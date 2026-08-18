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Xã hội

Phú Lê từ quá khứ phạm tội đến nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội

Từng chấp hành 8 năm tù về hai tội danh, Phú Lê sau đó trở thành nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội và nhiều lần vướng các vụ việc gây chú ý.

Thiên Anh

Lê Văn Phú (SN 1980), thường được biết đến với tên Phú Lê, là một trong những nhân vật nổi lên từ các video, MV và phim ngắn mang hình tượng “giang hồ” trên mạng xã hội.

Trước khi được biết đến rộng rãi, Phú Lê từng có hai tiền án. Năm 1997, người này bị TAND tỉnh Yên Bái tuyên phạt 6 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Năm 2000, tiếp tục bị tuyên phạt 2 năm tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Tổng thời gian chấp hành án là 8 năm.

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Phú Lê tại cơ quan công an - Ảnh: CAND

Sau khi ra tù, Phú Lê dần xây dựng hình ảnh trên mạng xã hội, tham gia các sản phẩm giải trí và thu hút lượng lớn người theo dõi. Sự nổi tiếng này cũng khiến những hoạt động của người này thường xuyên nhận được sự quan tâm.

Tháng 8/2020, Phú Lê cùng một số người bị khởi tố để điều tra về tội “Cố ý gây thương tích”, xuất phát từ mâu thuẫn giữa những người bán hàng online. Theo cáo buộc, một nhóm người đã đến nhà đối phương và đánh mẹ, dì của người này, khiến một nạn nhân bị thương tích 1%.

Vụ án sau đó được đưa ra thủ tục xét xử, nhưng bị hại rút yêu cầu khởi tố. Tòa án đình chỉ vụ án và trả tự do cho các bị can. Do đó, đây là vụ việc bị khởi tố nhưng không dẫn đến bản án kết tội đối với Phú Lê.

Năm 2023, Phú Lê tiếp tục gây tranh luận khi xuất hiện trong một chương trình Trung thu dành cho học sinh tại Yên Bái với trang phục được nhận xét giống trang phục vua, quan thời xưa. Sau phản ứng trên mạng xã hội, cơ quan giáo dục địa phương yêu cầu nhà trường rút kinh nghiệm và đề nghị gỡ các hình ảnh, video liên quan.

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Phú Lê mặc áo giống vua đi biểu diễn từ thiện ở trường học - Ảnh cắt từ clip

Đến tháng 2/2025, Công an TP Hà Nội cho biết Phú Lê bị xử phạt hành chính liên quan việc đăng tải video mô phỏng cảnh đánh bạc. Theo cơ quan chức năng, những người tham gia khai việc đánh bạc trong video được dàn dựng nhằm thu hút lượt thích và lượt xem.

Nhìn lại quá trình của Phú Lê, điều đáng chú ý không chỉ nằm ở những lần nhân vật này vướng vào các vụ việc pháp luật, mà còn ở cách một hình tượng từng gắn với “giang hồ” có thể trở thành nội dung giải trí và thu hút hàng triệu lượt theo dõi.

Mạng xã hội đã tạo ra cơ hội để một cá nhân nhanh chóng xây dựng sức ảnh hưởng, nhưng đồng thời cũng khiến mọi hình ảnh, phát ngôn và nội dung được lan truyền với tốc độ chưa từng có. Khi sức ảnh hưởng càng lớn, trách nhiệm đối với nội dung được tạo ra cũng càng lớn.

Câu chuyện Phú Lê vì thế không chỉ là câu chuyện về một nhân vật cụ thể, mà còn đặt ra vấn đề rộng hơn về ranh giới giữa giải trí và cổ súy hành vi lệch chuẩn, giữa sức hút trên mạng và trách nhiệm xã hội của người tạo nội dung.

Mời quý độc giả xem video: Phú Lê giữa “cơn địa chấn” giang hồ mạng: Vì sao cái tên này bất ngờ nóng trở lại? - Nguồn: Tiền Phong TV
#Phú Lê #giang hồ #mạng xã hội #pháp luật #truyền thông #xã hội

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