng bao gồm màn hình hiển thị thông tin người lái hoàn toàn kỹ thuật số 10,25 inch mới và giao diện người dùng được cập nhật với tích hợp trợ lý AI cho hệ thống thông tin giải trí màn hình cảm ứng 10,25 inch. Điều này cũng bao gồm Android Auto và Apple CarPlay không dây. Slavia cũng được trang bị ghế trước chỉnh 6 hướng và có chức năng thông gió.
Các tính năng khác trên Skoda Slavia 2026 bao gồm công nghệ kết nối xe qua ứng dụng, điều hòa tự động, cửa sổ trời toàn cảnh và đèn pha tự động. Các tính năng an toàn mới bao gồm cảm biến đỗ xe phía trước và camera 360 độ mới.
Các tính năng khác trên Skoda Slavia 2026 bao gồm công nghệ kết nối xe qua ứng dụng, điều hòa tự động, cửa sổ trời toàn cảnh và đèn pha tự động. Các tính năng an toàn mới bao gồm cảm biến đỗ xe phía trước và camera 360 độ mới.
Bên cạnh đó, các tính năng an toàn khác như hệ thống chống bó cứng phanh ABS với phân bổ lực phanh điện tử EBD, 6 túi khí, hệ thống kiểm soát ổn định điện tử (ESC), giá đỡ ghế trẻ em ISOFIX và hệ thống kiểm soát lực kéo (TC) cũng được trang bị.
Bên cạnh đó, các tính năng an toàn khác như hệ thống chống bó cứng phanh ABS với phân bổ lực phanh điện tử EBD, 6 túi khí, hệ thống kiểm soát ổn định điện tử (ESC), giá đỡ ghế trẻ em ISOFIX và hệ thống kiểm soát lực kéo (TC) cũng được trang bị.
Ngoài ra, Slavia đã đạt được 5 sao trong xếp hạng an toàn Global NCAP. Skoda vẫn giữ nguyên cả hai động cơ xăng tăng áp cho phiên bản nâng cấp của Slavia 2026. Hầu hết các thay đổi trên mẫu xe sedan cỡ B này nằm ở các tùy chọn hộp số.
Ngoài ra, Slavia đã đạt được 5 sao trong xếp hạng an toàn Global NCAP. Skoda vẫn giữ nguyên cả hai động cơ xăng tăng áp cho phiên bản nâng cấp của Slavia 2026. Hầu hết các thay đổi trên mẫu xe sedan cỡ B này nằm ở các tùy chọn hộp số.
Động cơ xăng tăng áp 1.0 lít 115PS/178Nm giờ đây được trang bị hộp số tự động biến mô 8 cấp mới bên cạnh hộp số sàn 6 cấp. Ở phân khúc cao cấp hơn, động cơ 1.5 lít 150PS/250Nm chỉ được kết hợp với hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. Giá bán của Slavia facelift sẽ được công bố vào tháng tới.
Động cơ xăng tăng áp 1.0 lít 115PS/178Nm giờ đây được trang bị hộp số tự động biến mô 8 cấp mới bên cạnh hộp số sàn 6 cấp. Ở phân khúc cao cấp hơn, động cơ 1.5 lít 150PS/250Nm chỉ được kết hợp với hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. Giá bán của Slavia facelift sẽ được công bố vào tháng tới.
Từ phiên bản năm 2026 trở đi, Slavia có tới 10 lựa chọn màu sắc. Các màu mới là Bạc Bắc Cực và Be Cappuccino. Tuy nhiên, các màu cũ vẫn được giữ nguyên: Xanh Shimla, Xám Thép, Bạc Sáng Bóng, Trắng Kẹo, Thép Carbon, Đỏ Anh Đào, Đen Đậm, Xanh Lava và Be Cappuccino. Phiên bản Monte Carlo có thêm tùy chọn hai tông màu.
Từ phiên bản năm 2026 trở đi, Slavia có tới 10 lựa chọn màu sắc. Các màu mới là Bạc Bắc Cực và Be Cappuccino. Tuy nhiên, các màu cũ vẫn được giữ nguyên: Xanh Shimla, Xám Thép, Bạc Sáng Bóng, Trắng Kẹo, Thép Carbon, Đỏ Anh Đào, Đen Đậm, Xanh Lava và Be Cappuccino. Phiên bản Monte Carlo có thêm tùy chọn hai tông màu.
Video: Xem chi tiết mẫu xe sedan Skoda Slavia 2026 nâng cấp.
Hải Nam
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