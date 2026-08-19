Hà Nội: Cháy xưởng gỗ ở Chương Mỹ, phát hiện 3 thi thể

Đến khoảng 14h20 ngày 19/8, lực lượng chức năng đã phát hiện và đưa 3 thi thể nạn nhân ra khỏi hiện trường vụ cháy xưởng gỗ ở Chương Mỹ (Hà Nội).

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xưởng gỗ nằm giáp Quốc lộ 6 và đường Hòa Sơn (phường Chương Mỹ, TP Hà Nội) xảy ra khoảng 10h20 ngày 19/8.

Thời điểm xảy ra cháy, có nhiều công nhân đang làm việc bên trong nhà xưởng. Phát hiện khói lửa, mọi người hô hoán, tìm cách chạy ra ngoài. Một số người cho biết lửa lan nhanh, kèm theo nhiều tiếng nổ và một phần mái xưởng bị sập, khiến việc thoát nạn gặp khó khăn.

Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: TP).

Hiện trường vụ cháy, đứng từ xa cũng dễ dàng quan sát thấy cột khói cao hàng chục mét. (Ảnh: CA Hà Nội).

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 28 và khu vực 4 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hà Nội nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai các phương án chữa cháy và tìm kiếm người mắc kẹt. Đến khoảng 11h15 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế và đến 11h25 được dập tắt.

Theo VOV, đến khoảng 14h20 cùng ngày, lực lượng chức năng đã phát hiện và đưa 3 thi thể nạn nhân ra khỏi hiện trường vụ cháy.

Lực lượng chức năng di chuyển vật liệu, phục vụ công tác chữa cháy và tìm kiếm người mắc kẹt tại xưởng. (Ảnh: CA Hà Nội).

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục tìm kiếm, xác minh thông tin các nạn nhân và điều tra nguyên nhân vụ cháy và thống kê thiệt hại.