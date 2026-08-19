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Xã hội

Ứng cứu ngư dân bị thương nặng trên vùng biển Quảng Trị

Trong lúc hành nghề trên biển, ngư dân Nguyễn Văn Hải (Quảng Trị) không may bị tai nạn lao động, khiến khiến các ngón tay phải bị đứt lìa và dập nát.

Hạo Nhiên

Ngày 19/8, thông tin từ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, một ngư dân bị thương nặng khi đánh bắt thủy sản trên biển vừa được lực lượng của Đồn Biên phòng Nhật Lệ hỗ trợ sơ cứu ban đầu, hiện sức khỏe đã dần ổn định.

Trước đó, khoảng 7h30 ngày 19/8, Đồn Biên phòng Nhật Lệ nhận được tin báo từ tàu cá QB-91435TS do anh Nguyễn Hùng (SN 1983, trú tại Tổ dân phố 1, Bảo Ninh, Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị) làm thuyền trưởng, cùng 6 thuyền viên đang khai thác thủy sản tại vị trí cách cửa Nhật Lệ khoảng 17 hải lý về phía đông nam có người bị thương nặng.

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Bộ đội biên phòng thăm khám cho ngư dân gặp nạn. Ảnh: Anh Quân

Cụ thể, trong quá trình làm việc, ngư dân Nguyễn Văn Hải (SN 1972, trú tại thôn Hải Ninh, xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị) không may bị tời cuốn, khiến các ngón tay trên bàn tay phải bị đứt lìa và dập nát, chảy nhiều máu, tình trạng nguy kịch.

Ngay sau đó, thuyền trưởng nhanh chóng cho tàu vào bờ; đồng thời thông báo cho lực lượng biên phòng để được hỗ trợ, cứu chữa kịp thời.

Nhận được thông tin, Đồn Biên phòng Nhật Lệ đã cử tổ công tác gồm 4 cán bộ, chiến sĩ cùng với nhân viên quân y và trang thiết bị y tế khẩn trương ra biển tiếp cận tàu cá, phối hợp các thuyền viên tiến hành sơ cứu, cầm máu cho nạn nhân.

Hiện, sức khỏe của anh Hải đã ổn định và đang tiếp tục được theo dõi tại cơ sở y tế.

Xem thêm video Bộ đội Biên phòng ứng cứu ngư dân bị thương nặng trên biển. Thực hiện: ANH QUÂN
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