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Xã hội

Sân bay Liên Khương đón chuyến bay đầu tiên sau hơn 5 tháng tạm dừng

Sau hơn 5 tháng tạm dừng để sửa chữa, nâng cấp, sáng 19/8, Cảng hàng không quốc tế Liên Khương chính thức hoạt động trở lại, đón chuyến bay đầu tiên từ TP HCM.

Nguyễn Tâm - Hoàng Hải

Sáng 19/8, UBND tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) tổ chức chương trình chào đón chuyến bay đầu tiên khi Cảng hàng không quốc tế Liên Khương hoạt động trở lại.

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Sân bay Liên Khương chính thức trở lại hoạt động sau hơn 5 tháng tạm dừng.

Đúng 7h05, sáng 19/8, chuyến bay VN1380 của Vietnam Airlines khởi hành từ Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (TP HCM) hạ cánh an toàn xuống sân bay Liên Khương.

Chuyến bay được chào đón bằng nghi thức phun vòi rồng, đánh dấu sân bay Liên Khương chính thức hoạt động trở lại sau hơn 5 tháng tạm dừng.

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Chuyến bay từ Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (TP HCM) hạ cánh an toàn xuống sân bay Liên Khương.

Trên chuyến bay có 200 hành khách và thành viên tổ bay. Trong đó, 178 hành khách là người Lâm Đồng và khách du lịch đang làm ăn, sinh sống tại TP HCM.

Đón chuyến bay đầu tiên có ông Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; ông Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

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Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và các đơn vị, sở, ngành đón những hành khách đầu tiên xuống Sân bay Liên Khương.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đã tặng hoa, quà, thăm hỏi và gửi lời chúc tới những hành khách đầu tiên đặt chân xuống sân bay Liên Khương trong ngày khai thác trở lại.

Cùng với chuyến VN1380, trong ngày 19/8, sân bay Liên Khương dự kiến đón thêm 27 chuyến bay từ các tỉnh, thành đến Đà Lạt. Riêng buổi sáng có thêm 4 chuyến bay với hơn 700 hành khách.

Trước đó, ngày 4/3/2026, Cảng hàng không quốc tế Liên Khương tạm đóng cửa để triển khai dự án sửa chữa, nâng cấp đường băng.

Dự án sửa chữa đường cất hạ cánh được triển khai tại xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Đây là công trình giao thông hàng không cấp I, có tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng.

Dự án gồm các hạng mục sửa chữa toàn bộ đường cất hạ cánh, đường lăn, dải bảo hiểm đầu cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, thiết bị bảo đảm hoạt động bay.

Sau khi khai thác trở lại, Cảng hàng không quốc tế Liên Khương dự kiến đạt tần suất bình quân khoảng 36 - 40 lượt chuyến bay đi và đến mỗi ngày, kết nối với Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Vinh, Cần Thơ và Hải Phòng

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