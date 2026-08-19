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Xã hội

Khởi tố 5 đối tượng mở Spa lừa khách hàng chăm sóc da, giảm béo

Các đối tượng đóng vai bác sĩ, chuyên gia; trợ lý của bác sĩ… kiểm tra, tư vấn, dọa nạt khách bằng cách đánh giá tình trạng của khách hàng bị nghiêm trọng.

Bảo Ngân

Ngày 19/8, Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Bắc Ninh) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 bị can về tội lừa dối khách hàng.

Cụ thể, các bị can gồm: Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 1995, ở phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên), Nguyễn Thị Kim Anh (sinh năm 1991, ở xã Phú Xuyên, TP Hà Nội) và 3 nhân viên của cơ sở là Nguyễn Phi Anh (sinh năm 1998, ở xã Nhơn Mỹ, tỉnh An Giang); Đào Thị Út (sinh năm 1987, ở phường Gia Sàng, tỉnh Thái Nguyên) và Nguyễn Thị Hà (sinh năm 1996, ở phường Đại Phúc, TP Hải Phòng).

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5 bị can trong vụ án. (Ảnh: CA Bắc Ninh).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện một cơ sở Spa ở phường Bắc Giang có nghi vấn hoạt động lừa dối khách hàng để chiếm đoạt tài sản. Do vậy, Phòng Cảnh sát kinh tế đã tập trung xác minh, điều tra.

Kết quả cho thấy, đối tượng Nguyễn Quốc Khánh và Nguyễn Thị Kim Anh, thành lập Hộ kinh doanh Trung tâm chăm sóc sức khỏe Sigma care 03, đăng ký hoạt động ngành nghề kinh doanh dịch vụ tắm hơi, massage, các dịch vụ tăng cường sức khỏe…và nhờ một người bạn ở tỉnh Hưng Yên đứng tên chủ hộ kinh doanh.

Để hoạt động kinh doanh, tháng 7/2025, Khánh và Kim Anh mở cơ sở Spa Sigma tại số nhà 187, đường Nguyễn Thị Lưu, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh và từ tháng 10/2025 đến tháng 5/2026, mở cơ sở Spa “Royal Luxury” tại số nhà 128, đường Lý Tự Trọng, phường Bắc Giang (tỉnh Bắc Ninh). Hai cơ sở Spa này chủ yếu hoạt động kinh doanh dịch vụ giảm béo, chăm sóc da, vật lý trị liệu, chăm sóc vùng kín của phụ nữ.

Đối tượng Nguyễn Quốc Khánh và Nguyễn Thị Kim Anh đã chỉ đạo tổ chức mô hình hoạt động gồm 5 bộ phận: Lễ tân; Tư vấn vòng 1; Kỹ thuật viên; “Mẫu” (hay còn gọi là cò mồi); Tư vấn vòng 2 (đóng vai bác sĩ, chuyên gia và trợ lý của bác sĩ, chuyên gia) để thực hiện kịch bản gian dối, chiếm đoạt tiền của khách hàng thông qua các gói “liệu trình chuyên sâu”, “liệu trình nâng cao”.

Để tạo niềm tin của khách hàng với cơ sở, các đối tượng đã tổ chức đón tiếp khách hàng, tư vấn về các dịch vụ, nắm bắt tâm lý khách hàng, đánh giá tình trạng khách có dễ lừa hay không để định hướng dịch vụ tiếp theo.

Bên cạnh đó, các đối tượng đã bố trí đối tượng đóng vai khách hàng đã hoặc đang sử dụng dịch vụ của cơ sở, tiếp cận, nói chuyện, tương tác tạo niềm tin cho khách hàng bằng cách giới thiệu về thông tin liệu trình đang sử dụng, tính hiệu quả khi sử dụng gói dịch vụ chuyên sâu.

Các đối tượng đóng vai bác sĩ, chuyên gia; trợ lý của bác sĩ, chuyên gia mặc áo blouse tương tác, kiểm tra, tư vấn, thậm chí dọa nạt khách bằng cách đánh giá tình trạng của khách hàng bị nghiêm trọng, thậm chí nguy hiểm để khách hàng thấy lo lắng, cần thiết phải sử dụng dịch vụ chuyên sâu; đồng thời cam kết có hiệu quả, có bảo hành và đưa ra giá thành khuyến mại ngay trong ngày để khách chốt nhanh việc sử dụng dịch vụ.

Để thu hút khách hàng, các đối tượng còn thực hiện quảng cáo không đúng sự thật trên nền tảng mạng xã hội về sự hiện đại của máy móc, về trình độ chuyên môn cao của nhân viên, về công nghệ cao của phương pháp làm tại cơ sở này.

Bằng phương thức, thủ đoạn trên, đối tượng Nguyễn Quốc Khánh và Nguyễn Thị Kim Anh đã lừa dối chiếm đoạt tiền của hàng trăm khách hàng với số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Bắc Ninh ngày mới. Nguồn: BTV.

#Khởi tố 5 đối tượng mở Spa lừa khách hàng #Công an Bắc Ninh

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