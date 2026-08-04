Thai phụ 37 tuần vỡ tử cung, vỡ bàng quang trên vết mổ cũ

Thai phụ mang thai 37 tuần, tiền sử hai lần mổ lấy thai được cứu sống sau ca vỡ tử cung kèm vỡ bàng quang hiếm gặp nhờ phát hiện sớm và phẫu thuật khẩn cấp.

Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An vừa phẫu thuật cấp cứu thành công cho một sản phụ mang thai 37 tuần bị vỡ tử cung kèm vỡ bàng quang trên nền sẹo mổ lấy thai cũ. Đây là một trong những tai biến sản khoa nguy hiểm nhất, có thể khiến sản phụ mất máu ồ ạt, đe dọa trực tiếp tính mạng của cả mẹ và thai nhi.

Điều đặc biệt trong ca bệnh là một tình huống hiếm gặp đã tạo nên "khoảng thời gian vàng" để các bác sĩ can thiệp. Phần lưng và mông của thai nhi nằm áp sát đúng vị trí tử cung bị vỡ, tạm thời che kín đường rách, giúp hạn chế tình trạng chảy máu trong thời gian ngắn. Nhờ đó, ê-kíp có thêm thời gian để triển khai phẫu thuật cấp cứu và cứu sống cả hai mẹ con.

"Khoảng thời gian vàng" giúp cứu sống cả mẹ và con

Sản phụ 43 tuổi, trú tại Nghệ An, mang thai lần thứ ba ở tuần thai thứ 37, có tiền sử hai lần mổ lấy thai. Khoảng 1h sáng, người bệnh xuất hiện cơn đau vùng hạ vị từng cơn nhưng cho rằng đây chỉ là dấu hiệu chuyển dạ thông thường nên chưa đến bệnh viện ngay.

Đến 4h15, sản phụ nhập Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An trong tình trạng đau bụng. Sau thăm khám và đánh giá tiền sử sản khoa, các bác sĩ nhận định nguy cơ cao xảy ra biến chứng trên sẹo mổ lấy thai cũ nên chỉ định phẫu thuật cấp cứu ngay lập tức.

Trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp phát hiện tử cung của sản phụ đã vỡ trên nền sẹo mổ cũ, đồng thời bàng quang cũng bị rách với đường vỡ dài khoảng 10 cm.

Các bác sĩ phẫu thuật cứu mẹ và thai nhi - Ảnh BVCC

Theo các bác sĩ, đây là tình trạng rất nặng bởi không chỉ gây mất máu nghiêm trọng mà còn làm tăng nguy cơ tổn thương các cơ quan lân cận, đe dọa trực tiếp tính mạng người mẹ và thai nhi nếu chậm xử trí.

Ca mổ được huy động sự phối hợp của bốn chuyên khoa gồm Phụ sản, Ngoại thận - Tiết niệu, Gây mê hồi sức và Nhi sơ sinh.

Sau gần hai giờ phẫu thuật khẩn trương, em bé được đưa ra an toàn. Các bác sĩ đồng thời xử trí thành công tổn thương bàng quang, khâu phục hồi vết vỡ tử cung và đặc biệt bảo tồn được tử cung cho người mẹ, tránh phải cắt tử cung - một nguy cơ thường gặp trong các trường hợp vỡ tử cung nghiêm trọng.

Theo ê-kíp điều trị, thành công của ca bệnh là kết quả của việc chẩn đoán nhanh, quyết định phẫu thuật kịp thời và sự phối hợp đồng bộ giữa nhiều chuyên khoa trong toàn bộ quá trình cấp cứu, từ gây mê hồi sức, phẫu thuật đến chăm sóc sơ sinh.

Thai phụ có sẹo mổ cũ cần được theo dõi đặc biệt

BSCKII Đinh Văn Sinh, Trưởng khoa Phụ sản, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết, vỡ tử cung thường gặp ở những thai phụ có tiền sử mổ lấy thai, đặc biệt từ hai lần trở lên. Đây là nhóm thai kỳ nguy cơ cao, có thể chuyển dạ hoặc xuất hiện biến chứng bất cứ thời điểm nào trong những tuần cuối thai kỳ.

Theo bác sĩ, những thai phụ có sẹo mổ lấy thai cần được quản lý thai nghén chặt chẽ, khám thai đầy đủ theo lịch hẹn và tuân thủ chỉ định của bác sĩ về thời điểm nhập viện cũng như phương pháp sinh.

Khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như đau bụng tăng dần, đau vùng sẹo mổ cũ, ra máu âm đạo, giảm cử động thai hoặc có dấu hiệu chuyển dạ, thai phụ cần đến cơ sở y tế có chuyên khoa sản ngay, không nên tự theo dõi tại nhà.

Các bác sĩ cũng lưu ý, trên thực tế vẫn còn không ít thai phụ hoặc gia đình có tâm lý trì hoãn nhập viện để chờ sinh vào ngày, giờ theo mong muốn. Tuy nhiên, với những trường hợp có sẹo mổ lấy thai cũ, việc kéo dài thời gian ở nhà có thể khiến người bệnh bỏ lỡ "thời gian vàng" để xử trí nếu xảy ra vỡ tử cung hoặc các tai biến sản khoa khác.

Dấu hiệu cảnh báo vỡ tử cung cần nhập viện ngay - Đau bụng dữ dội hoặc đau tăng dần, đặc biệt vùng sẹo mổ lấy thai cũ. - Ra máu âm đạo bất thường. - Thai máy giảm hoặc mất cử động thai. - Có dấu hiệu chuyển dạ ở thai phụ có tiền sử mổ lấy thai. - Choáng, mệt lả, vã mồ hôi, tụt huyết áp.

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