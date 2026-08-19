Năm 2026, những trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu theo quy định mới nhất

Theo quy định hiện hành, những trường hợp dưới đây được phép cấp sổ đỏ lần đầu, người dân cần biết để đảm bảo quyền lợi.
Giá diesel tại Mỹ tăng kỷ lục, gây ra khủng hoảng năng lượng mới và đẩy giá thực phẩm, hàng hóa toàn cầu lên cao.
Từ dấu vết đối tượng mặc quần áo nhà tu "chèo kéo" du khách, phóng viên đã phát hiện "cả ổ" nhóm giả sư. Lực lượng Công an cũng nhanh chóng có mặt.
Dự báo thời tiết ngày 19/8/2026, miền Bắc và Bắc Trung Bộ bước vào đợt cao điểm mưa lớn diện rộng.
Sau hơn 5 tháng tạm dừng để sửa chữa, nâng cấp, sáng 19/8, Cảng hàng không quốc tế Liên Khương chính thức hoạt động trở lại, đón chuyến bay đầu tiên từ TP HCM.
Kết quả điểm thi lại tốt nghiệp của 326 thí sinh ở Trường THPT Chuyên Tuyên Quang với nhiều điểm số cao và thấp, phản ánh đa dạng thành tích của thí sinh.
Vợ chồng Lê Văn Phú và Lã Thúy Kiều bị cáo buộc không hạch toán hơn 107 tỷ đồng tiền bán hàng vào sổ sách, lập hàng trăm hóa đơn khống hợp thức hàng tồn kho.
Từng chấp hành 8 năm tù về hai tội danh, Phú Lê sau đó trở thành nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội và nhiều lần vướng các vụ việc gây chú ý.
Lê Văn Phú (Phú Lê) cùng vợ Lã Thúy Kiều và 2 người khác bị khởi tố các tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; phát hành trái phép hoá đơn.
Sau nhiều lần livestream xuyên tạc về trại giam, Nguyễn Văn Thùy bị bắt tạm giam về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ, gây ảnh hưởng xấu.
Lê Văn Tình sản xuất, chế biến khoảng 65 tấn thịt khô giả “thịt khô bò”, với giá bán trung bình khoảng 330.000 đồng/kg, tổng doanh thu khoảng 21 tỷ đồng.
Ngày 18/8/2026, Công an đã bắt Nguyễn Văn Thùy, biệt danh “Tế điên Nam Định” để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ.
Sau một tháng thất lạc, anh Nguyễn Trọng Tiến, suy giảm trí nhớ từ nhỏ, được Công an xã Thượng Long phát hiện, xác minh và đưa về với gia đình.
Trong một tháng, CSGT Hà Nội xử lý gần 50.400 trường hợp vi phạm; camera AI phát hiện hơn 12.800 phương tiện.
Hà Nội thực hiện sắp xếp, đổi mới mạng lưới trường học, tận dụng không gian dư thừa, nâng cao chất lượng giáo dục và giảm sĩ số lớp học.
Doanh nghiệp, hộ kinh doanh hoạt động trên môi trường số cần chủ động bảo vệ dữ liệu khách hàng, kiểm soát việc thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin.
Trong không khí tưng bừng phấn khởi hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Hội đồng Họ Phan Việt Nam, CLB Doanh nhân họ Phan miền Bắc và Thân hữu, Hội đồng họ Phan tỉnh Nghệ An cùng Hội đồng họ Phan tỉnh Phú Thọ đã phối hợp tổ chức trọng thể Lễ tuyên dương, báo công dâng Bác năm 2026.
Lợi dụng nhu cầu ghép thận của người bệnh và hoàn cảnh của người muốn bán thận, các đối tượng kết nối hai bên, hợp thức hoá hồ sơ để che giấu việc mua bán.
Công an TP Cần Thơ triệt phá đường dây làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả hoạt động liên tỉnh, bắt giữ nhiều đối tượng, thu giữ hàng trăm tờ tiền giả.
Vụ tai nạn làm 4 phương tiện bị hư hỏng; 1 tài xế (anh H.P.Đ, SN 1973, trú tại Phú Thọ) bị thương nhẹ và đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh.
Thông tin giả mạo, lừa đảo và kích động trên mạng xã hội đe dọa an toàn của sinh viên, nhiều trường khuyến cáo sinh viên cảnh giác và báo ngay khi phát hiện.
Tính đến ngày 17/8, hơn 20 địa phương đã công bố khung kế hoạch năm học 2026-2027. Học sinh nhiều tỉnh thành trở lại trường từ 22/8.