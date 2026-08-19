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Xã hội

Công an Phú Thọ thông tin vụ án cô gái Mỹ tố bị xâm hại tại khách sạn

Công an tỉnh Phú Thọ phát thông báo về việc liên quan đến cô gái quốc tịch Hoa Kỳ trong vụ giao cấu trái ý muốn, xảy ra tại xã Thanh Thuỷ.

Nguyễn Hinh

Ngày 19/8, Công an tỉnh Phú Thọ đã thông tin về vụ việc liên quan đến cô gái quốc tịch Hoa Kỳ trong vụ giao cấu trái ý muốn, xảy ra tại xã Thanh Thuỷ.

Theo cơ quan công an, ngày 21/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp nhận tố giác về tội phạm của chị N.T.Q.T (SN 2002, quốc tịch Hoa Kỳ), hiện đang lưu trú tại phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

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Ảnh minh họa.

Người này tố giác anh Nguyễn Minh Hiếu (SN 2003, trú phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội) có hành vi giao cấu trái ý muốn với chị T vào ngày 5/7/2026 tại một căn hộ thuộc khách sạn Lynn Times Thanh Thủy (xã Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ).

Ngay sau khi tiếp nhận tố giác về tội phạm, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã làm việc với bị hại, những người biết việc và đối tượng liên quan.

Đến ngày 17/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Hiếu về tội “Hiếp dâm”, quy định tại khoản 1 Điều 141 Bộ luật hình sự.

Công an tỉnh Phú Thọ cũng khuyến cáo người dân theo dõi thông tin chính thống, hiểu đúng bản chất vụ án, không tin theo các thông tin thất thiệt gây mất an ninh trật tự.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Cán bộ công an cứu hai người giữa hồ công viên Văn Lang.

#cô gái Mỹ #Phú Thọ #hiếp dâm #khởi tố bị can #Thanh Thủy

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